Пермь, , 21:20 — REGNUM В Перми подошел к концу третий день Всероссийского фестиваля-конкурса профессиональных театров «POST ФАКТ», об этом 6 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первый всероссийский фестиваль-конкурс профессиональных театров «POST ФАКТ»

На суд зрителей были представлены два спектакля — «Пилорама Плюс» по пьесе Натальи Милантьевой в постановке Российского театра драмы имени Федора Волкова из Ярославля, а также «Вишневый сад» от Новокузнецкого драматического театра.

Если второй спектакль вызвал смешанные чувства у зрителей: кто-то критиковал его за слабость музыкальной составляющей, кто-то выражал недоумение по поводу концепции постановки, то «Пилорама Плюс» была воспринята на ура, несмотря на обилие нецензурной лексики в спектакле.

Перед началом показа «Пилорама Плюс», художественный руководитель Пермского «Театра-Театра» Борис Мильграм обратился к зрителям с предупреждением о наличии нецензурной лексики в постановке. Дирекция театра предлагала особо впечатлительным людям вернуть билеты, возместив их стоимость.

Несмотря на это, желающих не нашлось, а обсценная лексика по общему консенсусу, достигнутому во время обсуждения постановки, выглядела органично. Эксперты подчеркнули, что постановка достойна «Золотой маски».

Напомним, Первый всероссийский фестиваль-конкурс «Post Факт» проходит в Перми с 4 по 8 октября. Мероприятие задумано с целью ознакомления поклонников театра с талантливыми постановками, не вошедшими в шорт-лист премии «Золотая маска», но представляющими значительную культурную ценность.

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