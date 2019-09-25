Эксперт аналитического Центра новой американской безопасности (CNAS) Ван Джексон предложил принять новый подход к контролю над вооружениями Северной Кореи. План Джексона имеет все шансы на успех. Во-первых, США не стоит зацикливаться на полном разоружении КНДР, пишет Дэниел Ларисон в статье для издания The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

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«Поскольку денуклеаризация противоречит взглядам северокорейского лидера Ким Чен Ына, все попытки американской дипломатии в данном направлении обречены на провал. До тех пор, пока разоружение КНДР будет оставаться главной целью США, у Ким Чен Ына будут все основания для того, чтобы избежать переговорного процесса либо манипулировать им в ущерб США: тянуть время, давать обещания, которые не будут выполнены, и добиваться односторонних уступок. Хуже того, как показали события 2017 года, превращение денуклеаризации в единственную цель политики США создаёт реальные риски возникновения кризиса, оправдывает крайние меры и жёсткую риторику во имя этой цели», — уверен Джексон.

Джексон считает, что американские политики могли бы избежать возможных подводных камней в отношениях с КНДР, сделав ставку вместо денуклеаризации на более реалистичный подход к вопросу о контроле над вооружениями Северной Кореи. Эксперт CNAS также добавил, что новый подход к контролю над вооружениями КНДР предусматривает переориентацию американской политики с тем, чтобы расставить приоритеты в отношении самого важного направления: снижения риска ядерной или обычной войны без ущерба для других интересов США, поставленных на карту в Корее.

Джексон подробно описывает, что именно включает в себя этот новый подход. Он представляет собой реалистичный план действий, который многие из нас искали в течение последних двух с половиной лет. Джексон прекрасно понимает, что Северная Корея не собирается отказываться от своего своего ядерного оружия и ракет, и поэтому наилучший из возможных вариантов заключается в том, чтобы договориться об ограничениях в отношении размеров ядерного арсенала и ракетных сил, а также их использования. Этого можно добиться, но окно возможностей быстро закрывается.

Ещё одно из преимуществ нового подхода к контролю над вооружениями состоит в том, что он поможет восстановить процесс межкорейского сближения, который застопорился с момента провала ханойской встречи на высшем уровне. В своём недавнем интервью американским СМИ специальный советник южнокорейского президента по международным делам и национальной безопасности Мун Чжон Ин отметил, что Южная Корея недовольна негибкой позицией администрации США, поскольку она мешает южнокорейской политике взаимодействия.

Из-за этого ситуация с ядерным оружием оказалась в тупике, и это как минимум сдерживает любые перспективы улучшения межкорейских связей. Некоторые люди, близкие к правительству, недовольны этим, — заявил Мун Чжон Ин.

По словам Мун Чжон Ина, в южнокорейском правительстве некоторые считают, что ради улучшения отношений между США и Южной Кореей фактически пришлось пожертвовать отношениями между КНДР и Южной Кореей, в результате чего возникло недовольство как в Сеуле, так и в Пхеньяне.

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Широко распространено заблуждение в том, что действия администрации Трампа в отношении Северной Кореи имеют какое-либо отношение к укреплению мира. На практике нереалистичные требования американской администрации создали препятствия для решения других вопросов. Например, ослабление санкций позволило бы Сеулу и Пхеньяну добиться улучшения двусторонних отношений. Лишь правительству Южной Кореи удалось добиться реального дипломатического прогресса в отношениях с Северной Кореей, но санкции США не позволяют им двигаться дальше. Южная Корея ищет возможности для сближения, в то время как США отказываются сдвинуться хотя бы на дюйм. Северная Корея проявляет нетерпение, ожидая увидеть хоть какие-то признаки того, что США готовы пойти на компромисс.

К сожалению, администрация Трампа, похоже, страдает от аллергии на снижение санкций. Президент США Дональд Трампа и его государственный секретарь Майк Помпео продолжают занимать несостоятельную позицию под названием «всё или ничего». Пока американский президент уверен в том, что давление заставит Северную Корею уступить, политика США в отношении Северной Кореи так и останется в тупике. Если Трамп не хочет, чтобы его политика в отношении Северной Кореи провалилась, он должен принять более гибкий подход прямо сейчас и отказаться от своих фантазий по поводу «крупной сделки».