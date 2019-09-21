21 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 08:14 — REGNUM Когда я занимал должность верховного главнокомандующего объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе (я был 16-м по счёту на этой должности), я часто перечитывал выступления человека, который первым занял эту должность, — Дуайта Д. Эйзенхауэра. В своих размышлениях Эйзенхауэр высказал одну очень важную идею о том, что единый демократический европейский континент может может представлять огромное геополитическое преимущество для США. В течение последующих 70 лет его видение воплотилось в жизнь: появился консолидированный европейский континент, сначала возник общих экономический рынок, а затем и политический союз. У США появился сильный партнёр, готовый продвигать общие ценности по всему миру, пишет Джеймс Ставридис в статье для издания Bloomberg.

Brexit Иван Шилов © ИА REGNUM

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Но в наши дни это партнёрство подверглось опасности. Мы видим, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон каждый раз возвращается с пустыми руками после переговоров с ЕС по соглашению о Брексите. По-прежнему есть надежда на то, что стороны согласуют программу выхода Великобритании из состава ЕС, но риск «жёсткого» Брексита увеличивается с каждым днём. Брексит может дорого обойтись США и глобальной безопасности. В чём заключается потенциальный риск?

Прежде всего, ЕС лишится государства, выступающего за адекватные оборонные расходы и создание военной коалиции. Вновь и вновь, будучи верховным главнокомандующим объединёнными вооружёнными силами НАТО, я мог рассчитывать на то, что Великобритания поддержит внутри ЕС позицию США по Афганистану, Ливии, Ираку, Сирии и Балканам. В последнее время Франция заняла достаточно сильную позицию с точки зрения оборонных расходов и внешней политики, но без Великобритании, ЕС, вероятно, окажется менее склонным к поддержке военных миссий, независимо от того, насколько они оправданы или важны для США.

Американские солдаты (сс) The U.S. Army

После Брексита Великобритания также не будет предоставлять свои силы для поддержки миссий ЕС по всему миру. Сегодня европейские страны участвуют в миссиях ООН по всему миру, начиная с оказания гуманитарной помощи и заканчивая операциями по поддержанию мира. Как правило, США не участвуют в этих операциях, полагаясь на то, что ЕС и другие страны займутся этими проектами на Ближнем Востоке, в Африке или даже в Латинской Америке. После ухода Великобритании ЕС лишится поддержки со стороны наиболее подготовленных военных. Маловероятно, что Германия, Франция, Италия, Испания и Польша, располагающие наиболее крупными вооружёнными силами, захотят восполнить пробел, который возникнет после ухода Великобритании.

В-третьих, Брексит приведёт к сокращению обмена разведданными и ослабит сотрудничество в сфере кибербезопасности. Анализ разведданных сводится к объединению информации из огромного числа источников для создания «мозаичной» картины происходящего. Это означает, что европейские аналитические оценки окажутся менее ценными. Несмотря на то, что Великобритания может увеличить свою активность в рамках англоязычного разведывательного альянса Five Eyes, в который входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия, снижение качества аналитической продукции, произведённой в ЕС, причинит ущерб глобальной разведке.

Кибербезопасность (сс) James N. Mattis

Ещё одной проблемой является снижение сплочённости в рамках европейских оборонных проектов, включая совместное производство и техническое обслуживание передовой техники, начиная с истребителей и танков, заканчивая системами противоракетной обороны. Это также станет ударом по глобальной системе безопасности.

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Наконец, заметно уменьшится международный «вес» ЕС. Что касается Совета Безопасности ООН, то в настоящий момент двое из пяти постоянных членов входят в состав ЕС. После Брексита Франция останется единственной страной, представляющей ЕС, у которой есть право вето. В более широком смысле, учитывая то, что ЕС стремится влиять на международные события посредством переговоров, выход из ЕС страны, занимающей второе место по размеру экономики и численности населения, будет иметь значительные последствия.

Brexit Welsh photographs

Уход Великобритании не только ослабит позиции ЕС, но и подорвёт глобальную мощь США. Эйзенхауэр был бы глубоко опечален, увидев этот шаг назад на фоне достигнутого послевоенного прогресса, и, без сомнения, призвал бы оставшиеся европейские страны сплотить свои ряды после ухода Великобритании.