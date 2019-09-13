Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM Депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов назвал издевательством по отношению к избирателям поведение избиркомов в нескольких муниципалитетах Петербурга, передает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Накануне ночью Нилов вместе с оппозиционными кандидатами в МО «Озеро Долгое» пытался убедить главу муниципального избиркома продемонстрировать участникам процесса сохранность бюллетеней, которые якобы были пересчитаны в пользу «Единой России». Глава ИКМО Галина Светлова отказалась это делать. Тогда Нилов договорился с правоохранителями о том, что стеречь бюллетени вместе с сотрудниками полиции останутся двое кандидатов и член бюро «Справедливой России» Илья Шмаков. Уже после отбытия депутата полиция выгнала «охраняющих» из здания ИКМО.

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Олег Нилов попробовал обратиться в прокуратуру Приморского района и Петербурга, но выяснил, что, по сути, дежурного прокурора, который мог бы оперативно отреагировать на происшествие ночью, в городе нет.

«Бездействие различных правоохранительных структур невозможно уже не замечать. Почему обращения от кандидатов оппозиционных партий, от членов комиссий даже не рассматриваются, обратиться даже невозможно?! А любое заявление кандидата от «Единой России» сразу рассматривается?» — недоумевает Нилов.

Он рассказал, что единый день голосования провел на Сахалине, но процедура подведения итогов выборов там и в Петербурге не идет ни в какое сравнение.

«Это стыдно и позорно для меня и для Петербурга — так издевательски относиться к людям», — сказал Нилов.

Он назвал аморальным поведение заместителей начальника УМВД России по Приморскому району Андрея Зеленкова и Натальи Макаровой, которые, по его словам, согласились оставить людей караулить сохранность бюллетеней и обещали, что всё пройдет спокойно.

«Я считаю, что погоны должны лететь. Честь мундира запятнана. Они развели, как последних, Марину Анатольевну (Шишкину, лидер «СР» в Петербурге, — прим. ред.), члена Горизбиркома (Екатерину Фесик) и депутата Госдумы (Нилова). И это еще одна новелла петербургских традиций. У меня всякое было. И били, и выгоняли, но вот так публично, «слово офицера даю» было произнесено много раз, публично дано и через 30 минут растоптано. Эти полковник и подполковник два часа нам лапшу на уши вешали», — возмутился депутат Госдумы.

«Справедливая Россия» будет добиваться отмены результатов выборов в МО «Озеро Долгое», куда, по официальным результатам, прошли представители только «Единой России».

«Будем добиваться возбуждения уголовных дел», — добавила руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина.

Нилов направил депутатский запрос о нарушениях на петербургских выборах на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой.

Напомним, своё возмущение муниципальными выборами в Петербурге выразил также лидер «СР» Сергей Миронов, он назвал нарушения «беспределом» и «ложкой дёгтя», испортившей впечатления от единого дня голосования.

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