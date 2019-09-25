25 сентября 2019 | Время чтения 9 мин

Анастасия Степанова, , 13:05 — REGNUM Рустам Минниханов 25 сентября 2019 года огласил своё десятое послание Госсовету в статусе главы Татарии. Основные темы этого года — это план на предстоящую пятилетку, так как мало кто из экспертов прогнозирует смену высшего руководства в 2020 году — в год выборов. Сегодняшнее выступление Минниханова — это фактически старт предвыборной кампании. О чём говорил в своём выступлении глава Татарии?

Рустам Минниханов Фото: Марсель Бадыкшин. Предоставлено пресс-службой правительства региона

Как и год назад он часто в своей речи переходил на татарский язык, начав выступление сразу же на нём. На нём же его и закончив. За 50 минут, что длилось послание, глава региона уделил внимание огромному пласту вопросов. Неоднократно в его речи звучала благодарность в адрес федеральных властей и лично Владимира Путина.

Подводя черту под выборами Госсовета, глава Татарии отметил «высокий уровень гражданского сознания жителей», который они продемонстрировали на участках и добавил, что был сформирован в ходе конкурентной борьбы работоспособный парламент.

«Подавляющее большинство избирателей поддержало проводимый республикой курс социально-экономических преобразований», — отметил Минниханов.

Во время выборов властям поступали различные поручения от избирателей. Правительству, Госсовету поручено их проанализировать и использовать при работе.

Много внимания в послании было уделено вопросу гражданского общества, необходимости его развития, а также взаимодействия государства и граждан. Особую роль в этом вопросе он отвёл Общественной палате РТ, новый состав которой будет сформирован до конца года.

Глава Татарии рассказал о пилотном проекте по публичному формированию целей и задач исполнительных органов власти, развитию системы электронного голосования.

Объявив 2020 год Годом 100-летия ТАССР, Рустам Минниханов не оставил в стороне вопрос декларации, что была подписана в 1990 году и вызвала в 2017 году, когда истекал срок её действия, много споров среди политических сил региона.

«Взяв на себя ответственность за собственное будущее, Татарстан, как один из динамично развивающихся субъектов страны, выстроил доверительные отношения с федеральным центром и успешно развивает сотрудничество со многими регионами и зарубежными партнерами», — заявил Минниханов, тем самым окончательно закрыв вопрос декларации, что так и не была продлена.

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Говоря о 75-летии Победы, глава региона заявил, что в «Год памяти и славы следует уделить ныне здравствующим ветеранам, а также увековечиванию памяти героев войны и труда».

Предлагал он также сделать ставку на воспитание молодёжи, развитие межнационального и межконфессионального мира, согласия. Этим фактически он дублировал свои предыдущие обращения. Говорилось также о роли конфессий, которая, по мнению Минниханова, возрастает, а их «авторитет и активная позиция сегодня являются серьезной преградой для распространения религиозного экстремизма».

О демографии и семье

Вопросу демографии и человеческому капиталу также нашлось место в выступлении. Среди наиболее заслуживающих внимания — новые меры поддержки семей с детьми. С 2020 года правительство региона вводит дополнительное ежемесячное пособие для семей с пятью и более детьми. Также будет вводиться электронный сертификат на лекарственные средства на сумму 10 тыс. рублей в год на детей до трёх лет и от оплаты за детский сад освободят многодетные семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

А для того, чтобы разгрузить женщин в регионе, власти обещают в текущем году ввести ещё восемь детсадов на 2 тыс. мест к тем 22-м на 4 тыс. мест, что уже введены. За последующих два года также планируется построить еще 49 новых детсадов.

О бизнесе

Без крепкой экономики нет развития, поэтому львиную долю послания занимал вопрос наполнения бюджета, развития бизнеса, в том числе и малого.

«Локомотивом экономики республики являются нефтегазохимический и машиностроительный комплексы, где реализуются крупномасштабные инвестиционные проекты», — заявил Рустам Минниханов и остановился отдельно на успехах основных налогоплательщиков региона.

Например, отмечалось, что до конца 2019 года на «ТАНЕКО», где недавно запустили выпуск товарных автобензинов, в эксплуатацию будут введены ещё четыре новых высокотехнологичных производства. Ожидается, что ежегодный объем выпуска высококачественных нефтепродуктов вырастет ещё на 3 млн тонн.

Прозвучала интересная цифра: за пять лет по федеральным программам республиканские системообразующие предприятия получили 135 млрд рублей господдержки. Ещё около 30 млрд рублей добавила республика в форме налоговых льгот.

Отметил Минниханов и участие Татарии в пилотном проекте по самозанятым. Уточнив, что этот статус в республике уже оформили более 30 тыс. человек.

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Как о способе наполнения местных бюджетов напомнил Минниханов и о самообложении, референдумы по которому, к слову, проходят ежегодно и не обходятся без скандалов. Отметив, что на каждый собранный с граждан рубль, бюджет добавляет четыре, он заявил, что в этом году для этих целей предусмотрен 1 млрд рублей.

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О проблемах

В своём выступлении глава Татарии затронул и ряд проблем. Например, вопрос сохранения родных языков народов.

