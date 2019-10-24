Соединённые Штаты и Китай готовятся возобновить торговые переговоры в октябре. Сейчас перед президентом США Дональдом Трампом возник важный вопрос, решится ли Китай пойти на риск, несмотря на возможность получить смертельные экономические раны, чтобы победить США? С момента начала торговой войны Белый дом считал, что Китай на это не пойдёт. Например, Трамп заявил, что китайское руководство «хочет заключить сделку», добавив, что в противном случае Китаю придётся нелегко, пишет Томас Гифт в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Китайско-американские отношения

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Прошло уже больше года с момента начала торговой войны, а между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином по-прежнему сохраняется непримиримая вражда, при этом нет каких-либо признаков, указывающих на желание Китая капитулировать. Директор Национального экономического совета Ларри Кадлоу по-прежнему непреклонен. «Большая часть экономического бремени торговых пошлин падёт именно на Китай», — считает Кадлоу. Однако позиция Пекина остаётся неизменной. Что администрация Трампа сделала не так? Ответ заключается в том, что для Китая торговая война связана не столько с экономикой, сколько с политикой.

Gage Skidmore Ларри Кадлоу

Ни для кого не секрет, что Китай давно мечтает о политическом соперничестве с США. Для этого необходимо изменить относительный баланс сил с США, независимо от того, приведёт ли это к подрыву экономической мощи Китая в краткосрочной перспективе. В течение многих лет Китай не решался начать эту игру, поскольку его экономика была слишком уязвимой и слишком зависимой от рынка США. Теперь многое изменилось. Благодаря возможности диверсифицировать свой экспортный портфель председатель КНР увидел пространство для манёвра. Торговая война — это возможность для КНР оказать максимальное давление на своего соперника.

Торговые пошлины причинили ущерб экономике Китая, но председатель КНР больше ориентируется на гонку за статус сверхдержавы в долгосрочной перспективе. На фоне роста торговых пошлин увеличивается риск глобального спада. Несмотря на это, Китай больше сосредоточен на том, что подтолкнуть США к грани пропасти, чем на поддержании собственной экономики.

План, несомненно, оказался эффективным. Торговая война вызвала волну недовольства как в США, так и за рубежом. В Вашингтоне демократы обвинили Трампа в безрассудстве. Как и ожидалось, Трамп стал утверждать, что его действия в отношения Китая оправданы. Торговая война обострила партийную поляризацию в США. Согласно опросу Чикагского совета по глобальным вопросам, 72% республиканцев поддержали «повышение пошлин в отношении товаров, импортируемых из Китая», тогда как 71% демократов выступили против этого.

A4-Nieuws Huawei

Как показал недавний саммит G7, западные лидеры выступили против позиции Трампа в отношении Китая. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон призвали положить конец торговой войне. Торговая война также привела к неожиданным последствиям. Как отметил эксперт Майкл Шуман, «по мере разрыва отношений между КНР и США может возникнуть новая модель глобальных отношений», добавив, что сегодня Россия и Китай поддерживают более тесные связи, чем в период, когда у власти в России находились коммунисты.

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В ходе торговой войны Китай доказал, что он может идти в ногу с США. Несмотря на собственную нечестную торговую практику, Китай также ловко изобразил США в качестве торгового агрессора. Суть заключается в том, что для Китая торговая война главным образом связана с политикой, а не с экономикой. Сальдо торгового баланса Китая превысило 300 миллиардов долларов в 2018 году, но это ничего не значит. Китай готов зайти гораздо дальше, чем первоначально предполагал Трамп, чтобы потопить США. Китай уже это продемонстрировал. Трампу предстоит выбрать меньшее из двух зол. Следует ли ему продолжить давление на Китай, даже несмотря на то, что действия США могут привести к рецессии? Или Трампу всё же нужно умиротворить Китай, несмотря на то, что в данном случае о нём начнут говорить как об отступнике, который может неожиданно изменить свой политический курс. Как и предполагал Китай, Трамп оказался в безвыходном положении.