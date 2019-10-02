В Татарии, где власти уже давно успели отчитаться о достижении майских указов по зарплатам бюджетников, включая научных работников, назревает скандал. Учёные мужи в обращении к Рустаму Минниханову пожаловались на уровень зарплат, отметив, что реальные доходы иные, нежели те, что в отчётах. ИА REGNUM разбиралось, что случилось в регионе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мало денег

Немного истории

В мае 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил перед регионами задачу по повышению уровня заработных плат работников бюджетной сферы. В качестве отметки для «равнения» была взята средняя зарплата по региону: учителям — повышение до средней по субъекту Федерации и удержание не ниже этой планки, а врачам с высшим образованием, преподавателям вузов и научным сотрудникам — вдвое выше средней.

На достижение этих показателей давалось пять лет, то есть уже к началу 2018 года бюджетники должны были иметь зарплаты, близкие к достойным. В отчётах властей всё так и было.

Премьер-министр Татарии Алексей Песошин, отчитываясь в апреле 2019 года об итогах работы за 2018 год, отметил, что при средней зарплате по региону 35 154 рубля у преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования было 71 302,7 рубля, а у научных сотрудников — 72 735,2 рубля.

Tatarstan.ru Анатолий Песошин

Песошин тогда заявил, что в целях реализации поручений президента регион ведёт планомерную работу по повышению зарплат.

Первыми, кто высказался об отличиях цифр реальных от цифр номинальных (из отчётов), были представители педагогического сообщества школ. Так, учитель истории из Набережных Челнов Раушан Валиуллин ещё за месяц до выступления Песошина пожаловался в прокуратуру на то, что его реальная зарплата майским указам не соответствует. Он отмечал, что после вычетов всех налогов имеет порядка 25 тыс. рублей, но при этом для того, чтобы заработать хотя бы столько, вынужден замещать сразу несколько должностей. Ни о каких 35 тысячах рублей среднереспубликанской зарплаты учитель не может и мечтать на одной должности. Позднее — уже после выступления Песошина — к его жалобам присоединился ещё десяток педагогов. Валиуллин, который теперь возглавляет «Альянс учителей» в регионе, писал, что по отчётам чиновников по итогам 2018 года зарплата должна быть 35 084 рубля, но у его коллег «зарплаты от 13−15 тысяч до 18−20 тысяч рублей».

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О ситуации в медсфере красноречиво говорят другие цифры — почти по всем сегментам нет 100% укомплектованности врачами.

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Теперь к школьным педагогам с жалобами на зарплаты присоединились и учёные, у которых, судя по докладу премьер-министра РТ, зарплаты должны быть на уровне 73 тыс. рублей. Чем же они недовольны? Оказалось, что картина всё та же — на бумаге одно, а по факту — другое.

Учёное сообщество республики из числа сотрудников подразделений Академии наук Татарии в письме Рустаму Минниханову, о котором написали несколько казанских СМИ, потребовало повышения зарплаты. Из публикации «Идель.Реалии» со ссылкой на источники в Академии наук РТ следует, что письмо подписали свыше 100 человек. В нём говорится, что индексации зарплаты не было с 2016 года, а один из сотрудников в должности старшего научного сотрудника одного из учреждений Академии сообщил, что зарабатывает около 23 тыс. рублей, то есть в три с лишним раза меньше, чем указано в докладах. Откуда же взялась цифра почти в 73 тыс. рублей? Всё просто — это средняя по отрасли. То есть зарплату руководителей сплюсовали с зарплатами научных сотрудников и получилось, что оба они неплохо живут, вот только последний этого, к сожалению, не ощутил.

Мало денег

Официально ни Казанский кремль, ни администрация Академии наук РТ обращение к Минниханову не комментирует. Отреагировали пока только горожане и те, кто связан с научной сферой:

«Это позор, что наука в России оценивается в какие-то 20 000 рублей. И уж если старший научный сотрудник получает такую зарплату, на что рассчитывать молодым специалистам?», «Да, зарплата вообще ужас! За 24 тысячи рублей кандидат наук должен двигать науку вперёд, работать, писать научные статьи… требования всё возрастают, а отдачи нет. Невозможно заниматься наукой, когда думаешь, где и как подзаработать», «Пусть Минниханов и Ко не удивляются, что все нормальные и перспективные молодые люди уезжают в Москву», «Зарплата сотрудников общеизвестна: например, старший научный сотрудник со степенью кандидата (надбавка за степень 3,5 т.) получает 28 300−28 400, после вычетов — 24 000−24 500. У чиновников аппарата АН — зарплата другая, они не научные сотрудники, они служащие. Возможно жалованье у них 72 000».

Не лишним будет вспомнить к этой ситуации и письмо профессора института физики Казанского федерального университета Наиля Фаткуллина, который в числе прочих вопросов отмечал и нищенскую пенсию преподавателей-профессоров — 12−16 тыс. рублей. А ведь если исходить из уровня озвученной властями зарплаты в 71 тыс. рублей, и пенсии должны быть гораздо выше.

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Tatarstan.ru Рустам Минниханов

В конце хотелось бы привести некоторые цифры. По итогам 2018 года доходы Рустама Минниханова составили 8,549 млн рублей (в среднем около 712 тыс. рублей в месяц), его супруги Гульсины — 154,9 млн рублей.

Доходы премьер-министр РТ Алексея Песошина были 6,381 млн рублей (в среднем около 531 тыс. рублей в месяц).