Мини-сделка, которую президент США Дональд Трамп заключил с Китаем, направлена на то, чтобы не допустить дальнейшего обострения торговой войны. Возможно, она также позволит избежать очередного увеличения торговых пошлин. При этом данная мини-сделка, скорее всего, многих разочарует, начиная с американских бизнесменов и потребителей, которым приходится платить миллиарды долларов за импорт китайских товаров, заканчивая американскими ястребами из администрации Трампа, которые надеялись использовать рычаги влияния США для того, чтобы подтолкнуть экономическую модель КНР к реальным изменениям, пишут Кит Джонсон и Джеймс Палмер в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

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На этой неделе Трамп заявил, что он заключил всеобъемлющую сделку, однако многие уже давно подозревали, что он согласится на крошечное перемирие и преподнесёт его как победу. Действия Трампа уже давно вошли в противоречие с требованиями американских торговых ястребов, таких как его советник по торговой политики Питер Наварро, который хотел использовать массивные американские торговые пошлины в отношении китайского импорта, чтобы заставить Пекин полностью изменить свою экономическую модель. Торговое перемирие, о котором объявили в пятницу, 11 октября, не решило ни одной из давних структурных проблем, существующих между США и Китаем.

Hk01.com Питер Наварро

Вместо этого Трампу удалось чуть вылезти из ямы, которую он собственноручно выкопал. В соответствии с промежуточным соглашением Китай заявил, что закупит сельскохозяйственную продукцию США на сумму $40−50 млрд. До того как Трамп вступил в должность, Китай представлял собой огромный и растущий рынок для американских фермеров, но торговая война привела к ответным мерам со стороны Китая, которые поставили под удар американских производителей сои, свинины и другой сельскохозяйственной продукции. Администрация выплатила фермерам более $28 млрд в виде субсидий. Тем временем другие производители, особенно Бразилия, просто подмяли под себя американские сельскохозяйственные рынки в Китае. Торговое перемирие в лучшем случае позволит лишь частично компенсировать понесённый ущерб.

В рамках достигнутого соглашения, которое сфокусировано на торговле сырьевыми товарами, США пообещали приостановить повышение торговых пошлин. По словам экспера Совета по международным отношениям (CFR) Бенна Стейла, данное соглашение говорит о «полной победе Китая». «Соевые бобы и природный газ — это именно то, чего они хотят, это не уступка. Ради чего мы прошли через весь этот ад?» — заявил Стейл.

Другие достижения мини-сделки также носят скромный характер. В краткосрочной перспективе Китай может подписать соглашение, которое сделает управление юанем немного более благоприятным для рынка, заявил эксперт Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди, но в более долгосрочной перспективе Пекин, скорее всего, не откажется от гибкости по данному вопросу для обеспечения интервенции юаня.

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Китай также пообещал серьёзней отнестись к соблюдению прав в сфере интеллектуальной собственности. Но Китай неоднократно давал подобные обещания с тех пор, как начались переговоры о вступлении КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО) несколько десятилетий назад. Страна остаётся крупнейшим в мире нарушителем законов об авторском праве: каждая пятая американская компания заявила о том, что их интеллектуальная собственность была похищена китайской фирмой.

Грант Вуд. Американская Готика. 1930

Для американских сторонников жёсткой линии достигнутого соглашения явно не достаточно. Для таких торговых ястребов, как Наварро, который является соавтором противоречивой книги «Смерть от Китая», в число ключевых задач входит разделение экономик США и Китая, возвращение производства в США и сокращение потенциальных рычагов влияния Пекина на американскую экономику. Мини-сделка Трампа не имеет ничего общего с перечисленными задачами.

Даже если эта временная разрядка в торговой войне в конечном итоге приведёт к заключению настоящего мирного соглашения, напряжённость в отношениях между двумя странами всё равно сохранится.