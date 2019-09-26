Одним из доказательств того, что австралийское правительство серьёзно относится к поддержке своих новых начинаний в космосе, является соглашение, которое Австралийское космическое агентство подписало с НАСА. В соглашении предусмотрено участие Австралии в американском проекте «Артемида», в рамках которого США планируют вернуть астронавтов на поверхность Луны в 2024 году. Об этом партнёрстве объявили на прошлой неделе в ходе официального визита премьер-министра Австралии Скотта Моррисона в США. После возвращения на Луну США планируют начать отправку миссий на Марс в 2030-х годах, пишет Малкольм Дэвис в статье для издания The Strategist.

Цитата из к/ф «Путешествие на Луну». реж. Жорж Мельес. 1902. Франция Покорители космоса

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Участие Австралии в программе «Артемида» соответствует её собственным целям в отношении лунных миссий, указанным в гражданской космической стратегии Австралийского космического агентства, опубликованной в апреле 2019 года. В стратегии подчёркивалась важность лунных миссий для развития австралийской промышленности, международных партнёрских отношений и образовательных программ, необходимых для поддержки космической деятельности Австралии в предстоящие десятилетия.

В рамках соглашения с НАСА правительство Австралии в течение пяти лет инвестирует $150 млн долларов в расширение возможностей австралийской космической промышленности, которая должна выступить в качестве основного поставщика для космического сектора США. Эти инвестиции позволят расширить возможности космического сектора Австралии и позволят стране выступить на международной арене в качестве новой космической державы. Эти инвестиции также позволят Австралийскому космическому агентству решить к 2030 году ряд поставленных задач, включая увеличение количества работников, занятых в космическом секторе, до 30 тыс. человек.

Итак, что может сделать Австралия в рамках американской программы по возвращению на Луну и будущих миссий на Марс? В гражданской космической стратегии указано, что Австралия располагает опытом создания робототехники и систем автоматизации для горнодобывающей отрасли, поэтому она может стать ценным партнёром для США в рамках организации лунных миссий. Возвращение на Луну в следующем десятилетии ставит перед собой более сложные задачи, чем просто пройтись по лунной поверхности и установит флаг. Цель НАСА заключается в том, чтобы к 2028 году обеспечить постоянное присутствие человека на поверхности Луны.

Nasa.gov Американцы на Луне

Для создания и технической поддержки объектов лунной базы потребуются роботизированные системы, которыми можно управлять дистанционно либо с окололунной станции Deep Space Gateway, либо с Земли. В ряде случаев управление автоматизированными системами могут осуществлять непосредственно из Австралии. Люди и роботы будут работать бок о бок на лунной поверхности, с этой точки зрения австралийские компании могут внести непосредственный вклад.

Однако роль Австралии может не ограничиться только лунными миссиями. Извлечение ресурсов из астероидов, до которых будет легче и дешевле добраться с поверхности Луны, будут осуществлять роботы, а не люди. Людям в скафандрах нет необходимости управлять землеройными машинами, роботами могут управлять из Австралии. Опыт использования роботов в горнодобывающей промышленности Австралии в равной степени может быть использован в космосе.

Частные компании, а также правительственные учреждения, такие как CSIRO, Geoscience Australia, и оборонная научно-техническая отрасль занимаются исследованиями и разработками, которые пригодятся для реализации программы «Артемида», включая передовые ракетные технологии, новые высокотехнологичные материалы и достижения в области космической медицины.

(сс) Bidgee Штаб-квартира Geoscience Australia, расположенная в пригороде Канберры. Австралия

Программа по возвращению на Луну в 2020-х годах и перспектива будущих полётов на Марс в 2030-х годах приведут к развитию технологических инноваций, особенно учитывая активное участие широкого круга коммерческих космических компаний. В этом смысле программа «Артемида» сильно отличается от миссии «Аполлон», в реализации которой основную роль играло НАСА, опираясь на поддержку нескольких авиакосмических подрядчиков.

Для обеспечения постоянной поддержки лунных баз понадобятся надёжные поставки грузов с Земли на Луну. Крупные коммерческие компании, такие как SpaceX и Blue Origin, не собираются уступать НАСА те возможности, которые открывает коммерческая доставка грузов. НАСА решило взять на себя основную роль в реализации программы «Артемида», однако её успех в конечном итоге будет зависеть от поддержки со стороны многочисленных частных компаний, как американских, так и зарубежных. Именно здесь космическая промышленность Австралии может сыграть важную роль и претендовать на получение прибыли.

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Что касается полётов на Марс, то они окажутся на порядок сложнее лунных миссий. Космическая индустрия Австралии может сыграть свою роль даже здесь, в том числе благодаря инвестициям в развитие биомедицины, занимающейся лечением физических и психологических последствий длительных космических полётов.

Nasa.gov Космонавт

А как насчёт непосредственного участия австралийских космонавтов? Есть ли у австралийцев возможность принять участие в будущих миссиях на Луну и Марс? Да, конечно. Учащиеся средних школ могут войти в следующее поколение австралийских космонавтов, которые могут получить возможность оправиться на Луну. Потенциальные участники будущих марсианских миссий, возможно, ещё не родились. Возможность того, что гражданин Австралии в 2020-х или 2030-х годах окажется на поверхности Луны и сможет посмотреть на Землю, так же как американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин в 1969 году, кажется вполне реальной.