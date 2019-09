25 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Андрей Ганжа, , 23:54 — REGNUM В США стартовал увлекательнейший спектакль под названием «импичмент президента». С участием украинского президента Владимира Зеленского.

Украина упорно входит в повестку президентских выборов в США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Самая краткая суть такова. 19 сентября газета «Вашингтон Пост» сообщила, что анонимный информатор подал жалобу Генеральному инспектору разведывательного сообщества Майклу Аткинсону. Жалоба касалась связи с иностранным лидером и «обещания», которое дал Трамп. Речь идет о телефонном разговоре между Трампом и Взадимиром Зеленским от 25 июля, в котором, по мнению информатора, Трамп «давил» на Зеленского, пытаясь заставить власти Украины провести политически мотивированные расследования против своих оппонентов. В первую очередь против наиболее вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена, в связи с «непотизмом» и «вопиющем конфликте интересов», которые тот допустил во время своей деятельности на территории Украины. Жалоба была подана еще 12 августа.

В конечном итоге жалоба попала в Конгресс, где лидер демократического большинства Ненси Пэлоси высказала мнение, что «действия президента Трампа обнаружили бесчестный факт предательства президентом своей присяги, предательства нашей национальной безопасности и предательства честности наших выборов» и объявила о запуске формальной процедуры импичмента в отношении президента Трампа. Трамп выдержал ну просто театральную паузу, и на следующий день опубликовал «рассекреченную по указу Президента» (Declassified by order of the President) демонстративно не откорректированную стенограмму телефонного разговора, происходившего 25 июля между 9.03 и 9.33 утра в Ситуационной комнате Белого Дома.

Разговор начался, судя по стенограмме, легко и комплиментарно, особенно со стороны Зеленского: «…мы хотим, чтобы у нас был новый формат и новый тип правительства. Вы великий учитель для нас и в этом». Трам вернул подачу, заметив, что «Соединенные Штаты были очень и очень хорошими для Украины». После этого Трамп выразил желание, что бы новая украинская власть «докопалась до сути» того, что происходило в Украине, потому что «весь этот беспорядок закончился очень плохой игрой человека по имени Роберт Мюллер, некомпетентной игрой — но они, говорят, что многое началось с Украины». На что Зеленский уклончиво ответил: «гарантирую, что все расследования будут проведены — открыто и откровенно».

И лишь после этого разговор коснулся Байдена. Трамп заметил:

«Много говорилось о сыне Байдена. Что Байден прекратил судебное преследование, и многие хотят узнать об этом, поэтому все, что вы можете сделать с генеральным прокурором, было бы замечательно. Байден хвастался, хвастаясь тем, что остановил судебное преследование, так что, если вы можете разобраться в этом … Это звучит ужасно для меня».

Нет сомнения, что это, в определенной мере, давление. Ведь просьбам президентов США не принято отказывать. Но надо отдать должное Владимиру Зеленскому: он ничего не обещал Трампу, а только гарантировал честность расследования. Ну и повысил свою капитализацию в глазах бизнесмена Трампа, заметив, что с сентября в Украине будет новый генеральный прокурор «на 100% — моя личность, мой кандидат, который будет утвержден парламентом и начнет работу».

Первое ощущение от прочтения текста: очевидно на руках у демократов Конгресса есть какой-то другой текст. Потому что «давление» или «прессинг» — это, в первую очередь угроза «наказанием» за неисполнение, гм…, «просьбы». В стенограмме такого нет, а «предательство нашей национальной безопасности» (по Нэнси Пэлоси) можно усмотреть, разве что, в обещании что «ваша (Украины — А.Г.) экономика станет лучше и лучше» (to get better and better) и «вы имеете много помощи».

Если Трамп обнародовал подкорректированную (=сфальсифицированную) стенограмму и демократы Конгресса смогут это доказать — то у Трампа будут очень большие проблемы. Клинтона хотели подвергнуть импичменту за куда меньшее: за ложь на суде присяжных и препятствование правосудию. А тут может быть фальсификация государственных документов.

Если же стенограмма аутентична, то проблемы у демократов. Потому что они «купились» на непроверенную информацию (которая, возможно, даже была провокацией команды Трампа), которая не тянет не то, что на импичмент, но и на административное правонарушение. Это удар по имиджу, а до выборов осталось каких-то четырнадцать месяцев. А тут готовящийся драматический спектакль «Снять президента» грозит превратиться в откровенный бурлеск.

Но, в любом случае, проблемы уже есть у президента Зеленского. Ведь хотя он достаточно грамотно и изящно ушел от «давления Трампа», в другом эпизоде все-таки, «подставился». Потому что он неосторожно подхватил вброс американского президента о недостаточности европейской помощи Украине:

«Мы тратим много усилий и много времени. Гораздо больше, чем делают европейские страны, и они должны помогать больше, чем делают… Германия почти ничего не делает для вас…».

Зеленскому бы промолчать или кратко согласиться, но его понесло:

«Да, вы · абсолютно правы. Не только 100%, но на самом деле 1000%. И я могу сказать вам следующее. Я поговорил с Ангелой Меркель и встретился с ней. Я также встретился и поговорил с Макроном. И я сказал им, что они делают не так много, как нужно, по вопросам, связанным с санкциями. Они не применяют санкции. Они не работают так много, как они должны работать на Украину…».

Интересно, и как украинский президент теперь будет говорить с европейцами, после этого «они ДОЛЖНЫ работать на Украину»?

Или кто-то полагает, что Макрон это не заметит?

Но надо признать, что американскую «обязательную программу» Зеленский в июльском телефонном разговоре отработал грамотно…

