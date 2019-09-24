24 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Мой вам совет: не верьте тому, что украинские чиновники делали в прошлом или сделают в будущем. Расследования случаев коррупции, как правило, ни к чему не приводят в одной из наиболее коррумпированных стран.

Александр Белов, , 08:57 — REGNUM Уже не в первый раз Украина оказывается в центре американского политического скандала. По сообщениям СМИ, президент США Дональд Трамп оказал давление на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы тот подготовил компромат против бывшего вице-президента США Джо Байдена — потенциального конкурента Трампа на предстоящих выборах. Трамп говорит, что Байден заблокировал украинское расследование в отношении своего сына Хантера Байдена, когда занимал должность вице-президента США, пишет Леонид Бершидский в статье для издания Bloomberg.

Зеленский и грошики

Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Мой вам совет: не верьте тому, что украинские чиновники делали в прошлом или сделают в будущем. Расследования случаев коррупции, как правило, ни к чему не приводят в одной из наиболее коррумпированных стран. Единственное, что отлично понимают украинские лидеры, так это то, что они не могут позволить себе занять чью-либо сторону в американском споре.

Джо Байден Ibtimes.com

В понедельник утром, 23 сентября, Трамп написал в Twitter, что Байден заставил украинского прокурора прекратить расследование в отношении его сына, пригрозив сократить помощь Украине. Однако заявление Трампа противоречит реальным фактам. И даже если Зеленский подхватит песню Трампа, он будет выглядеть неубедительно.

Давайте для начала вспомним несколько фактов. В апреле 2014 года сын тогдашнего вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров украинской нефтегазовой компании Burisma, принадлежащей бывшему министру окружающей среды Украины Николаю Злочевскому. В том же месяце Великобритания начала расследование в отношении бизнеса Злочевского по делу об отмывании денег. Счета Burisma были заморожены.

Через несколько месяцев, 5 августа 2014 года, украинские прокуроры, а затем и бывший генеральный прокурор Украины Виталий Ярема, начали расследование в отношении Злочевского по делу о незаконном обогащении и отмывании денег. Их реальная мотивация могла заключаться в том, чтобы помочь Злочевскому разморозить счета в Великобритании. В любом случае украинские прокуроры не предоставили Лондону никаких доказательств в отношении бизнеса Злочевского, поэтому британским следователям пришлось разморозить счета.

Украинская газодобывающая компания Burisma Bella Bellini

Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, именно тот прокурор, которого Трамп имел в виду в своём твите, вступил в должность 10 февраля 2015 года. Вплоть до своего увольнения 3 апреля 2016 года Шокин не сделал ничего для продвижения расследования против Злочевского. Несмотря на то, что Джо Байден намекнул на то, что Шокин был свергнут, у бывшего генерального прокурора было много врагов, как в самой Украине, так и среди европейских правительств. Кроме того, отставка Шокина позволила тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко поставить на место генерального прокурора своего близкого союзника Юрия Луценко.

При Луценко государство заставило Злочевского выплатить некоторые налоги и закрыло дело в отношении Burisma. Расследование вновь было возобновлено в конце 2018-го или 2019 года, но Злочевскому не было предъявлено никаких обвинений. Луценко сказал, что не удалось обнаружить какие-либо доказательства правонарушений со стороны обоих Байденов.

По идее, Украина должна провести повторное расследование по делу Злочевского, чтобы выяснить, как ему удалось так легко отделаться и какую роль в этом могли сыграть, по крайней мере, три генеральных прокурора Украины: Ярема, Шокин и Луценко. Однако непонятно, как всё это позволит полить грязью Байдена. Предполагаемое отмывание денег могло произойти до того, как Хантер Байден стал членом совета директоров компании Burisma. Какую бы роль ни играл старший Байден в увольнении Шокина, это имеет второстепенное значение в рамках расследования, которое, по-видимому, намеренно проводили неэффективно.

Владимир Зеленский в роли президента Василий Голобородько Цитата из к/ф Слуга народа. реж Алексей Кирющенко. 2016. Украина

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Более того, Зеленский должен помнить о том, что для украинских лидеров, имеющих дело с США, существует одно фундаментальное правило: никогда не противодействовать тому, кто может стать следующим американским президентом. Вспомните, например, как действовал предшественник Зеленского Порошенко. Учитывая то, что возможный исход американских президентских выборов в 2016 году был неясен, Порошенко пришлось действовать очень осторожно.

Зеленский, несмотря на все его стремление осушить болото, оставшееся после Порошенко, оказался в аналогичной ситуации. Возобновление дела Злочевского может разочаровать Трампа, если Украина не сможет предъявить убедительных обвинений в отношении обоих Байденов. С другой стороны, это расследование вызовет гнев американских демократов, потому что любое такое расследование поднимет ненужную шумиху вокруг их главного кандидата в президенты США.