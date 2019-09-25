25 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Общественности было бы интересно получить полную стенограмму телефонных переговоров между Трампом и Зеленским. С чисто юридической точки зрения интересно, сколько преступлений мы могли бы насчитать в данном конкретном случае?

Максим Исаев, , 09:04 — REGNUM В понедельник вечером, 23 сентября, издание The Washington Post опубликовало ещё одно сообщение о безрассудных телефонных переговорах президента США Дональда Трампа с иностранными лидерами, пишет Тимоти Л. О'Брайан в статье для издания Bloomberg.

Мик Малвани Shaw.af.mil

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Сообщение The Washington Post, подтверждённое также другими американскими СМИ, содержало информацию о том, что Трамп приказал своему исполняющему обязанности начальника штаба Мику Малвани отозвать военную помощь Украине в размере около $400 млн как минимум за неделю до телефонных переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. В июле Трамп попросил Зеленского собрать компрометирующий материал на своего политического соперника, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Согласно данным The Washington Post, Белый дом хотел сохранить в тайне информацию о сокращении военной помощи Украине.

Мик Малвани Shaw.af.mil

Должностным лицам администрации Трампа приказали сообщить законодателям, что задержка военной помощи вызвана «межведомственным процессом», но больше не предоставлять им никакой дополнительной информации. Эта схема работала почти два месяца, пока Белый дом наконец не направил средства в ночь на 11 сентября. Информация об этой схеме впервые появилась неделю назад, прежде всего благодаря мужеству анонимного правительственного разоблачителя.

Приказ Трампа отказать в помощи Украине за неделю до его телефонных переговоров с Зеленским 25 июля, вероятно, вызовет немало вопросов о том, чем был мотивирован этот приказ, и усилит подозрения на Капитолийском холме в том, что Трамп использовал одобренную Конгрессом военную помощь, чтобы нанести ущерб своему политическому противнику.

После сообщений The Washington Post в Белом доме дали понять, что никто не говорил Зеленскому о том, что США предоставят военную помощь Украине в обмен на его услуги: ты нам Байдена, а мы тебе помощь.

В понедельник, 23 сентября, Трамп заявил, что нет никакой связи между военной помощью Украине и его просьбой о том, чтобы Зеленский принял участие в его грязной игре. Однако один из адвокатов Трампа — Рудольф Джулиани — заявил в понедельник, что не может исключать вероятность того, что Трамп связал между собой угрозы сократить помощь с расследованием в отношении Байдена, когда он говорил с Зеленским. Во вторник Трамп заявил журналистам, что он действительно задержал отправку помощи Украине, но сделал это для того, чтобы побудить европейские страны расширить их поддержку Украины.

Президент Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Важно обратить внимание на то, как именно помощь Украине была связана с махинациями Трампа. Общественности было бы интересно получить полную стенограмму телефонных переговоров между Трампом и Зеленским. С чисто юридической точки зрения интересно, сколько преступлений мы могли бы насчитать в данном конкретном случае? Это также имеет значение. Возможно, мы обнаружили бы вымогательство, взяточничество, заговор, неуважение к Конгрессу и многое другое.

Но что можно сказать с точки зрения импичмента? Плата Украине в виде военной помощи за определённые услуги не имеет никакого значения. Одних телефонных переговоров между Трампом и Зеленским уже достаточно. Президент Соединённых Штатов наделен исключительными полномочиями и свободой в соответствии с конституцией для проведения внешней политики. Согласно разделу 4 ст. II конституции США, только «серьёзные преступления и правонарушения» могут послужить основанием для импичмента президента. Конституция обязывает президента США «добросовестно исполнять» свои полномочия.

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Просьба Трампа, прозвучавшая на переговорах с Зеленским, говорит о том, что он готов поставить собственные интересы (помешать Байдену, чтобы улучшить свои шансы на переизбрание в 2020 году) выше национальных интересов и безопасности страны. В субботу, 21 сентября, профессор политики национальной безопасности Военно-морского колледжа США Том Николс заявил, что в ходе телефонных переговоров с Зеленским Трамп продемонстрировал опасное злоупотребление своими полномочиями, а также отказался от соблюдения своих конституционных обязательств.

Трамп не собирается останавливаться. До сих пор правоохранительные органы и обе политические партии США, по сути, спускали это ему с рук. Вопрос заключается не в том, что натворил Трамп, а в том, что избиратели и остальная часть страны будут с этим делать?