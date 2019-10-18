Причиной текущего американского скандала, плавно пытающегося перейти в импичмент президента, были завышенные желания самого Дональда Трампа. В своем общении с украинским президентом Зеленским он откровенно желал получить подтверждение коррупционных, непотических и прочих шалостей, которые на Украине 2014−2017 годов позволял себе Джо Байден. В то время — вице-президент США, а сейчас — основной, пока основной, конкурент Трампа на грядущих президентских выборах 2020 года. Конкурент, который по подавляющему большинству социологических опросов, опять-таки пока, у Трампа выигрывает.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хозяева

Трамп желал получить подтверждение на самом высоком уровне, напрямую от украинского президента. Но надо отдать должное Владимиру Зеленскому: в этом вопросе он грамотно изворачивался и «раскололся» только на гарантию открытого и откровенного расследования.

Дональд Фредович был явно разочарован, но ненадолго. Прошло чуть более двух недель после ооновской встречи с Зеленским, и его жажда справедливости была утолена из другого украинского источника.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

9 октября в агентстве «Интерфакс-Украина» (Киев) была проведена пресс-конференция народного депутата 3−8-го созывов Верховной рады Андрея Деркача на тему «Обнародование фактов давления посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах Америки». Деркач предал огласке материалы четырнадцати уголовных дел, из них шести — которые ведут детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Все подано очень серьезно: с номерами, датами, фамилиями и сопровождающей перепиской. От вопроса об источниках информации Деркач ушел совсем «по-американско-демократически»: он получил их от неназванных «журналистов-расследователей, которые опасаются мести». Всё, вопрос снят. Совсем как в случае с «конгрессовым» расследованием по поводу Трампа.

С точки зрения «внутриукраинского использования» основной удар был нанесен по НАБУ. Материалы, предоставленные Андреем Деркачем, свидетельствуют о работе Бюро на исполнение заказов посольства США на Украине. В принципе, это секрет Полишинеля: о том, что Бюро, созданное по инициативе Демпартии США, когда она была при власти во времена Обамы, является средством давления на непослушных в украинской элите (такое тоже встречается) и открыто называется филиалом ФБР, на Украине не знают только те, кто решительно не желает этого знать.

Но это слухи, а на пресс-конференции звучало уже утверждение: «Длительное время первый заместитель главы Национального антикоррупционного бюро Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж предоставлял посольству США информацию, которая негативно влияет на ход событий в Украине и Соединенных Штатах». И утверждения эти подтверждены скринами переписки Полины Чиж с сотрудницей посольства США Анной Емельяновой. Переписки со служебной почты: одно слово — дуры!

Но это для «внутреннего пользования», а проблемы индейцев шерифа особо не беспокоят. Но подарком для нынешнего «главного шерифа Америки» стала публикация указания со стороны посольства США предоставить информацию по делу собственника украинской газодобывающей компании «Бурисма» Николая Злочевского.

Svetlana.pashko Президент крупнейшей газодобывающей компании Украины Burisma Николай Злочевский

«Бурисма» — это та самая энергетическая компания Украины, в которой Хантер, сын Джо Байдена, с апреля 2014 года получал официальную зарплату в 50 000 долларов. Но сын — это так, мелочь… Отец за него может и не отвечать.

Но материалы Деркача касаются уже напрямую отца: «Вместе с тем в ходе расследования получены данные о завуалированной передаче денежных средств за лоббистскую деятельность лично Дж. Байдену путем перевода денежных средств в сумме 900 тыс. долл. США на счет вышеуказанной американской компанииRosemont Seneca Partners (LLC) с назначением платежа — оплата консультационных услуг.

В ходе расследования установлено и допрошено в качестве свидетеля лицо, которое непосредственно осуществляло трансакции по отмыванию и легализации денежных средств в пользу Злочевского Н. В. и семейства Байденов. Имеются в наличии оригиналы платежной документации и технических устройств, с помощью которых осуществлялись указанные сделки».

В презентации Деркача не были указаны даты перевода этих девятисот тысяч. Но предельно ясно одно: если трансакции будут датированы в районе декабря 2015 года, то это будет доказательство эталонного примера коррупции Байдена, если коррупцию определять как обмен политического влияния на денежные знаки. Потому что «пятый визит Байдена в Киев 7−8 декабря 2015 года был посвящен решению вопроса отставки (занимавшего тогда пост генпрокурора Украины — А.Г.) Виктора Шокина из-за дела Злочевского и Burisma. Предметом давления стал $1 млрд кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Факт давления признал сам Байден в своем выступлении в Совете международных отношений США в январе 2018 года».

Виктор Шокин

Ну, а теперь остается только предполагать будущее «украинского кейса», предоставленного Андреем Деркачем. Сам он полагает, что «для восстановления доверия между Украиной и Америкой необходимо срочное публичное расследование фактов вмешательства в выборы в США. Нужно расследовать все возможные факты коррупции высших должностных лиц Украины и США с задействованием правоохранительных органов и представителей дипломатических служб». И остановить Андрея Леонидовича на Украине будет сложно. Не только потому, что он парламентарий пяти созывов, то есть очень публичный человек. Он еще и Командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой». Высшего ордена Италии. Командор, а не простой рыцарь. В орденской иерархии, всего «тремя этажами выше», глава ордена и кавалер «большого Креста на цепи», президент Италии Серджо Матарелла.

Осмелюсь предположить, что материалы «кейса» уже находятся в распоряжении Республиканской партии США. Потому что Fox News посвятил этому семиминутный эфир опубликовали, лонгриды с детальными схемами, которые представил Деркач.

Сам Трамп пока молчит, но ведь Дональд Фредович не «медийщик, а «твиттертарианец», и разгонять такую информацию за тринадцать месяцев до выборов явно преждевременно…