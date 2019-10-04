Пермь, , 22:11 — REGNUM В Перми открылся Всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ», об этом 4 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ»

Мероприятие пройдет с 4 по 8 октября на сцене Пермского академического «Театра-Театра». Фестиваль начал свою работу с пресс-конференции. Здесь выступили члены жюри конкурса, а также народный артист России Константин Райкин, который привез в Пермь сразу два спектакля.

Вне конкурсной программы был показан поэтический моноспектакль «Над балаганом небо…», также пермякам посчастливилось увидеть постановку пьесы Мольера «Дон Жуан» в исполнении театра «Сатирикон».

Всего на фестивале будет представлено десять спектаклей — пять малой и пять большой формы, которые будут бороться за призы в указанных номинациях.

В рамках мероприятия зрителей ждет большая фестивальная программа — общение с артистами, лекции, лаборатории зрителей, целью которых является попытка создать «умного зрителя», способного воспринимать не самые простые постановки.

Напомним, фестиваль «POST ФАКТ» проводится впервые, в рамках программы зрителям будут представлены спектакли, вошедшие в лонг-лист театральной премии «Золотая маска», но которым не хватило нескольких баллов для того, чтобы попасть в шорт-лист.

Организаторы фестиваля отобрали десять спектаклей, по их мнению, достойных «Золотой маски». Фестиваль планируется проводить ежегодно.

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