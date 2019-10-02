На десятый день после муниципальных выборов в Петербурге все еще продолжалась процедура подведения итогов. Разветвленная сеть местных избиркомов (ИКМО) больше недели решала, кто же победил, и повлиять на нее оказались бессильны все — от ЦИК до полиции, СКР и прокуратуры. Ведь, как оказалось, Центральная и Городская избирательные комиссии для ИКМО — структуры «параллельные», как, видимо, параллелен для многих из них и Уголовный кодекс. В очередной раз петербургские муниципальные выборы стали самыми «грязными» в стране.

Дарья Драй ИА REGNUM День выборов в Петербурге

«Это мне, это снова мне…»

Чем дальше от единого дня голосования, тем более происходящее напоминало театр абсурда: сначала в ночь подсчета наблюдатели сообщали о том, что одни председатели участковых избирательных комиссий (УИК) по давней петербургской традиции сбегали, прихватив бюллетени; другие не оформляли итоговый протокол, так что доказать расхождение реального подсчета с результатами в системе ГАС «Выборы» было невозможно; третьи принимались протоколы переписывать. Это не говоря о такой банальности, как запрет наблюдателям приближаться к столу, где велся подсчет. Иногда — с помощью бородатых мужчин спортивного телосложения.

В Центральном районе, где благодаря затянувшемуся конфликту между региональным отделением «Единой России» и Смольным сумели победить оппозиционные кандидаты, им пришлось несколько суток дежурить в администрации, чтобы заставить участковые комиссии внести-таки данные в ГАС «Выборы», а затем еще несколько суток подряд добиваться официального признания итогов. В Адмиралтейском районе в МО «Екатерингофский» вообще среди ночи вдруг прервали подсчет на самом крупном участке, бюллетени были увезены в полицию, чтобы вечером 9 сентября возобновить подсчет, который перевернул итоги выборов по всему округу, забрав мандаты у оппозиционеров и присудив их единороссам.

В течение суток или двух после единого дня голосования внезапные пересчеты бюллетеней, где побеждали новички, казались странными при уже выданных протоколах, например, в МО «Шувалово-Озерки», «Московская застава», «Остров Декабристов», «Озеро Долгое», № 21 (где, например, активистка Марианна Бакан по результатам пересчета опустилась со 2-го места на 12-е) и других — насколько же невнимательными оказались члены избиркомов!

Но 16 сентября никто уже не удивился, когда кандидаты получили решение ИКМО «Юго-Запад» о желании пересчитать вручную бюллетени с 25 участков, где были установлены электронные КОИБы. Правда, 17 сентября это сомнительное действо отменил Горизбирком. По слухам, мельтешение с мунвыборами в Петербурге наскучило даже администрации президента.

«В этот раз был поставлен, я бы сказал, мировой рекорд, по моей информации, с точки зрения избирательной системы. Мы без подачи заявки попали в книгу рекордов Гиннеса — за один избирательный цикл в Горизбирком поступило более 2 тысяч жалоб, в суды — более 1 тысячи исков в связи с нарушениями при регистрации кандидатов. Такого в мире не было никогда и нигде, насколько мне известно, и в России тоже», — заметил член Горизбиркома Алексей Березин.

St-petersburg.izbirkom.ru Алексей Березин

Председатель Горизбиркома Петербурга Виктор Миненко, как правило, склонен был называть заявления о нарушениях «фейками». Впрочем, уже позднее ГИК все же пригрозил «принять меры» к отмене итогов выборов в нескольких округах Адмиралтейского, Фрунзенского, Невского и Приморского районов из-за обилия нарушений, если местные ИКМО не сделают это сами. ИКМО не сделали.

St-petersburg.izbirkom.ru Виктор Миненко

«При нашем подходе к соблюдению норм законодательства об избирательных правах это не то, что не штатный режим, а режим многочисленных уголовных преступлений», — убежден Алексей Березин.

