24 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Да, США могут уничтожить Иран и его инфраструктуру. Но если Иран будет уничтожен, нефтяная инфраструктура региональных союзников США также будет ликвидирована. Таков новый стратегический баланс, и чем быстрее США и его партнёры по НАТО признают это, тем быстрее мы сможет достигнуть мира в регионе.

Александр Белов, , 09:30 — REGNUM Запутанный военный танец, который на Ближнем Востоке исполняют США, Саудовская Аравия и Иран на фоне нападения йеменских хуситов на нефтяные объекты Aramco, может закончиться ничем. В министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что «спонсором» атаки на Aramco выступил Иран, однако такое заявление отличается от возложения на Иран прямой ответственности. Даже США сейчас используют тот же язык. Вполне вероятно, что военный удар, на возможность которого ранее намекнул президент США Дональд Трамп, так и не состоится, пишет Прабир Пуркаяста в статье для Independent Media Institute (IMI).

США на Ближнем Востоке Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Хуситы продемонстрировали, что использование беспилотников изменило ситуацию в регионе. Несколько недель назад я писал, что беспилотники и мобильные ракетные установки позволят более слабым силам нанести неприемлемый ущерб более сильным странам, обладающим гораздо большей огневой мощью. Возник новый стратегический баланс между хуситами и саудитами, «Хезболлой» и Израилем, а в более широком смысле — между двумя группами: Иран — «Хезболла» —йеменские хуситы и США — Израиль— Саудовская Аравия. Ни одна из более слабых сил не одержит победу, но сохранит способность продолжать борьбу, нанося неприемлемый урон другой стороне.

Пуск ракеты (сс) DLR German Aerospace Center

В результате атаки на нефтяные объекты Aramco в Абкайке и Хураисе добыча нефти в Саудовской Аравии сократилась на 50%. На долю Саудовской Аравии приходится до 12% мировой нефтедобычи, и любой долгосрочный ущерб её нефтяным установкам приведёт к серьёзным последствиям для мировых поставок нефти и к росту цен на нефть. Несмотря на заявления Эр-Рияда о том, что у него достаточно запасов нефти для покрытия возникшего дефицита, а также использование стратегических запасов США, цена на нефть подскочила на 20%. Из-за продолжающихся незаконных санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана мир в настоящий момент сильно зависит от поставок нефти из Саудовской Аравии, которая пообещала увеличить добычу для покрытия дефицита. Удар по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии будет иметь глобальные последствия и может привести к новой глобальной рецессии.

Хуситы показали, что воздушная кампания Саудовской Аравии в Йемене может привести к определённым последствиям. Используя беспилотники, хуситы могут ударить в мягкое подбрюшье Саудовской Аравии: объекты нефтяной инфраструктуры, электростанции и опреснительные установки. Вооруженная силами НАТО Саудовская Аравия господствует в воздушном пространстве Йемена. По уровню оборонных расходов Саудовская Аравия находится на третьем месте, после США и Китая. Эр-Рияд потратил в общей сложности $70 млрд на оборону, тогда как Иран — $6,3 млрд, т. е. менее одной десятой оборонных расходов Саудовской Аравии. Конечно, хуситы не могут защитить себя от воздушных атак Саудовской Аравии, но Саудовская Аравия также не может защитить себя от ударов беспилотников или крылатых ракет, которые летят низко над поверхностью земли, поэтому их сложно обнаружить с помощью радара.

Вдоль береговой линии, обращённой к Ирану, находится большое количество радиолокационных систем, в том числе в Бахрейне, где находится штаб пятого флота США, на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, где расположено Центральное командование ВВС США. На территории Саудовской Аравии находятся многочисленные радиолокационные станции. Воздушный удар должны были обнаружить заранее. То, что США и Саудовская Аравия не предоставили радиолокационные данные в качестве доказательства, говорит само за себя.

Радиолокатор армии США Afcent.af.mil

В Эр-Рияде утверждают, что за атакой стоял Иран, но не стали возлагать на него прямую ответственность. В министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что хуситы не могли атаковать нефтяную инфраструктуру, потому что беспилотники и крылатые ракеты прилетели не со стороны Йемена. Это очень убедительное доказательство, поскольку всем известно, что беспилотникам не обязательно летать по прямой линии, они могут летать в любом направлении, независимо от того, откуда их запустили. Если они пришли с севера, это не доказывает того, что они прилетели именно из Ирана. Даже в Британской радиовещательной корпорации (BBC) заявили, что Эр-Рияд не ответил на главный вопрос: было ли оружие, используемое при нападениях на саудовские нефтяные объекты, запущено с иранской территории?

Несмотря на то, что Эр-Рияд продемонстрировал обломки беспилотников и крылатых ракет, указав на их иранское происхождение, это в лучшем случае доказывает то, что Иран передал хуситам ряд своих технологий. Однако Саудовская Аравия упускает из виду, что не технологии, которые США, Франция и Великобритания передали Эр-Рияду, а реальные самолёты, бомбы и ракеты применяются в Йемене. В 2018 году одна из таких бомб американского производства убила 40 школьников. Однако мы не считаем, что вышеперечисленные страны несут ответственность за атаки Саудовской Аравии в Йемене.

Большинство компонентов, используемых хуситами для производства беспилотников, включая двигатель и систему наведения, можно легко приобрести на мировом рынке и собрать на территории Йемена. Атака хуситов на Aramco последовала после серии предыдущих атак с использованием беспилотников. В 2018 году хуситы использовали беспилотники для атак на Саудовскую Аравию, изучая оборонные возможности страны.

Пожар на НПЗ в Абкайке. Саудовская Аравия Цитата из видео YouTube

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Согласно информации о типах радаров и системах противовоздушной обороны Саудовской Аравии, содержащейся в открытых источниках, Эр-Рияд может защитить себя от воздушных атак с использованием обычных средств, например, бомбардировщиков, но Саудовская Аравия плохо подготовлена к удару с использованием крылатых ракет или беспилотников. Противовоздушная оборона Саудовской Аравии основана на предположении, что единственная серьёзная угроза может исходить от Ирана, который также использует самолёты и обычные ракеты. Хуситы показали, что в эпоху асимметричной войны существуют более дешевые варианты: атаки с использованием дронов.

Да, США могут уничтожить Иран и его инфраструктуру. Но если Иран будет уничтожен, нефтяная инфраструктура региональных союзников США также будет ликвидирована. Таков новый стратегический баланс, и чем быстрее США и его партнёры по НАТО признают это, тем быстрее мы сможет достигнуть мира в регионе.