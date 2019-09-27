В Татарии вспомнили о языке: конфликт разрастается
Общественность Татарии всколыхнула информация, что регион предлагает включить в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) обязательный предмет «Государственные языки республик РФ». Родители, которые два года назад добились снятия обязательности с предмета, возмущены и недовольны. ИА REGNUM выясняло, что происходит в сфере изучения родных языков в регионе.
О том, что есть такое предложение от Татарии, в интервью изданию «Вечерняя Казань» заявил экс-председатель комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Разиль Валеев.
Подобные заявления вызвали шок у родителей. В крупных сообществах и соцсетях идут бурные обсуждения, звучат вопросы и к экс-депутату Валееву:
В группе «Родительское сообщество Татарстана — РоСТ» после этого также появился текст открытого обращения к Владимиру Путину, в котором один из родителей написал, что проекты новых ФГОС сводят на нет все его поручения по добровольности изучения языков.
К слову, вопросу изучения родных языков внимание уделил и глава Татарии Рустам Минниханов в своём ежегодном послании Госсовету РТ, озвученном 25 сентября 2019 года. Он отметил, что важной задачей «остаётся создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан».
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История вопроса
Не лишним будет напомнить, что вопрос обязательного татарского в школах в 2017 году породил множество конфликтов среди тех, кто за обязательность, и тех, кто за добровольность. Два года назад активисты-общественники собрали все факты, связанные с многолетним принуждением к изучению языка, отправив их министру образования России.
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Своего рода чертой в затянувшемся многолетнем языковом конфликте стало заседание Совета по межнациональным отношениям, что прошло в Йошкар-Оле в конце июля 2017 года. На нём Владимир Путин отметил, что русский является государственным и языком межнационального общения, потому заменить его ничем нельзя, и добавил, что языки народов России являются неотъемлемой частью культуры, но «изучать эти языки — гарантированное Конституцией право, право добровольное», и «заставлять человека учить язык, который для него родным не является, так же недопустимо, как и снижать уровень и время преподавания русского». На этом он акцентировал внимание глав.
После этого совещания надзорным ведомствам были даны поручения. В Татарии по всем школам прошли проверки, которые выявили многочисленные нарушения законодательства. В частности, занижались часы, отведённые на русский язык, практиковалось принуждение к изучению языков. О результатах проверок доложил прокурор РТ Илдус Нафиков в ноябре 2017 года на заседании Госсовета РТ, отметивший, что было почти 3,9 тыс нарушений. Он уточнил, что нарушения устранены и «обеспечена добровольность изучения родных языков», а родителям дали возможность выбирать, какой предмет в статусе родного изучать их детям. В итоге 115 тыс. семей выбрали родным русский язык.
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Прокурор региона в своём выступлении поставил точку в споре о татарском языке в статусе второго государственного, заявив, что это также будет добровольно и в пределах двух часов в неделю. Следующим шагом в регионе стала смена министра образования — Энгеля Фаттахова отправили руководить родным для него Актанышским районом, а на его место поставили депутата с непрофильным образованием Рафиса Бурганова.
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Казалось бы, споры должны прекратиться, краеугольные камни убраны, но нет. Первой проблемой, с которой столкнулись и школы, и родители — на уроках «родного русского языка» сами педагоги не знали, что они должны преподавать. Ведь русский язык как отдельный предмет всегда был в школьном расписании, а тут он же, но с добавлением «родной». На первых порах в школах в эти часы изучали всё, что угодно — от пословиц до риторики и биографий известных людей.
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А что же региональное минобрнауки? Вместо того чтобы решать проблемные вопросы и сгладить углы, найдя оптимальные формы работы, министр через несколько месяцев после вступления в должность оскандалился. Во время ежегодного большого педсовета он, комментируя вопрос языка, заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…» Подобное высказывание стало достоянием гласности, родители возмутились и обратились в прокуратуру. Сам же министр публично заявил, что его не так поняли. Скандал прогремел и затих, оргвыводов сделано не было. Так, слегка пожурили.
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Компромисс
Компромисс по вопросу развития татарского языка предложил первый глава республики Минтимер Шаймиев, который на сегодня является госсоветником РТ. С его подачи был запущен проект по созданию полилингвальных образовательных комплексов. Их цель — дать желающим образование на русском, татарском и английском языках. Всего планируется шесть подобных комплексов в городах Татарии, в каждом из которых будут обучать по 2,4 тыс. детей.
Подготовка кадров для этих учреждений уже начата. В текущем году для подготовки билингвальных учителей в Казанский федеральный университет принято 142 студента.