Тем не менее в результате этого трудоемкого процесса (бюллетени в МО «Лисий Нос», к примеру, пришлось пересчитывать 5 (пять!) раз) победители к излету десятого дня более-менее определились.

«Партия власти» отделалась легким испугом

Всего в Петербурге разыгрывали 1560 мандатов в 110 муниципалитетах. Муниципальные образования не только имеют собственный многомиллионный бюджет, но еще и могут рассчитывать на дотации с помощью так называемой «поправки бюджетно-финансового комитета» городского ЗакСа через «аффилированных» с ними депутатов городского парламента.

Некоторые, особо выдающиеся парламентарии, известным образом «курируют» зоны своего влияния, как, например, внимательно заботится о своей политической вотчине — Петроградском районе — спикер ЗакСа, главный петербургский единоросс Вячеслав Макаров. Здесь шесть муниципалитетов были зачищены от нежелательных кандидатов еще на этапе регистрации, район на муниципальном уровне тотально представлен единороссами, и только экс-депутата ЗакСа от КПРФ Юрия Гатчина каким-то чудом пустили в совет «Округа Петровского».

Assembly.spb.ru Вячеслав Макаров

В прошлый электоральный цикл «Единая Россия» сумела получить почти 77% мандатов в муниципальных образованиях Петербурга, или около 1200, еще примерно 200 депутатов были верны ее идеалам. В этот раз из 1560 мест «ЕР» ушло около 59%, или примерно 930. Еще около сотни единороссов пробились в местные советы под видом самовыдвиженцев. Первый замсекретаря регионального отделения «ЕР» Александр Тетердинко уже пообещал, что они вступят во фракции «ЕР», и тогда у партии будет более 1000 муниципальных депутатов, то есть примерно две трети от общего числа.

Так что партия, вопреки потерям, считает свою кампанию «достаточно удачной». Активность оппозиции привела к несколько другим результатам для «ЕР», чем в 2014 году. «Такого количества выставленных кандидатов пять лет назад не было», — признал Тетердинко.

Действительно, в 2014 году препятствия на пути кандидатов при выдвижении были еще более существенными, в итоге большинству из представителей других партий или самовыдвиженцам просто не удалось попасть в бюллетень.

«Есть недочеты, безусловно, и со стороны наших партийцев. Там, где у нас коллеги победили на праймериз, конференция их выдвинула, но они принимали решение выдвигаться не от «Единой России», а путем самовыдвижения — «Владимирский округ», «Смольнинское» — оказалось, что это ошибочное решение. Все-таки привязка к партии важна, рейтинг у партии имеется, он не обрушен», — полагает Тетердинко.

Assembly.spb.ru Александр Тетердинко

С тем, что «ЕР» выжала из выборов в Петербурге максимум, согласна и политолог Анна Хмелева, хотя по другим причинам. «Это очень хороший результат, с учетом упавшего рейтинга партии. Почти 930 мандатов — это очень хорошо. Падение рейтинга, конечно, играет свою роль: люди, которые приходят на участки, говорят: «Кто угодно, только не «Единая Россия». Но муниципалы все-таки, если работали, то землю протоптали, конечно, ну и админресурс: все равно общеизвестный факт, что всем бюджетникам, всем, имеющим отношение к системе, дают понять, что стоит голосовать за понятных кандидатов», — говорит Хмелева.

Говоря об админресурсе, она считает дурным прецедентом подсчет голосов в течение 10 дней после выборов. «Это уже совсем неприлично», — замечает она. Хмелева также не исключает, что и результаты голосования в отдельных муниципалитетах или округах могут отменить.

Такие примеры уже были. Так произошло, например, в МО «Озеро Долгое», где после отмены результатов по одному из участков по жалобе единоросса в мунсовет внезапно перестал проходить кандидат от «Яблока», зато попал тот самый единоросс. А когда члены УИК от партий и оппозиционных кандидатов попытались удостовериться в сохранности бюллетеней, глава ИКМО Галина Светлова сначала отказывала под различными предлогами, а затем полицейские и вовсе силой вынесли наблюдателей из здания комиссии среди ночи.

