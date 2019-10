10 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 09:44 — REGNUM Экономист Майкл О'Салливан в своей новой книге The Levelling: What's Next After Globalization (Выравнивание: Что будет после глобализации) утверждает, что глобализация приказала долго жить. Мы давно исследуем глобализацию и конкуренцию, и в ответ на утверждение О'Салливана относительно глобализации мы можем повторить слова, которые 122 года назад произнёс американский писатель и юморист Марк Твен: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены». Контраргументы, опровергающие смерть глобализации, необходимо рассматривать в контексте нынешней экономической среды, возрождения популистской политики, изменения характера торговли и эволюции глобальных производственных систем и цепочек поставок, пишут Джерри Хаар и Рикардо Эрнст в статье для издания The Hill.

Общепринято считать, что мировая экономика переживает период спада. Всемирная торговая организация (ВТО) снизила свой прогноз роста торговли на 2019 и 2020 года. Ожидается, что мировая торговля товарами в 2019 году вырастет всего на 1,2% — это меньше половины от того, что прогнозировали в апреле. Согласно данным Института управления поставками (ISM), производственный индекс упал до 47,8 в сентябре — это самый низкий уровень с июня 2009 года. Если производственный индекс опускается ниже 50, то это означает спад и увеличение затрат для бизнеса и потребителей.

Тем не менее ни один из приведённых показателей не указывает на тенденцию к деглобализации. На самом деле, мировой ВВП продолжает расти благодаря Китаю. Фактически, мировая торговля в целом увеличилась с 39% ВВП в 1990 году до 58% в 2018 году, и в настоящее время она представляет собой большую долю производства в США, при этом доля иностранных продаж в прибыли корпораций США продолжает расти. Очевидно, что после мирового экономического кризиса 2008 года количество торговых операций сократилось с 61% до 58%, а доля промежуточных товаров сократилась с 19% до 17%, но это снижение нельзя назвать существенным.

Несомненно, что экономический спад во всём мире, который мы сейчас наблюдаем, связан не только с политикой национализма и популизма, но и с самой экономикой. По мнению многих, США находятся в авангарде протекционизма, в то время как другие утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа просто ищет справедливые правила и стремится выравнять игровое поле.

В июле 2018 года президент Трамп написал в Twitter: «Самые большие торговые пошлины!». Но американские торговые пошлины на экспорт китайских товаров на сумму более $300 млрд привели к ответным китайским торговым пошлинам в размере 20% (против 8%, которые Китай взимает с других стран), к более высоким ценам на потребительские товары и увеличению стоимости финансовой поддержки американских фермеров, чтобы частично компенсировать их экспортные потери из-за ответных китайских торговых пошлин в отношении американских товаров.

Как бы то ни было, обострение торговых конфликтов ставит под угрозу рабочие места и источники средств к существованию, не позволяя компаниям расширяться и внедрять инновации. Выход США из Транстихоокеанского партнёрства, торговая война с Китаем и торговые конфликты с Мексикой, Канадой и другими ключевыми торговыми партнёрами США (не говоря уже о беспокойстве ЕС по поводу выхода Великобритании из состава европейского блока) привели к большой неопределённости в торговли.

При этом необходимо признать, что любая объективная оценка деглобализации или глобализации в целом не может опираться исключительно на показатели трансграничной торговли промышленными товарами и использовать эти показатели в качестве основного инструмента измерения.

Измерение глобализации и торговли, в основном, сосредоточено на промышленных товарах, однако услуги представляют собой наиболее устойчивый, быстрорастущий и динамичный сектор экономики во всём мире. Что касается США, то образовательные услуги для граждан других стран, которые посещают нашу страну и учатся в наших университетах, а также услуги консалтинговых, инженерных и бухгалтерских фирм, работающих за рубежом (Accenture, Bechtel, KPMG), справедливо относят к американскому экспорту.

Говоря о деглобализации, также не учитывают стартапы и трансграничные потоки данных. Как отмечают эксперты Шон Доннан и Лорен Лезерби, мы живем в новую эру, в которой данные представляют собой новый вид транспортного контейнера.

Кроме того, деглобализация также не учитывает одну из самых революционных тенденций, которая проявила себя в течение последних двух десятилетий — взрывной рост количества потребителей среднего и низшего класса, особенно на развивающихся рынках. Этот экономический дивиденд означает, что местные фирмы всех размеров, которые в основном ориентированы на экспортные рынки, всё больше начинают ориентироваться на растущий внутренний рынок, поскольку собственные граждане теперь могут себе позволить приобретать отечественную продукцию.

Благоразумная экономическая политика, особенно низкий уровень инфляции и доступ к капиталу, также позволили отечественным производителям и поставщикам модернизировать свои возможности. Это означает, что отечественный производитель электрического оборудования теперь может закупать большее количество промежуточных товаров для производства у отечественных поставщиков, а не импортировать их из-за рубежа.

Мы стали свидетелями деглобализации? Нет. Возможны задержки и перебои в мировой торговле, потоках инвестиций, финансов и миграции человеческого капитала. Но процесс глобализации, начиная с развития торговых связей между Шумером и Индской цивилизацией в третьем тысячелетии до нашей эры, продолжит развиваться. Проще говоря: слухи о кончине глобализации не имеют под собой оснований — глобализация никуда не делась.