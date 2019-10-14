Даже самые большие оптимисты разочаровались в деятельности губернатора ЕАО Александра Левинталя. Вряд ли у кого-то еще остались сомнения в том, что отставка Левинталя — вопрос практически решенный. Об этом пишут СМИ, об этом говорят эксперты. Выдвигаются версии относительно сроков отставки. Чего ждать одному из самых депрессивных регионов Дальнего Востока?

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Левинталь

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Александр Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области в феврале 2015 года. В сентябре того же года за его кандидатуру на выборах проголосовали 75,42% избирателей. Жители области связывали с приходом «опытного управленца и сильного экономиста», каким всегда позиционировал себя Левинталь, большие надежды на улучшение социально-экономической обстановки в регионе, на то, что область наконец вырвется из затяжной депрессии. Но чуда не случилось.

«Предвыборная программа Александра Левинталя действительно внушала доверие. В ней говорилось о росте экономики, росте собственной доходной базы региона, о перезагрузке системы управления регионом. Это была действительно хорошая программа, и люди в нее поверили. Левинталь всё-таки экономист, доктор наук. Но беда в том, что реализовать собственную программу новый губернатор так и не смог. Сегодня, спустя почти 4 года, можно смело заявить: все грандиозные планы провалены. Наиболее отчетливо это можно видеть по росту числа жителей, покидающих регион. Население массово бежит из ЕАО в поисках работы, медицины, доступного и качественного жилья, вообще — нормальной жизни. За период с 2015 по 2018 годы ЕАО покинули 24 518 человек. А приехали в область только 17 181 человек. Миграционная убыль составила 7137 человек. С января по май 2019 года область покинули 1454 человека. Губернатор Левинталь попал в «красную зону» практически всех рейтингов, оценивающих деятельность высших должностных лиц субъектов РФ, став абсолютным аутсайдером», — отметил доктор политических наук Илдус Ярулин.

Andshel Железнодорожный вокзал в Биробиджане

Эксперт также подчеркнул, что после очередного срыва отопительного сезона в ЕАО разговоры о скорой отставке Левинталя активизировались, а в кулуарах эксперты начали обсуждать возможного преемника.

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Называют различных претендентов на пост губернатора Еврейской автономной области. В сети появляется всё больше информации, однако никакой конкретики пока нет. Илдус Ярулин оценил шансы наиболее вероятных кандидатов.

Илдус Ярулин «Часто называют имя Николая Брусникина, бывшего зампреда правительства Хабаровского края. Сейчас он работает в Самаре советником губернатора. Основания для таких предположений действительно есть. Брусникин имеет большой опыт работы в управленческих структурах, не понаслышке знаком с дальневосточной спецификой. Называют ещё одно имя — действующий сенатор от ЕАО Ростислав Гольдштейн. Однако эту кандидатуру мало кто воспринимает всерьёз. Большинство экспертов единодушны в том, что возглавить ЕАО должен крепкий хозяйственник. А Ростислав Гольдштейн таковым не является. А от пустой болтовни жизнь людей в ЕАО лучше не станет. Невозможно припомнить, чтобы сенатор от ЕАО Гольдштейн как-то продвигал интересы области на федеральном уровне. Зато уж в чем преуспел Ростислав Эрнстович, так это в активном пиаре самого себя. Несколько раз в неделю дальневосточные СМИ публикуют пространные рассуждения сенатора, которые невероятно далеки от проблем несчастного региона — о развитии космоса, освоении Арктики. Тем самым сенатор Гольдштейн повышает свой медиарейтинг. Но ЕАО тут точно ни при чем».

Сouncil.gov.ru Ростислав Гольдштейн

Сам Александр Левинталь в различных интервью рассказывает, что относится к разговорам о своей отставке философски — подобные публикации возникают ежегодно.

Илдус Ярулин «Одним из возможных вариантов развития событий в ЕАО в условиях экономической и политической нестабильности и возможной смены губернатора может стать, а также на возможных скорых выборах губернатора, резкое усиление деятельности ЛДПР в этом регионе. Это, в свою очередь, позволит говорить о широком наступлении «жириновцев» на выборных «фронтах» и усилении их позиций ко времени выборов в Государственную думу РФ в 2021 году и президентских выборах в 2024 году».

Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты давно говорят о том, что ЕАО необходимо упразднить. Возникшая после распада СССР в качестве самостоятельного субъекта область оказалась несостоятельной, экономика региона стагнирует, качество жизни людей ухудшается день ото дня. Помимо печальных экономических показателей, ЕАО является одним из антилидеров в России по количеству абортов и числу детдомовцев.