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По мнению политолога Александра Конфисахора, «Единая Россия» в Петербурге действительно отделалась легким испугом. Или, по крайней мере, понесла минимальный ущерб, учитывая негативное восприятие в обществе партийных решений последних лет — в первую очередь, по пенсионной реформе.

«Мог быть урон больше. Но были задействованы различные способы и средства, чтобы максимально не допустить оппозицию до участия в выборах. Очень многие результаты выборов в муниципалитетах вызывают вопросы, а зачастую это откровенные подтасовки. Они (единороссы) могли бы больше потерять, если бы выборы проходили через все положенные юридические процедуры. Результат был бы еще хуже», — убежден Конфисахор.

Впрочем, вариант, при котором партия власти попыталась бы получить результат, аналогичный хотя бы 2014 году, он отметает: никто бы в такое не поверил.

«Слишком было бы очевидно различие между реальностью и ожиданиями. Мы же все просчитываем различные варианты развития событий. Протесты 2011 — 2012 годов и получились потому, что результат выборов оказался в серьезном диссонансе с ожидаемым результатом, был дисбаланс между тем, что люди были готовы принять, и тем, что получили», — считает политолог.

Он полагает, что власти видели потенциал для протестных выступлений в случае чересчур успешной кампании единороссов, посему попытались сгладить ситуацию и не довести ее до критической, просчитав, какой минимум мандатов им будет необходим.

Ожидаемо кампанию «ЕР» считают провалом в «Яблоке», «Партии роста» и в КПРФ, а также среди несистемной оппозиции.

«Я убеждена, что это большой урок для «Единой России», безусловно. Как бы она ни абстрагировалась от пенсионной реформы, которую она осуществила, от финансово-экономической политики, люди устали от вранья. Невозможно все время жить обещаниями. И, конечно, протестный электорат существовал. Да, явка была недостаточна, надо поднимать явку, работать с населением. Люди не идут, потому что утрачено доверие к выборам. Представьте, что каждый из наших 750 кандидатов имеет семью, знакомых. И если на этапе подачи документов стоят бритоголовые мужчины, «спортсмены», изображают из себя кандидатов, хотя их функция — не допустить к регистрации других, то это на грани с криминалом у нас выборы в Петербурге», — считает первый секретарь горкома КПРФ, депутат Заксобрания Ольга Ходунова.

Assembly.spb.ru Ольга Ходунова

Напомним, явка в Петербурге в 2019 году была рекордно низкой, учитывая совмещение с губернаторскими выборами — всего 30%.

По мнению Ходуновой, вопреки громким словам единороссов, в частности, Вячеслава Макарова, который заявил о победе своей партии спустя 17 минут после закрытия участков 8 сентября, «ЕР» перестала быть монополистом в городских муниципалитетах. В некоторых и вовсе утратила власть, а огромное количество председателей МО не подтвердили свои полномочия, не сумев переизбраться.

Коммунисты справились и без Бортко

Сама КПРФ на данный момент получает 82 мандата, утверждает Ольга Ходунова, хотя в 2014 году при выборах в 107 муниципалитетах партия показала результат лишь в 24 мандата. Большинство коммунисты смогли взять только в пригородном поселке «Петро-Славянка».

»Ситуация вообще крайне сложная, избирательная кампания такая на грани фола», — говорит Ходунова. В частности, отмечает она, перерывов в подсчете быть не должно, но многие комиссии сначала сделали паузу между обработкой «губернаторских» бюллетеней и муниципальных, а затем на некоторых участках умудрялись прерываться и в процессе подсчета последних.

КПРФ выдвинула 750 человек на мунвыборы, и только 450 из них сумели принять участие: отбивать отказы в регистрации по надуманным основаниям приходилось вплоть до Верховного суда. В одном из случаев комиссия муниципалитета отказала коммунистам из-за того, что название их партии в заявке на регистрацию кандидатов не было выделено полужирным шрифтом.