«Серьёзной задачей остаётся создание во взаимодействии с федеральным центром оптимальных условий для сохранения и поддержки родных языков народов и государственных языков Республики Татарстан», — уточнил Минниханов и отметил проект Минтимера Шаймиева по созданию сети полилингвальных образовательных комплексов.

Уделил он также внимание и теме ежегодного конфликта школ и родителей. Администрации учебных заведения для того, чтобы не портить общий рейтинг, создают искусственные барьеры для девятиклассников с невысокой успеваемостью, которые желают обучаться в той же школе далее. Проблеме не первый год и минобрнауки РТ ограничивается лишь рекомендациями, никак не решая её.

«Мы должны дать возможность всем желающим получить полное среднее образование», — подвёл черту под проблемой глава республики.

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Говоря о проекте мусоросжигательного завода, что планируют строить в Зеленодольском районе, Минниханов сообщил, что по проекту будет сделана дополнительная международная экологическая экспертиза.

Напомним, проект вызвал массовый протест у жителей.

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Реальные проекты и поручения

Из реальных поручений стоит отметить несколько. Так, минздраву РТ для развития инфраструктуры и медицинских технологий, а также совершенствования системы управления отраслью поручили «до конца года разработать дорожную карту по интеграции государственной и негосударственной медицины».

В строительной отрасли поручено наравне со строительством жилья заниматься комплексным развитием территорией.

«Необходимо совместно с федеральным центром найти пути решения данного вопроса, в том числе с использованием таких инструментов, как доступная ипотека, социальное арендное жилье, а также строительство жилья экономкласса», — уточнил Минниханов.

Минобрнауки РТ в свою очередь поручено разработать и ввести паспорт компетенции учителя, который должен стать основным документом при аттестации и оценке результативности работы.

Правительство республики также не оставили без поручения. Ему необходимо разработать программу развития электронной торговли.

Агросектору рекомендовано «более активно внедрять технологии влагонакопления, выйти на обеспеченность каждого гектара пашни минеральными удобрениями на уровне не менее 70 кг действующего вещества».

В сфере цифровизации Минниханов поставил задачу «обеспечение сквозной межведомственной цифровизации процессов, внедрение методов бережливого производства, переход к проактивному оказанию услуг и сервисов». Для этого региональное правительство должно «обеспечить внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления, оказания государственных и муниципальных услуг, которые должны быть направлены на создание максимально удобных условий для граждан и организаций».

Заканчивая выступление, глава Татарии заявил, что региону «есть чем гордиться и, конечно же, есть к чему стремиться».

На старте выборной кампании

Отметим, за день до ежегодного послания Рустам Минниханов разрушил последнюю интригу в своей команде, из которой в ходе выборной кампании в Госсовет ушли два министра — глава минзеимущества Азат Хамаев и сельхозминистр Марат Ахметов. Среди сменивших кресло госслужащего на мандат депутата оказался и глава правительственного медиахолдинга «Татмедиа» Айрат Зарипов. На его место поставили опытного в плане отношений со СМИ главу информационно-аналитического управления в аппарате Минниханова Айдара Салимгараева.

Примечательно, что в послании прошлого года глава региона акцентировал внимание депутатов и всех заинтересованных лиц из своей команды на том, что нужно брать на контроль информационные потоки, вовремя реагировать на вызовы и не допускать «сомнительных формулировок». Минниханов тогда добавил, что «обилие противоречивой информации значительно усложняет понимание людьми происходящих процессов» и дал поручения «Татмедиа» организовать соответствующую работу. Для понимания, почему именно «Татмедиа», стоит заглянуть в справку о компании. По итогам 2018 года её аудитория только в интернете — порядка 70 млн уникальных посетителей. В портфеле госагентства — более 200 различных СМИ (от газет в районах до телекомпаний и радиостанций, а также порядка 80 сайтов). Вещает «Татмедиа» на нескольких языках, включая татарский, что особо распространён в особо активных на выборах сельских районах Татарии.

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Одновременно с усилением команды на республиканском уровне, Рустам Минниханов провёл районные рокировки. В семи районах, в том числе и проблемном Зеленодольском, были сделаны перестановки глав. Этот шаг также можно назвать своего рода подготовкой к выборам. К примеру, Зеленодольск при Александре Тыгине гремел на всю страну скандалами и протестами на тему расселения аварийного фонда, то есть был той самой протестной точкой, что негативно сказывается на общем имидже власти в регионе. Тыгин ушёл, на его место поставили экс-главу Лаишевского района Михаила Афанасьева.

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Прогнозы на выборы

Эксперты практически в один голос говорят о безальтернативности выборов главы Татарии. В докладе «Минченко консалтинг» о тенденциях выборов губернаторов также отмечаются сильные позиции действующего главы республики. Эксперты компании отмечают, что тому удалось «купировать потенциал тлевшего конфликта между центром и республикой в контексте непродления договора о разграничении полномочий», а сам Минниханов «воздержался от использования стратегии конфронтации с федеральным центром», а это в свою очередь повышает его шансы на продление полномочий. В рейтинге политической устойчивости глав регионов «Госсовет 2.0» Рустам Минниханов получил 13 баллов устойчивости, став третьим в рейтинге глав, которым в 2020 году предстоят выборы.