6 октября 2019 | Время чтения 5 мин

В глазах европейской политической публики Владимир Зеленский становится «политическим токсином», контакт с которым ничего хорошего не сулит. А вот чего-чего стране не хватает – так это внешней (экзогенной) интоксикации. Как будто эндогенной, внутренней, многострадальной «нэньке» мало...

Андрей Ганжа, , 21:35 — REGNUM Обсуждать телефонный разговор Трампа с Зеленским, приведшим беднягу-Трампа к кануну импичмента, становится уже банальным. Тем более, что бедняга-Трамп, похоже, совсем от этого не страдает. Пока он вовсю пользуется этой угрозой как моментом, освобождая себе руки и поле для маневра.

Прическа Трампа Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомню, 25 сентября американский конгресс инициировал процедуру импичмента Трампа по «жалобе» анонимного информатора о предполагаемом давлении на политического конкурента через расследование в Украине. Депутаты от Демократической партии полагают, что администрация США предлагала Киеву возбудить уголовное дело против Хантера Байдена в обмен на визит Зеленского в Белый дом и военную помощь на $400 миллионов

И вот, 5 мая Администрация Трампа заявила, что не будет сотрудничать с Конгрессом, пока тот не проведёт голосование по запуску процедуры импичмента. А действительно: зачем? Финансовый год там начался 1 октября, значит «бюджетных ловушек» со стороны демократического большинства в Палате Представителей Конгресса правящие республиканцы могут не опасаться.

Одновременно Трамп принял решение о существенном сокращении штатов Совета Национальной Безопасности. И как тут не вспомнить, что «жалобщик» на Трампа, по официальной версии, был «внедрен» (пресса сейчас постоянно использует глагол «detail», «назначать в наряд») в СНБ из Центрального Разведывательного Управления. И вообще, нынешнее поколение сотрудников СНБ (около 310-ти человек), по мнению TIME, «выросло при бывшем президенте Бараке Обаме».

Ну, и как финальный «мазок мастера» — Трамп вообще отказался от признания своей инициативы в летнем разговоре с украинским президентом Зеленским, назначив крайним министра энергетики Рика Перри, который «уговорил» его пойти на это. Причем просьба министра «касалась завода по сжижению природного газа» Пэрри, конечно, «свой», республиканец, но, с другой стороны, он был Трампу конкурентом: кандидатом на президентский праймериз 2016 года. В общем, все настолько удачно, что убеждаюсь в обоснованности своего же предположения: сентябрьская «жалоба» в Конгресс была инициирована самим Дональдом Трампом.

Рик Перри Gage Skidmore

Итак: импичмента Дональд Фредович не боится, да и чего бояться при республиканском большинстве в Сенате, где для решения необходимо, к тому же, две трети голосов. Это раз! В пылу правдоискательских метаний демократов, стартовавших по некому «анонимному звонку», Трамп укрепляет позиции именно СВОЕЙ властной вертикали. Это два!

И третье! Основной конкурент Трампа, Джо Байден, как и сын его, Хантер-охотник, волей-неволей вытащены в фокус публичного внимания с их «украинскими шуточками»: кадровым шантажом, осуществляемым папой и заработками, получаемыми сыном. И когда-нибудь даже американская пресса поймет, что это и есть «коррупция»: конвертация политической власти в денежные знаки. И ведь это еще не конец.

На просторах интернета я нарыл чудесную карикатуру: за перепуганным Байденом, на единороге, управляемом Путиным (топлесс), несется Трамп (топлесс), командуя «Атакуем Джо Байдена» своей своре — украинцу Владимиру Зеленскому (костюм клоуна) и китайцу Си Цзиньпину (костюм от Армани). А сзади, под хвостом единорога, стоит детски-наивный Ким Чен Ын, с дубинкой на плече и наивным вопросом: «Можно я тоже ударю, Донни?».

В принципе — все правильно. Кроме Кима. Это он сейчас уже бежит за Байденом, с явным желанием перетянуть того дубинкой по спине и ниже. Не далее, как в конце мая Корейское Центральное Новостное Агентство (KCNA) назвало Байдена «Снобом, лишенным элементарных человеческих качеств», а его заявления — «софизмами слабоумного человека».

Джо Байден в Китае Archives.gov

А вот Китай невозмутимо стоит в сторонке и никого не собирается спрашивать. Он и так прекрасно знает, какие прекрасные козыри хранятся в его рукаве. Китай помнит, что в декабре 2013 года Байден-старший, в качестве действующего вице-президента, совершал визит в Китай. А менее чем за две недели до этого хедж-фонд Rosemont Seneca Partners Байдена-младшего, объединив усилия с китайскими частными инвесторами, договорились о создании фонда под названием BHR Partners, который, по японским данным, занимался «управлением, с инвестициями в размере 1 миллиарда долларов США (приблизительно 110 миллиардов иен в текущей конвертации валюты) от Банка Китая. Позже он был увеличен до 1,5 млрд долларов (около 165 млрд иен)». Эти деньги, по мнению Трампа, Хантер Байден «увел из Китая».

На веб-сайте самой BHR говорится, что это «трансграничное инвестиционное подразделение одобренной государством китайской частной инвестиционной компании, которое поддерживается некоторыми крупнейшими финансовыми институтами Китая, включая Банк Китая». То есть решать: уведены ли эти деньги или законопослушно выведены из страны с благословения государства Китай — будет само государство Китай, в зависимости от обстоятельств, которыми государство будет в этот момент руководствоваться. Ну, и стоит ли Пекину наживать одышку и как киевские клоуны гоняться за стариной Джо и его сыном-охотником? Он прекрасно знает, что можно никуда не двигаться — сами прибегут?

А двигаться придется Владимиру Зеленскому, который, волей-неволей, стал лидером этой охоты. И как бы изящно он не изворачивался от от «байден-вопроса» при телефонных и личных контактах с американским президентом (действительно изящно), именно с его именем будет связываться фиаско ряда антитрамповских глобалистических проектов и вполне возможное фиаско демократов на будущих президентских выборах в США.

Для Украины это беда. Потому что в глазах европейской политической публики Владимир Зеленский становится «политическим токсином», контакт с которым ничего хорошего не сулит. А вот чего-чего стране не хватает — так это внешней (экзогенной) интоксикации. Как будто эндогенной, внутренней, многострадальной «нэньке» мало

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