Наиболее спокойно кампания прошла в Красносельском районе — там от КПРФ избрался 21 депутат, попав в каждое муниципальное образование из семи. Но всеобщий пересчет бюллетеней Ольга Ходунова называет фарсом вместо выборов.

«Это подтягивание под желаемый результат — это не выборы, это иллюзия, это фарс. Как угодно назовите, но демократическими выборами то, что происходит, назвать нельзя. У нас как были самые криминальные и бесчестные выборы, так и остались», — уверена она. Истории из МО «Сампсониевское» и «Сергиевское» в Выборгском районе, откуда в Госдуму избрался единоросс Евгений Марченко, долго еще будут холодить сердце коммунистки.

Assembly.spb.ru Евгений Марченко

«Есть ГАС, есть КОИБы. Подсчет голосов должен проходить в первые сутки. Как можно при КОИБах считать три дня? — недоумевает она. — Идет администрирование, а по сути фальсификация выборов. На пересчет не допускают кандидатов, их не информируют. Членов УИК от партий не информируют. В прошлый раз вообще была жесткая система. Но и в этот раз все равно не отвечает волеизъявлению граждан, вот что страшно. Назначайте тогда мундепов и не морочьте людям голову».

ЛДПР потеряла устойчивость без Капитанова

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM и.о. координатора петербургского отделения ЛДПР Юрий Ломакин, партия на эту минуту получает 31 место в мунсоветах, но назвать окончательной эту цифру даже на излете декады после выборов он не может. Это почти вдвое меньше, чем результат прошлых мунвыборов, когда ЛДПР взяла 58 мест. Партия считает, что у нее отобрали несколько мандатов в результате пересчетов в ИКМО «Озеро Долгое» и из-за нарушений в других районах города.

«Нарушения, безусловно, были, и по ним мы до сих пор боремся. Мириться не собираемся. Но в целом показатель для нас не очень хороший, мы признаём», — говорит Ломакин.

Одним из негативных факторов, по его словам, стало отсутствие в «губернаторском» бюллетене кандидата от ЛДПР. Напомним, выдвинутый от партии экс-депутат ЗакСа Олег Капитанов снялся с губернаторской гонки еще в июне — в обмен на должность главы комитета по межнациональным отношениям Смольного, которую ему будто бы внезапно предложил Александр Беглов. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский позже назвал Капитанова предателем, а тот приостановил членство в партии.

Kapitanov.spb.ru Олег Капитанов

«Безусловно, это повлияло отрицательно, мы потеряли часть избирателей. Если сравнить с 2014 годом, то можно сказать, что наше число голосов мы сохранили, но если бы был кандидат в губернаторы, то результат был бы лучше — с учетом кампании, которую он бы вел», — полагает Ломакин.

«Справедливая Россия» выбилась в лидеры

Бороться за потерянные мандаты намерены и «Справедливая Россия», и «Яблоко», которые показали первый и второй результат среди оппозиционных партий соответственно, если не считать «фракции самовыдвиженцев», не связанных с «Единой Россией». Таких оказалось около 150, примерно 80 — 90 из них прошли в депутаты с поддержкой проекта «Объединенные демократы», еще часть поддержал штаб Навального.

«Эсеры» получили 107 мандатов, по данным итоговых протоколов и ГАС «Выборы». Они сумели получить большинство в поселке Левашово, в МО «Гавань», большую фракцию в «Полюстрово». «Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате массовых нарушений и фальсификаций: необоснованного пересчета голосов, махинаций с надомным голосованием и других», — заявили «справороссы» 18 сентября.

«Конечно, несмотря на все эти сложности, результаты хорошие. У нас было 39 мандатов, станет, условно, 120, включая «Автово». По предварительным результатам, мы идем первыми, за нами «Яблоко». Мы довольны этим, с учетом не только количества, но и качества новых депутатов. Эти выборы подогнали под крышу партии новых людей. Сколько из них останется верными идеалам социал-демократии, я не знаю, качество их работы покажет время. Но рада за молодежь», — говорит председатель регионального отделения «Справедливой России» Марина Шишкина.

