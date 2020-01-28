



Оноре Домье. Антракт в театре

«А затем: то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство и радостность теоретического человека — как? Не мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания, анархически распадающихся инстинктов?» Фридрих Ницше.

Как сказал народный артист России Константин Аркадьевич Райкин, открывая Первый всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», самое главное в театре — это зритель. Думается, что с этим утверждением согласны далеко не все, но лично я согласен абсолютно.

Для чего нужен театр как не для разговора со зрителем. Настоящий режиссер, создавая спектакль, вступая в диалог с публикой, пытается ей что-то сказать, донести какую-то очень важную для него мысль. Средства воздействия на зрителя могут разниться, но, опять-таки на мой взгляд, главным из них является идейно-эмоциональное, что позволяет испытывать глубокие переживания. Самая тривиальная мысль, преподнесенная должным образом, заставившая сопереживать, может стать частью человеческой натуры и трансформировать ее.

Любой человек знает, что такое хорошо и что такое плохо, вот только далеко не все поступают в соответствии с этим знанием. Лишь эмоция, в своем пределе выраженная в катарсисе, преобразует мертвое знание в живое действие и заставляет человека не просто знать о добре, но и творить добро.

Уильям Холиока. Первый ряд в опере. 1880

Однако сегодня, как мне кажется, мостик, связывающий режиссера и зрителя, во многом разрушен. Одной из причин тому стало превращение культурного досуга в светское мероприятие. В возможность выгулять новое платье или выпить бокал вина в антракте (да, теперь в театр ходят именно для этого), поучаствовать в светских беседах, пустых, но приятных, тогда как сама постановка является лишь небольшим приложением, но не основной целью. Сегодня громкая театральная премьера сопровождается массой глянцевых мероприятий, призванных подогреть к ней интерес, но в действительности затмевающих ее.

Во всем этом хаосе миру являет себя новый зритель, как удачно было подмечено на фестивале «POST ФАКТ» — это постзритель. О родовых его качествах мне бы очень хотелось сегодня поговорить.

Арсений Плшаков Фестиваль «POST ФАКТ»

Постзритель всегда всем доволен. Что бы ни поставил режиссер на сцене, он все воспринимает на ура, он с негодованием отметает даже любой намек на скепсис. Он получает истинное удовольствие от любой постановки и проникается любовью к авторам. В бесконечных обсуждениях события он неизменно встает с одним и тем же комментарием: «Супер», «Ура», «Потрясающая игра актеров/сценография/режиссура/драматургия», «Невероятная атмосфера», «Я влюбилась в вашего героя», «Огромная благодарность» и все в этом же духе.

Виктор Васнецов. Купеческое семейство в театре. 1869

Набор комментариев несколько варьируется, но никогда не варьируется их смысл. И совершенно неважно, что сегодня показывают на сцене, совершенно неважно, как играют актеры, постзритель всегда будет ими восхищен.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Постзритель любит провокацию, он целый час будет обсуждать наготу героини «Жанны на костре» в постановке Ромео Кастеллуччи и, конечно же, придет к выводу о том, что это самая главная режиссерская находка, без которой постановка не имела бы смысла. В постановке «Пилорама Плюс», показанной на фестивале «POST ФАКТ», он обсудит органичность и необходимость использования ненормативной лексики. Но никогда он не опустится до смыслов, заложенных в произведении.

Цитата из видео YouTube Jeanne au bûcher — Extraits du spectacle страницы Opéra de Lyon Жанна на костре

Постзритель влюбчив, ему неважно что в спектакле Егора Перегудова «Дон Жуан» главный герой бросает вызов небу, совершая удивительные по низости поступки. Ему неважно, что в спектакле «Хроники Макбета» ярославского театра «Театр 18+» главные герои просто конченые мерзавцы, их ничтожность намеренно гиперболизирована. Он прямо признается в любви к этим моральным уродам, которые для того и созданы такими, чтобы кое-что донести до нас, но не для постзрителя.

Постзритель всегда посещает лекции, организуемые для более глубокого понимания предстоящего спектакля. Он внимателен, иногда даже записывает важные тезисы в тетрадочку или блокнотик. Он вежлив и рассыпается в благодарностях лектору, любому лектору. Он дает ему обещание, что все новые имена, открытые во время лекции, будут изучены для дальнейшей «работы с ними». Результатов этой работы он не предоставит, но, как и прежде, будет восхищаться все новыми и новыми открытиями на будущих лекциях, тщательно фиксируя их в свою маленькую тетрадочку.

Клакеры

Постзрителюважны внешние формы, спецэффекты, буйство красок, карнавал. Он пришел в театр не для того, чтобы думать, он пришел сюда хлопать. Желание поддержать артиста столь велико, что постзритель хлопает всегда — во время музыки, во время монологов героев, даже тогда, когда его просят не хлопать. Главным вопросом для него на спектакле «Cantos» в Пермском театре оперы и балета была именно эта проблема. «Когда же хлопать?» — вопрошал постзритель и был немало озадачен осознанием того, что аплодисменты здесь противоречат духу разыгрывавшейся мистерии.

Постзритель отзывчив, он с большой радостью реагирует на грубую лексику на сцене, особенно акцентированную. Его вдохновляет перечисление синонимов к словам секс, экскременты и половые органы. Он встречает их бурным смехом, порой аплодисментами. Иногда ему так хорошо, что он продолжает смеяться, когда на сцене происходит нечто трагическое.

Константин Сомов. Иллюстрация к Книге маркизы. 1918

Постзритель является верным поклонником любого театрального действа — все, что ни будет создано на сцене, он примет всей душой, поэтому очевидно, что режиссеры, тратя огромные деньги на постановки, стараются не для него. А эффект для постзрителя всегда один и тот же — он всем доволен, но в первую очередь самим собой.

Постзритель — это отнюдь не только театральное явление, постзрители заполонили библиотеки, музеи и прочие учреждения культуры, очищенные теперь от векового слоя пыли, служившего иной идее, но ставшей непосильным бременем для постзрителя.

Зрители в театре. 1840–1850

Библиотеки и музеи уже не являются храмами скуки, теперь здесь организуются вечеринки, постзрителей усаживают в мягкие пуфики, предлагают им закуску и что-нибудь еще, преобразуя тем самым ветхое пространство. И оно начинает жить новой жизнью. Постзритель приободряется и начинает чувствовать себя иначе, причащается чем-то несказанно для него важным, хоть и далеким от первоначального смысла оккупированного им учреждения.

Постзритель пока не тотален, он еще не поглотил все и вся, он только начал свое победоносное шествие, которое неизбежно окончится его воцарением, и тогда скучный мир искусства заиграет всеми цветами радуги и навсегда превратится в вечно повторяющийся карнавал.