Некоторые вашингтонские «эксперты» с радостью выгнали бы Турцию из НАТО из-за агрессии против курдов и сделали бы из Турции нового союзника США на Ближнем Востоке. Однако они игнорируют реальность того, что Турция имеет жизненно важное значение для НАТО — и гораздо более важное значение для национальной безопасности США, чем курды, пишет Питер Прай в статье для издания The Hill.

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган на саммите стран блока НАТО

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Политолог Сэмюэл Хантингтон предупреждал в «Столкновении цивилизаций и преобразовании мирового порядка» (1996), что Турция в конечном итоге превратится в исламистское государство и покинет НАТО. Президент Турции Реджеп Эрдоган — это сильный исламистский лидер, который всё дальше отдаляется от НАТО и всё сильнее склоняется к России.

Выход Турции из НАТО может оказаться исторически неизбежным, но вашингтонские элиты поступили бы безответственно, если бы попытались ускорить этот процесс, который может привести к распаду НАТО. В конце концов, Турция — это не единственный член НАТО, которого многое не устраивает.

Президент США Дональд Трамп поступил правильно, пытаясь защитить сирийских курдов и одновременно учесть законные интересы Турции в сфере безопасности на сирийской границе, чтобы удержать Турцию в НАТО.

После США Турция занимает второе место в НАТО по величине вооружённых сил, численность которых составляет 639 тыс. человек. В распоряжении Турции насчитывается 3 тыс. 200 танков, 9 тыс. 500 бронемашин, 2 тыс. 400 единиц артиллерии и 1 тыс. 67 единиц военной авиации — истребителей, ударных вертолётов и транспортных самолётов. Военно-морской флот Турции состоит из 194 кораблей, в основном фрегатов, корветов и береговых боевых кораблей, но также включает в свой состав 12 подводных лодок.

NATO Training Mission-Afghanistan Турецкие солдаты

Некоторые эксперты считают, что Турция является одной из самых сильных в военном отношении стран, которая заняла девятое место среди 137 военных держав мира. Действительно ли мы хотим, чтобы Турция покинула НАТО, а её военная мощь и стратегически важное географическое расположение были использованы в рамках союза с Россией?

Географически Турция занимает одну из самых стратегически важных территорий в мире. Это единственное государство — член НАТО на Ближнем Востоке, граничащее с Сирией и Ираком и расположенное вблизи Ливана и Израиля. Турция контролирует пролив Босфор, Мраморное море и пролив Дарданеллы, расположенные между Чёрным морем и Средиземным морем, что даёт ей возможность сдерживать мощный российский Черноморский флот. Турция стала южным флангом НАТО, сдерживающим действия России.

Турцию также можно назвать «непотопляемым авианосцем», поскольку на её территории расположено 98 аэропортов, которые можно использовать для поддержки воздушных операций НАТО на Ближнем Востоке, в Чёрном море и на Балканах. Также Турция является одним из пяти государств — членов НАТО, в число которых также входят Германия, Италия, Бельгия и Нидерланды, на территории которых находится тактическое ядерное оружие США. На турецкой авиабазе Инджирлик находятся около 50 ядерных бомб B-61.

Jason W. Gamble Турецкая военная база Инджирлик

Внешнеполитические элиты Вашингтона настолько зациклены на недавнем вкладе курдов в разгром ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что, похоже, они забыли о гораздо более весомой репутации Турции в качестве союзника США и НАТО. Турция воевала плечом к плечу с США во время Корейской войны (1950−1953).

В начальный период Холодной войны Турция согласилась разместить на своей территории ядерные бомбардировщики США и МБР, что превратило её в мишень для СССР. Турция присоединилась к США и НАТО в бомбардировке Боснии во время операции «Обдуманная сила» (1995).

Турция присоединилась к США и НАТО во время бомбардировки Югославии в 1999 году. Турция приняла участие в воздушном патрулировании Балтийского моря, продемонстрировав поддержку странам Балтии (2006). В течение многих лет и по сей день турецкие войска участвуют в миротворческих операциях НАТО в Боснии и Косово. Турция оказала США военную поддержку и предоставила разведывательную информацию во время борьбы с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Членство Турции в НАТО позволило остановить продолжительный цикл конфликтов и войн с Грецией, которая также является членом НАТО. Важно отметить, что даже вторжение Турции на Кипр в 1974 году не привело к войне с Грецией. В существенной степени войну удалось предотвратить, потому что обе страны являлись членами НАТО.

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Турция контролирует поток ближневосточных беженцев в европейские страны, которые также входят в НАТО. Дружественная Турция может сыграть важную роль с точки зрения стабилизации ситуации в соседних странах, а недружественная Турция может направить поток беженцев в ЕС.

Беженцы

Израиль также заинтересован в том, чтобы Турция осталась в НАТО, которое могло бы оказать сдерживающее влияние на исламиста Эрдогана. В конечном итоге Эрдогана может сменить светский лидер. Только представьте себе, с какими угрозами могли бы столкнуться интересы США и Израиля, если бы Турция покинула НАТО и стала бы ещё одним исламистским государством-изгоем, таким как Иран.

Выход Турции из НАТО может оказаться исторически неизбежным, а может и нет. При этом США нужно сделать всё возможное для того, чтобы сохранить столь ценного союзника в НАТО и не позволить Турции превратиться в опасного противника.