Assembly.spb.ru Марина Шишкина

ИКМО она назвала «атавизмом», однако не видит решения петербургских электоральных проблем в простом упразднении муниципальных избиркомов, о котором уже заикался Горизбирком, так как зловещим силам, старающимся контролировать их, будет, пожалуй, даже легче держать в узде несколько районных вместо сотни муниципальных комиссий.

«Яблоко» в самой «мякотке»

«Яблоко» в этот раз значительно улучшило свой результат. В 2014 году кандидаты от этой партии не получили ни одного места, сейчас же в мунсоветы прошли 82 «яблочных» депутата, еще 13 человек составили большинство в областном городе Мурино на границе Петербурга и Ленобласти.

Так, в самый зажиточный муниципалитет Петербурга, «Смольнинское», где, как подсказывает название, располагается и городское правительство, переизбрались всего два единоросса. Остальные 18 мандатов ушли семерке «яблочников» и местным активистам оппозиционной направленности. Мандат также получил один коммунист.

Дочь нынешнего главы муниципалиета, экс-помощница единоросса Виталия Милонова — Анастасия Колб — заняла одно из последних мест на этих выборах и уже подала в суд, так как считает, что победителям незаконно помогло «умное голосование» Алексея Навального. Богатые «Литейный» и «Владимирский» округа в центре города тоже оказались под контролем «яблочников».

»Мы оцениваем отрицательно для «Единой России» и положительно для себя тот факт, что даже с учетом всех отстранений от выборов, подделок протоколов и пересчетов у нас более 80 депутатов, избранных и утвержденных. Но это меньше, чем было бы возможно, если бы были нормальные выборы. За каждый потерянный мандат мы будем бороться. Будем оспаривать всю Петроградку, там надо полностью отменять выборы. Конечно, «Московскую заставу» будем оспаривать, «Черную речку», «Озеро Долгое», «Волковское», «Екатерингофский», «Морской», «Гагаринский», «Звездное», «Пулковский меридиан», — перечислил руководитель фракции «Яблока» в ЗакСе Борис Вишневский. По его данным, первые иски уже поданы.

Gov.spb.ru Борис Вишневский (справа)

«А что Титов?»

Более прагматично на ситуацию смотрит лидер фракции «Партии роста» в Заксобрании Петербурга Оксана Дмитриева — то, что не удалось физически отстоять в вальпургиеву ночь питерских выборов, уже потеряно. Если партия увидит шанс в судебных тяжбах, то она в них вступит, но, как правило, в Петербурге это достаточно бесперспективное занятие.

Например, в 2016 году Дмитриева уже пыталась оспорить результаты думских выборов по всей территории одномандатного округа во Фрунзенском районе, где сама баллотировалась, но выяснилось, что для суда официальные видеозаписи с участков, которые ведет ЦИК, не являются вещественными доказательствами. Тогда ее обошел единоросс Михаил Романов. Председатель ЦИК Элла Памфилова уже заявляла 8 сентября 2019 года, что из-за возможного использования Романовым админресурса на мунвыборах его можно бы и лишить депутатской неприкосновенности, однако процесс дальше разговоров не пошел.

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В 2014 году Оксана Дмитриева руководила в городе «Справедливой Россией», и тогда партия пыталась выдвинуть 1000 кандидатов. Регистрацию прошла половина из них. Выиграли выборы 30 человек. То есть, указывает Дмитриева, в креслах депутатов оказались лишь 2−3% от выдвинутых, и даже те, кто реально победил, были аффилированы с властью.

«Сейчас Партия роста выдвинула 250 кандидатов, зарегистрировала 240, выиграли из них 42 человека. То есть да, мы оцениваем то, что было во Фрунзенском районе, как беспредел, где у нас «украли» 30 мандатов, есть спорные мандаты, мы считаем, что были фальсификации по другим районам, думаю, до десятка мест потеряли. Но это принципиально другие цифры и другой порядок по сравнению с тем, что было в 2014 году», — резюмирует Дмитриева.

