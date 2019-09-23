Мурманск, , 12:49 — REGNUM Глава Мурманской области Андрей Чибис выбрал место для строительства научно-образовательного центра — глобальную стройку в ближайшее время могут развернуть на Абрам-мысе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Как бы коллеги не пугали сложностями, этот проект должен быть реализован на противоположном берегу залива — отсюда невероятные виды на Мурманск, и мы не испортим глобальной стройкой жизнь горожанам», — написал Чибис в соцсетях.

Он также сообщил, что объект будет представлять собой современный многофункциональный комплекс, где можно будет проводить концерты, конференции, и выставки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, о намерении создать арктического НОЦ мирового уровня Андрей Чибис заявил в конце августа. Проект он представил в том числе президенту РФ Владимиру Путину. Между тем, стать научно-образовательным центром мирового уровня для обеспечения арктических задач собирается и Архангельск. Проект НОЦ Северного Арктического федерального университета"Новые материалы и технологии для Арктики» так же, как и мурманский, предполагает разработку и внедрение новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность и мировой уровень исследований и разработок, подготовку кадров в интересах развития промышленности и экономики российской Арктики.