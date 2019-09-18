После разрушительного нападения на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, которое потрясло международные рынки и вызвало опасения по поводу конфликта с Ираном, администрация президента США Дональда Трампа взвешивает возможные ответные действия, пишут Лара Селигман и Элиас Гролл в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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После серии атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии в субботу, 14 сентября, в результате которых стране пришлось почти вдвое сократить уровень добычи нефти, в США рассматриваются все возможные варианты ответных действий, включая отправку в регион дополнительного военного контингента США, заявили американские чиновники, знакомые с деталями.

Несмотря на то, что первоначально Трамп написал в Twitter, что американские военные готовы нанести ответный удар, сейчас американская администрация, похоже, решила взять паузу и рассмотреть другие возможные варианты.

Дискуссия также выявила новые разногласия в группе Трампа, которая ответственна за национальную безопасность. Всё это произошло через неделю после того, как президент США бесцеремонно уволил своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона, давнего противника Ирана. В государственном департаменте настаивают на значительном увеличении сил в регионе, а представители оборонного ведомства США призывают к осторожности, по словам одного из высокопоставленных чиновников из администрации Трампа.

Во вторник, 17 сентября, председатель Объединённого комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд заявил на пресс-конференции, что Трамп пока не просил военных предпринять какие-либо действия. Данфорд отметил, что глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи не просил об отправке дополнительных сил в регион. «Президент дал понять, что не хочет идти на войну», — добавил Данфорд.

Defense.gov Джозеф Данфорд

Сам Трамп, похоже, до сих пор не определился, что ему делать. В понедельник Трамп не стал обвинять Иран в организации нападений. На вопрос о том, есть ли у него доказательства причастности Ирана, Трамп ответил: «Похоже, что так… Информацию в настоящий момент проверяют». Президент США подчеркнул, что он «хотел бы избежать» военного конфликта с Тегераном.

Сдержанные заявления со стороны США говорят о том, что в настоящий момент американской администрации предстоит решить сложную дилемму, поскольку она стремится выполнить одно из ключевых президентских обещаний: вывести США из дорогостоящих конфликтов на Ближнем Востоке. С одной стороны, команда Трампа хочет поддерживать тесные отношения с Саудовской Аравией, которая является сильным региональным союзником, выступающим против Ирана. С другой стороны, в преддверии президентских выборов 2020 года Трамп стремится выполнить своё предвыборное обещание о возвращении войск домой.

Ко вторнику, 17 сентября, предположение об отправке дополнительных сил США в регион так и осталось весьма расплывчатым. Эксперты в области обороны заявили, что не было сформулировано никакой конкретной причины для оправдания развертывания войск в Саудовской Аравии, кроме желания успокоить Эр-Рияд.

Неоправданное размещение американских войск в Саудовской Аравии не сможет помешать Ирану предпринять дополнительные шаги против своих соперников и вряд ли будет отвечать интересам безопасности США, заявил эксперт по вопросам национальной безопасности и международной политики исследовательского института Heritage Foundation Джеймс Карафано. «Размещение сил в регионе на самом деле ничего не даст», — считает Карафано.

Heritage.org Джеймс Карафано

Старший научный сотрудник Института Хадсона Ребекка Хайнрихс повторила слова чиновников министерства обороны, призвав к сдержанному ответу. Соединённые Штаты не должны вмешиваться в «горячую войну», заявила Хайнрихс, отметив, что «это в первую очередь проблема Саудовской Аравии».

«Президент Трамп и вся страна на самом деле не хочет вмешиваться в очередной конфликт на Ближнем Востоке, он нам действительно не нужен… Эта администрация не хочет воевать с Ираном», — заявила Хайнрихс.

По словам Хайнрихс, военные стремятся сместить акцент с Ближнего Востока и переориентироваться на конкуренцию с Россией и Китаем, на необходимость которой в 2018 году указал бывший министр обороны США Джеймс Мэттис в своей стратегии по национальной обороне.

Nationalguard.mil Джеймс Мэттис

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Однако сотрудник аналитического центра RAND Corporation Джеффри Мартини предположил, что в какой-то момент США придётся признать, что политика сдерживания не сработала. Если разведка сможет предоставить «достоверные» доказательства того, что ракетные удары были организованы Ираном, Вашингтону придётся рассмотреть вопрос об ответном военном ударе.

Ответственность за удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии взяли на себя йеменские хуситы, которые заявили, что на территории Саудовской Аравии находились их оперативники, которые помогли осуществить нападения. Эксперты скептически отнеслись к способности хуситов организовать столь изощрённую и хорошо скоординированную атаку подобного масштаба, осуществив удар по нескольким целям с использованием крылатых ракет и беспилотников.