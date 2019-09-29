Обзор прошедшей арктической недели следует начать с юбилея человека, перечисление регалий которого могли бы занять всю журналистскую колонку. 25 сентября исполнилось 80 лет самомуизвестному российскому полярнику Артуру Николаевичу Чилингарову, который в этот день принимал поздравления со всего мира. Но думается, что в череде праздничных событий «хозяин Арктики», как его часто называют, продолжал внимательно следить за информационной повесткой и наверняка обратил внимание на новости из «Росатома».

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

AAT Артур Чилингаров

Глава госкорпорации Алексей Лихачев на торжестве по случаю Дня работника атомной промышленности (28 сентября), заявил о том, что в декабре нынешнего года головной универсальный ледокол «Арктика», строящийся на Балтийском заводе, начнет свои ходовые испытания. Таким образом, вполне может сбыться обещание его заместителя — главы дирекции Северного морского пути Вячеслава Рукши — который на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сказал, что «Арктику» сдадут в эксплуатацию не позднее мая 2020 года.

Алексей Евгеньевич Лихачёв

Обращает на себя внимание и еще одно событие из жизни российского арктического судостроения. Первый зам. главы «Совкомфлота» Евгений Амбросов сообщил, что контракт на строительство пилотного газовоза для «Арктик СПГ 2» будет подписан в октябре, добавив, что до конца года состоится «подписание ещё по четырём судам, которые будут строиться по той же спецификации». Напомним, что ранее «Совкомфлот» и «НОВАТЭК» создали совместное предприятие — «Современный морской арктический транспорт» (СМАРТ), предназначенное для строительства 17 газовозов. Они будут возведены на судоверфи «Звезда» со сроком сдачи в 2023-2026 годах. По словам Амбросимова, «СМАРТ» может стать сопоставим с «Совкомфлотом» по стоимости имущества, которым он управляет».

Если продолжить разговор о финансировании, то в 2020 году на развитие Арктики, вероятно, будут дополнительно направлены 15 млрд рублей. Эти средства могут поступить из «Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФРДВ), который по решению российского правительства «вправе использовать в целях реализации приоритетных инвестиционных проектов на территории Арктической зоны РФ неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». О целесообразности и возможности такого шага заявлял президент Владимир Путин на V международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога».

С точки зрения инфраструктурного развития АЗРФ обращает на себя новость о прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) по маршруту Петропавловск-Камчатский — Анадырь (из Камчатского края до Чукотского автономного округа). На эти цели Минкомсвязи планирует выделить «Ростелекому» 6,9 млрд руб. До этого момента Чукотка оставалась последним российским регионом, где в качестве магистрального канала использовался спутник, а не оптико-волокно. Протяженность будущей линии составит 2,2 тыс. км, пропускная способность не менее 100 Гбит/с с возможностью увеличения до 8 Тбит/с. Намеченное планируется завершить до конца 2022 года.

Arcticeconomiccouncil.com Евгений Амбросов

«Вторую эпоху освоения» обсуждали 26 сентября эксперты Санкт-Петербурга в ходе стратегической сессии «Арктика 2035». Инициаторами подобных дискуссионных клубов выступают Минвостокразвития и Проектный офис развития Арктики (ПОРА). Все предложения, которые любой желающий может оставить на цифровой платформе www.arctic2035.ru, будут обобщены и лягут в основу новой Стратегии развития Арктики до 2035 года. Сам документ должен быть обнародован уже через два месяца (к 1 декабря). По словам генерального директора ПОРА Бориса Тарасова, несмотря на то, что Петербург никогда не входил в АЗРФ, мнение экспертного сообщества этого научно-интеллектуального центра чрезвычайно важно. Об этом свидетельствовало и личное присутствие на стратсессии (по видеосвязи) замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова. С подробным отчетом о ходе обсуждения и прозвучавших предложениях можно познакомиться в материале ИА REGNUM.

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Разработчики Стратегии 2035 обращают особое внимание на то, что в ее новой редакции впервые присутствует раздел «Основные направления развития территорий, входящих в состав АЗРФ». С одной стороны, арктические регионы должны быть довольны. С другой стороны — некоторые из них (например, Якутия) уже разработали собственные региональные стратегии, и это обстоятельство остро ставит вопрос об общей координации.

Porarctic.ru Борис Тарасов

И если говорить о Республике Саха (Якутия), то из всех регионов АЗРФ на прошедшей неделе наибольшую активность проявил ее глава Айсен Николаев. Его первую годовщину пребывания в должности «языком цифр и фактов» и с красноречивым заголовком «Прорывной год Айсена Николаева» отметило большой статьей информационное агентство «SM-News». В статье, среди освещения «прорыва» в области экономики, образования, культуры, здравоохранения и пр., нашлось место и разделу «Арктика». Среди главных арктических достижений за этот год названы: создание министерства по развитию Арктики Республики Саха; включение восьми заполярных районов Якутии в состав АЗРФ; принятие республиканского закона, освобождающего жителей арктической зоны от уплатытранспортного, имущественного и земельногоналога и, наконец, соглашение с компанией «АЛРОСА» о выделении в течение пяти лет 500 млн рублей на социально-экономическое развитие Оленекского района.

Не обошел стороной Айсен Николаев и Северный форум по устойчивому развитию Арктики, который состоялся в Якутске с 24 по 28 сентября, По информации организаторов, в нем приняли участие представители 14 российских регионов и 13 стран (Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции, Китая, Кореи, Японии, Великобритании, Германии, Франции).

Вполне возможно, что организация подобных масштабных научных форумов — это попытка якутских властей перехватить инициативу у Мурманской и Архангельской областей, которые демонстрируют серьезную конкуренцию за право получить поддержку российского правительства при создании «научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня».

Sakha.gov.ru Айсен Николаев

На прошлой неделе в этом направлении сделал еще один шаг губернаторМурманской области Андрей Чибис, о чем тут же сообщил на своей странице «ВКонтакте»: «Обсудили с Андреем Александровичем Фурсенко (помощником президента РФ — ИА REGNUM) нашу концепцию НОЦ, нашли полное понимание по тому, как создать у нас в регионе базу не просто для исследований, а для отработки и запуска в эксплуатацию решений, необходимых крупнейшим предприятиям области. Сейчас мы формируем команду НОЦ, кто чувствует в себе силы стать частью этого проекта — добро пожаловать!» — написал Чибис.

Одновременно мурманский губернатор определился и с местом для строительства арктического НОЦ мирового уровня — на Абрам-мысе — уточнив, что «объект будет представлять собой современный многофункциональный комплекс, где можно будет проводить концерты, конференции и выставки».

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Gov-murman.ru Андрей Чибис

При этом следует напомнить, что свой НОЦ «Новые материалы и технологии для Арктики» создает также Архангельск, и кто из претендентов получит поддержку государства (на единственное место), пока никто не берется сказать.

Если же говорить о событиях грядущей недели, то обращает на себя внимание скупое сообщение пресс-службы Совета безопасности России о том, что с 30 сентября по 2 октября в нашей стране состоится VIII международная встреча представителей государств-членов Арктического совета, стран — наблюдателей Арктического совета и зарубежной научной общественности. Российскую делегацию возглавит Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.