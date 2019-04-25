Учителя Татарии пожаловались на «невыполнение «майских указов» Путина»

Казань, , 07:33 — REGNUM Председатель отделения «Альянса учителей», учитель истории Раушан Валиуллин с группой активистов просит трудовую инспекцию провести проверку «в связи с невыполнением «майских указов» Путина в части доведения зарплаты до уровня равного 100% средней по региону». Зарплаты педагогов, которые обратились в профсоюз, были существенно ниже средних показателей по региону, что и стало основанием для обращения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в феврале 2019 года учитель истории из Набережных Челнов Раушан Валиуллин добился того, чтобы прокурор рассмотрел его обращение о фактах несоответствия реальной заплаты учителей, тем, что заявляют органы статистики и чиновники. Валиуллин уточнил, что при средней заявленной по республике порядка 33,89 тыс. рублей его реальная зарплата школьного учителя составляет после вычета налога около 25 тыс. рублей и это с учётом того, что сам педагог совмещает несколько должностей. Школьный учитель предложил коллегам создать профсюз для защиты своих прав.

В начале марта 2019 года в Татарии было создано республиканское отделение независимого профсоюза «Альянс учителей», председателем которого выбрали Раушана Валиуллина.

Читайте также: Учительские зарплаты в Татарии: факты противоречат данным статистики

23 апреля 2019 года глава отделения профсоюза подал заявление в Гострудинспекцию по региону через отдел ведомства в Набережных Челнах «в связи с невыполнением «майских указов» Путина в части доведения зарплаты до уровня равного 100% средней по региону».

"Как председатель республиканского отделения профсоюза, подал обращение в защиту трудовых прав более чем десяти педагогов, обратившихся в «Альянс учителей» в связи с невыполнением «майских указов» Путина в части доведения зарплаты до уровня равного 100% средней по региону. В Татарстане по итогам 2018 г., если верить отчётам чиновников, она — 35 084 рубля. У обратившихся к нам коллег-педагогов зарплаты от 13−15 тысяч до 18−20 тысяч рублей. Мои 25 тысяч — одна самых больших цифр, и та далеко не 35 084. Прошу: 1) проверки, 2) выполнение и 3) привлечения», — написал Валиуллин на своей странице в соцсетях.

По уточнённым данным Татарстанстата, по итогам 2018 года средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций начального и среднего профессионального образования была 33 752,6 рубля, в сфере общего образования — 32 349,2 рубля, организациях высшего образования — 71 302,7 рубля, а в дошкольных учреждениях педагоги получали 27 942,6 рубля.