По ее мнению, в течение восьми последних лет в Петербурге складывалась не одна, а «несколько ОПГ по фальсификации выборов». И с тех пор каждый раз Северная столица становится головной болью для ЦИК. С такой системой бороться чрезвычайно сложно, констатирует Дмитриева, однако в этот раз ситуация была несколько сглажена, что видно по итогам.

«Динамика есть, сказать, что мы удовлетворены результатом, нельзя. Но нельзя и сказать, что выборы были хуже предыдущих, и это не только для «Партии роста», но и для всей оппозиции в целом», — полагает депутат. Ее партии удалось получить три четверти мандатов — 15 из 20 — в МО № 72 в Купчино, а также абсолютное большинство в МО «Обуховский», относительное — в МО № 54.

Руководитель регионального отделения «Партии роста» Павел Швец отмечает принципиальную разницу в подсчете голосов на тех участках, где были установлены КОИБы, и на участках, где их нет. «Нам во Фрунзенском районе специально отказали в установке КОИБов. Город надо было глобально перекрыть КОИБами, но делать этого не стали. Решение об этом принималось кулуарно, было внесено с голоса, фактически это был элемент потворства фальсификаторам», — убежден он.

Самому Швецу пришлось буквально ночевать на мешках с бюллетенями в МО № 75, где, как заявляют наблюдатели, ночью вообще прекратили подсчет голосов примерно на 40%, после чего с результатами произошли малопонятные манипуляции. «Для тех, кто увидел впервые, что такое выборы, это шок. Люди в трубку рыдают до сих пор и требуют возмездия», — заключил Швец.

Меч правосудия — в ножнах

Парадоксальная работа правоохранительной системы Петербурга в вышеописанных условиях ввела в ступор не только председателя ЦИК Эллу Памфилову на этапе регистрации, но и городских и думских депутатов. И сколько бы члены Центризбиркома ни грозили некоторым особо циничным главам ИКМО уголовными делами за нарушение избирательных прав граждан, ни одного дела так и не возбудили. Максимум, чего удалось добиться — пары административных штрафов.

«Я делала запрос по «Сампсониевскому», обращалась в прокуратуру, в ЦИК, в ГИК. Ну и что? Отстранили председателей? Передали полномочия ТИКу — что-то изменилось?» — задается риторическими вопросами Ольга Ходунова. На ее взгляд, стоило хотя бы в случае Выборгского района призвать к ответу и глав ИКМО, и главу ТИК, и даже главу района, иначе происходящее напоминает «бандитство» и возвращение в 1990-е. «Это уже стало достоянием всей России, что в Санкт-Петербурге самые проблемные выборы. Ну это позор», — разводит руками коммунистка.

Словом «позор» описывал увиденное и депутат Госдумы от «СР» Олег Нилов. Особенно его «восхитила» ситуация в родном для него Приморском районе. «Юнтолово», «Коломяги», «Озеро Долгое»… У каждого есть свои изюминки. «Юнтоловский эмират» — это дорогого стоит в плане описания ухищрений по искажению голосования. На избирательные участки заходили не представившиеся, не статусные лица: суровые такие мужчины, с бородами, явно не родившиеся в Петербурге, я так мягко скажу, и по команде к стенке поставили и посадили всех наблюдателей. А за столом подводились итоги голосования «чтецами». Это пощечина нашей петербургской милиции», — считает Нилов.

Duma.gov.ru Олег Нилов

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…Чтобы, наконец, переломить сложившуюся практику, политолог Александр Конфисахор считает необходимым расформировать все ИКМО города и задействовать, наконец, правоохранительную систему.

«Эти ребята делали все, что хотели. Нужна персональная уголовная ответственность руководителей ТИК, УИК, ИКМО. Четкая ротация в выборном цикле — категорически не допускать к следующим выборам тех, кто работал на предыдущих. Набрать свежих, новых людей, которые не замешаны ни в чем. С нуля обучить и сделать это прямо сейчас», — говорит он.

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