27 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Валентин Юшкевич, , 19:46 — REGNUM 1 декабря 2019 года (т.е. через два месяца) Минвостокразвития должно представить итоговый документ на обозрение и оценку. Нынешнюю стратегию в сравнении с предыдущей (2013−2020 гг.) отличает минимум два момента. Во-первых, она принимается не на семь, а на пятнадцать лет. Во-вторых, ее решено создавать максимально открыто, с широким привлечением общественности.

Круглый стол «Арктика 2035» Дарья Драй © ИА REGNUM

Для этого Минвостокразвития привлек к сбору и обобщению имеющихся предложений Проектный офис развития Арктики (ПОРА), руководители которого позиционируют себя как экспертный центр и отмечают, что за время своего существования им удалось объединить более 500 экспертов. Впрочем, для еще более широкого охвата ПОРА создал цифровую платформу www.arctic2035.ru, которую называют банком идей и предлагают буквально любому желающему принять участие в «государственной стратегии пространственного развития макрорегиона».

Если же вернуться к экспертам, то с ними ПОРА работает в формате стратегических сессий «Арктика 2035». Две из них уже состоялись в Мурманске и Архангельске. Следующим на очереди стал Санкт-Петербург. И хоть формально он никогда не входил в Арктическую зону России (АЗР), по мнению генерального директора ПОРА Бориса Тарасова, пройти мимо экспертного сообщества города на Неве просто невозможно. «Санкт-Петербург — это кадровый потенциал, судостроительный потенциал, образовательный и инновационный потенциал, плюс международный… То самое «окно в Европу», о котором еще Пётр I говорил», — отметил Борис Тарасов, добавив, что само наличие в местном правительстве Комитета по делам Арктики, который принял непосредственное участие в организации дискуссионного клуба, уже говорит о многом.

Борис Тарасов Дарья Драй © ИА REGNUM

О внимании к мнению петербуржцев говорил и тот факт, что в течение всех двух часов на стратсессии присутствовал (по видеосвязи) замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, который не обошел итоговым вниманием ни одно предметное предложение, прозвучавшее от участников. Среди них было много представителей науки и высшей школы, поэтому выступающие довольно часто поднимали вопрос подготовки арктических кадров. По словам проректора ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова Елены Смягликовой: «В Петербурге восемьдесят восемь вузов, и половина из них может работать для Арктики и на Арктику». Ее поддержал ректор СПбГУТ им проф. М.А. Бонч-Бруевича Сергей Бачевский, выразивший уверенность в том, что Санкт-Петербург «может стать опорным центром подготовки кадров по всем направлениям». О возможностях петербургских вузов (при наличии четко поставленной задачи) говорили и другие участники. Со своей стороны Александр Крутиков заверил, что в 2020 году Минвостокразвития выделит кадровую подготовку для Арктики в отдельное направление с приведением системы образования в соответствие с потребностями ее экономики. «Как это мы сделали три года назад на Дальнем Востоке», — пояснил он.

Тему назревшей необходимости координации всех заинтересованных ведомств при проведении арктической научно-исследовательской работы поднял зам. директора Арктического и антарктического НИИ (ААНИИ) Игорь Ашик. «Исследования ведутся различными организациями с различным успехом и научными результатами. А согласованности между ними и даже обмена информацией, в общем-то, нет. Я считаю, что это очень большая беда», — отметил ученый… И получил неожиданное предложение от замминистра. «Это одна из проблем, решения которой у нас пока нет… Я предлагаю подумать — вы готовы стать головной организацией, которая будет отвечать за комплексную программу исследований в Арктике?» — спросил Александр Крутиков, добавив, что подобным координатором должно быть «точно не министерство». Твердого согласия от ААНИИ пока не последовало, но тема, что называется, «горячая».

Игорь Ашик Дарья Драй © ИА REGNUM

Любопытно, но вполне логично Александр Крутиков разделил зоны ответственности при решении проблем, затронутых первым вице-президентом Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Ниной Вейсаловой. По мнению Крутикова, защитой прав коренных народов Севера, на которые, по словам Вейсаловой, «наступает вся цивилизация», должно заниматься Федеральное агентство по делам национальностей. А в задачу Минвостокразвития входит создание условий и поддержки экономической деятельности коренных народов. Однако тут же заинтриговал хорошей новостью о переводе на новый уровень проекта «Дети Арктики», для реализации которого будет создан специальный международный проектный офис.

Довольно быстрая реакция замминистра последовала на замечание директора государственного музея Арктики и Антарктики Марии Дукальской об отсутствии в проекте стратегии раздела «культура». Высокопоставленный чиновник не только согласился с этим, но и пообещал в ближайшее время лично посетить музей для более детального обсуждения.

Мария Дукальская Дарья Драй © ИА REGNUM

Абсолютное единодушие всех участников вызвало выступление директора петербургского регионального информационного центра ТАСС Александра Потехина, заявившего о том, что тему Арктики (для ее развития) необходимо сделать популярной, романтичной и модной для нашей молодежи. «Нужны пропагандистские, идеологические усилия, медийная и художественная активность — передачи, фильмы, игры», — пояснил он. Своего коллегу поддержал зам. главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, который отметил, что «если мы не будем формировать информационную повестку дня по Арктике, за нас ее будут формировать другие».

Кроме того, Игорь Павловский внес свои предложения в стратегию о необходимости уменьшения нагрузки на арктический малый и средний бизнес, а также введение арктического ГОСТа, создание которого могли бы взять на себя петербургские специалисты. Последнее предложение нашло живой оклик у Александра Крутикова, признавшего, что в рамках «регуляторной гильотины» дело часто доходит до абсурда, при том что несопоставимость проектирования и строительства в Арктике по сравнению с другими территориям понятна всем.

Были взяты на заметку и другие предложения выступающих. В частности, профессора высшей школы менеджмента СПбГУ Виталия Черенкова, который выделил три приоритетных арктических драйвера — цифровизацию, развитие логистической системы с опорой на беспилотную авиацию и институциональную составляющую (совершенствование муниципального и регионального управления).

Виталий Черенков Дарья Драй © ИА REGNUM

Подводя итоги сессии, руководитель ПОРА Борис Тарасов и председатель комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики Герман Широков пообещали, что подобные заинтересованные встречи специалистов не закончатся с утверждением стратегии. Тем более, что недавно ПОРА открыла в Санкт-Петербурге свой информационно-аналитический центр.

Герман Широков (слева) и Борис Тарасов (справа) Дарья Драй © ИА REGNUM

Впереди «Арктику 3035» обсудят еще в пяти регионах, а на 28 октября назначены парламентские слушания по тому же вопросу. Впрочем, регионы уже сейчас могут быть довольны, поскольку проект впервые предусматривает раздел «Основные направления развития территорий, входящих в состав АЗРФ». Будем надеяться, что это первый шаг к тому, чтобы в стране появилось четкое понимание того, чего мы ждем от эпохи «Второго освоения Арктики». Хотя бы на концептуальном уровне.