В Татарии дефицит врачей: зарплаты не привлекают?

Казань, , 05:36 — REGNUM В Татарии по итогам 2018 года наблюдается дефицит врачей и среднего медицинского персонала по ряду направлений. Об этом сообщается в докладе правительства региона, который будет озвучен сегодня, 22 апреля 2019 года, в рамках сессии Госсовета Татарии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из 12,1 тыс. врачей, работающих в системе здравоохранения Татарии, 6 733 человека трудятся в амбулаторно-поликлинических учреждениях, 33 866 являются средним медперсоналом, и из них 15 937 человек работают в амбулаторно-поликлинических учреждениях.

«В 2018 году укомплектованность врачами в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, составила 94,4%, при этом укомплектованность штатных должностей фельдшерско-акушерских пунктов средним медицинским персоналом составила 97,2%», — уточняется в докладе и добавляется, что для устранения дефицита кадров в сфере здравоохранения в регионе работает система целевого обучения и в 2018 году было выдано 169 направлений для поступления в Казанский государственный медицинский университет.

Среди мер поддержки в правительственном докладе также названо предоставление единовременных компенсационных выплат в размере 1 млн рублей для медперсонала, выбирающего работу на селе. В 2018 году посредством этой программы были привлечены 72 врача и 14 фельдшеров, из них в амбулаторно-поликлиническую сеть — 65 врачей и 14 фельдшеров.

Между тем проблеме дефицита кадров в сфере здравоохранения Татарии не один год. В феврале 2019 года вопрос острой нехватки персонала обсудили на совещании, и министр здравоохранения РТ Марат Садыков отметил, что укомплектованность медицинскими кадрами поликлиник в прошлом году в среднем по республике составила 69,8%. А в ряде районов всё ещё хуже, например, в Менделеевской ЦРБ показатель укомплектованности всего 47,5%.

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Не последнее слово в проблеме дефицита кадров остаётся за уровнем заработной платы, особенно среднего и младшего медперсонала.

По данным Татарстанстата, по итогам 2018 года средняя зарплата врачей и работников медорганизаций с высшим образованием составила 64 233,6 рубля против средней по республике 39,53 тыс. рублей (в Казани — 65 473,8 рубля, в Набережных Челнах — 64 144 рубля). Но при этом, например, представители данной профессии, работающие в муниципальном учреждении Бугульминского района, зарабатывали 20 253 рубля, а по республике в муниципальных учреждениях средняя зарплата врачей была 26 706,8 рубля при 29 568,5 рубля в Казани и 20 649,2 рубля в Набережных Челнах.

Заработная плата среднего медперсонала в 2018 году в регионе составила 32 242,8 рубля. В Казани она была на уровне 34 665,4 рубля, в Набережных Челнах — 32 895,6 рубля. Самые низкие показатели демонстрировал Тюлячинский район — 24 370,6 рубля и Камско-Устьинский район — 25 171,8 рубля.

Младший медицинский персонал в 2018 году в Татарии в среднем зарабатывал 31 992,9 рубля. В Казани уровень зарплат был 32 941,6 рубля, Набережных Челнах — 32 838,2 рубля. Данные по большинству районов в этом сегменте не обнародованы.