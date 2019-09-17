Санкт-Петербург, , 22:12 — REGNUM В Петербурге на митинге против фальсификаций на выборах призвали распустить Горизбирком и привлечь к уголовной ответственности виновных в подтасовке результатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Митинг против фальсификаций на прошедших выборах и против политических репрессий Дарья Драй © ИА REGNUM

Акция состоялась вечером 17 сентября в гайд-парке на площади Ленина у Финляндского вокзала. По оценкам организаторов, мероприятие посетили до 500 человек. Собравшимся повезло — хлеставший до этого дождь как раз закончился к началу митинга.

Горожане пришли с плакатами «Мы против фальсификаций», «Я имею право на выбор», «У меня украли победу», «Я в бешенстве», некоторые лозунги были посвящены нарушениям в конкретных муниципалитетах, например, упоминались МО «Сампсониевское» и «Озеро Долгое».

Избранная депутат-самовыдвиженец в МО «Финляндский округ» Светлана Уткина призвала всех независимых муниципальных депутатов подписать заявление с требованием привлечь к ответственности членов и глав избиркомов, виновных в недопуске независимых кандидатов на муниципальные выборы и в фальсификации результатов голосования, а также распустить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.

В МО «Финляндский округ» избрались 12 единороссов из 20, остальные места заняли «эсеры», самовыдвиженцы и коммунист. По словам Уткиной, последние уже объединились, чтобы сделать открытыми все заседания совета этого МО.

«Мы это уже им сказали — сказали всем нашим депутатам, двенадцати штукам, которые там сидят, вылупив на нас глаза, смотрят, ничего не понимают, откуда мы такие дерзкие, что с нами дальше делать. Считаю, что наше оружие — это, конечно, гласность и открытость, нам нужна поддержка наших избирателей. Думаю, когда мы сделаем такие открытые заседания, жулики и воры в нашем совете побоятся что-либо делать противозаконное, как они это делают постоянно», — заявила Уткина.

Оцепление Дарья Драй © ИА REGNUM

На сцену успели подняться несколько депутатов Заксобрания Петербурга: Алексей Ковалев от «Справедливой России», Борис Вишневский от «Яблока», Максим Резник от «Партии роста».

Максим Резник Дарья Драй © ИА REGNUM

Ковалев заявил слушателям, что до 2008 года таких масштабных выборных фальсификаций Петербург не знал, зато после этого рубежа они продолжаются «беспрерывно». Причем никакие судебные разбирательства не помогают, даже если есть видеонаблюдение на участках, так как суды не принимают записи в качестве доказательства.

«Совершенно очевидно, что вопрос не юридический, и словами «идите в суд» фактически прикрываются другие слова: идите на другие три буквы. Вот о чем нам хотят сказать власти: как вы ни голосуйте, а мы посчитаем, как надо», — сказал Ковалев.

Он подчеркнул, что и законодательство, позволяющее не сразу вводить данные из протоколов УИК в ГАС «Выборы», а куда-то везти бюллетени — из-за чего они иногда «теряются» по дороге — потворствует фальсификациям.

«Долой фальсификаторов, к уголовной ответственности их!» — крикнул Ковалев под аплодисменты толпы.

Борис Вишневский призвал «выкинуть «Единую Россию» на политическую свалку», причем, по его мнению, это произошло бы уже в текущем электоральном цикле, если бы выборы вышли честными.

«Посмотрите, что происходит на этих выборах, где пересчитываются бюллетени, где КОИБы якобы не замечают 624 галочки за единороссов на одном избирательном участке, которые чудом обнаруживаются при пересчете», — перечислил «яблочник».

Борис Вишневский Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, массовые пересчеты результатов мунвыборов в Петербурге начались еще с 9 — 10 сентября и продолжились до конца недели. Последнее скандальное решение ИКМО «Юго-Запад» пересчитать вручную бюллетени из КОИБов с 25 участков отменил Горизбирком во вторник, 17 сентября.

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Борис Вишневский также упомянул о пересчетах в МО «Московская застава», «Екатерингофский», «Остров Декабристов».

Одним из последних выступил активист Красногвардейского района Илья Сиялов, которому не удалось попасть в мунсовет МО «Пороховые», — согласно официальным данным, он на 7 голосов отстал от ближайшей соперницы, единоросски Светланы Новик — помощницы депутата ЗакСа Александра Кущака. Сиялов заявил, что виной тому председатель избиркома одного из участков, где у него «списали» 100 голосов из 108.

«Я не собираюсь прощать этим ребятам то, что они сделали», — пообещал бывший кандидат, добавив, что намерен судиться столько, сколько потребуется.

«Я хотел бы напомнить всем этим уродам, что сроки (давности) по фальсификации выборов — 15 лет. И я уверен, что когда мы поменяем власть, мы отменим эти сроки. Считаю, что преступления, совершенные против народа, не имеют сроков давности», — заявил Сиялов.

Публика принялась скандировать «Не забудем, не простим». Несостоявшийся депутат призвал активных граждан следить за деятельностью мунсоветов и «сделать как можно более прозрачной работу этой серой плесени».

Акция продлилась чуть менее часа, горожане спокойно разошлись под музыкальную тему из фильма «Рокки».

Митинг против фальсификаций на прошедших выборах и против политических репрессий Дарья Драй © ИА REGNUM

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