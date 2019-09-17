17 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Даже несмотря на отсутствие соответствующих новостных заголовков, мы можем сказать, что США переломили ситуацию. Судя по статистике за 2017 год, когда количество смертельных случаев от передозировки достигло максимума, худшая опиоидная эпидемия в истории США начинает отступать.

Александр Белов, , 08:29 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продолжает борьбу с опиоидной эпидемией в США, которая стала одной из самых величайших трагедий в американской истории. Масштабы эпидемии поражают. В период с 1999 по 2017 год зарегистрировано около 430 тыс. смертельных случаев передозировки запрещённых опиоидов или препаратов, выписанных по рецепту. Число погибших от передозировки превысило военные потери США в период Второй мировой войны. За последние несколько лет уровень смертности от передозировки достиг небывалого уровня: ежегодно мы теряем столько же жизней, сколько мы потеряли во время войны во Вьетнаме, пишет Мэдисон Джезотто в статье для издания The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее можно сказать, что масштабы эпидемии остаются за кадром. Новостную ленту не возглавляют сообщения о «массовых передозировках», нет событий, которые освещались бы как национальная трагедия. Есть только абстрактные статистические данные, которые указывают на миллионы разрушенных судеб и тысячи погибших. Сложно увидеть не только масштабы эпидемии, но и тот успех, который был достигнут в борьбе с ней. Нет сообщений о громких победах. Имеют место только устойчивый прогресс и продолжающиеся усилия, направленные на сдерживание эпидемии.

Наркоман в клинике Цитата из к/ф На игле. реж. Дэнни Бойл. 1995. Великобритания

Даже несмотря на отсутствие соответствующих новостных заголовков, мы можем сказать, что США переломили ситуацию. Судя по статистике за 2017 год, когда количество смертельных случаев от передозировки достигло максимума, худшая опиоидная эпидемия в истории США начинает отступать. Мы пока не получили окончательные данные за 2018 год, но уже можно сказать, что США добились общенационального снижения уровня смертности от передозировки опиоидов в период с 2013 года, когда началась худшая фаза кризиса из-за широкого распространения фентанила и других синтетических опиоидов.

Наркодилеры нередко используют гораздо более сильные наркотики, смешивая их с менее сильными опиоидами, такими как героин, чтобы увеличить свою прибыль. Фентанил в 50−100 раз мощнее морфина. При этом большинство американцев не знали о том, что в наркотики, которыми они пользуются, был подмешан фентанил. Всё это привело к резкому росту смертности от передозировки. Удар по незаконной торговле фентанилом может спасти множество жизней, поэтому Трамп так настойчиво требовал от Китая запретить производство и экспорт фентанила.

Несмотря на то, что Китай отказался нам помочь, мы всё же смогли добиться ряд побед в этой войне. Например, мексиканские ВМС перехватили более 25 тонн китайского фентанила, который направлялся в США. Несколько дней спустя сотрудники правоохранительных органов Вирджинии обнаружили около 30 килограммов фентанила, произведённого в китайских лабораториях. 30 килограммов фентанила достаточно для того, чтобы убить 14 млн американцев.

Перехват поставок фентанила — это внешнее проявление серьёзных изменений в политике США, которая позволила добиться прогресса в борьбе с незаконными поставками фентанила даже без поддержки со стороны Китая. Американские органы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков сообщили о резком увеличении количества изъятий фентанила. Аналогичные сообщения поступают от органов пограничного и таможенного контроля, которые в начале 2019 года изъяли рекордную партию фентанила в штате Аризона.

Президент Трамп, начиная с предвыборной кампании, включил борьбу с опиоидной эпидемией в число приоритетных политических направлений. Трамп смог одержать победу над оппозицией, выступающей против выделения дополнительных ресурсов, крайне необходимых для обеспечения безопасности границ и блокирования поставок фентанила.

Дональд Трамп Media.defense.gov

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Трамп также подписал законопроект в 2018 году, который позволит перекрыть другой крупный источник импортируемого фентанила: тысячи посылок с наркотиками, которые отправляют в США напрямую из Китая. Это в очередной раз доказывает то, что президент не остановится ни перед чем и будет использовать сразу несколько стратегий, чтобы остановить эпидемию. Трамп неоднократно подчёркивал, что наши усилия по борьбе с фентанилом оказались бы намного эффективнее в случае сотрудничества с Китаем. В начале 2019 года торговые посредники США смогли убедить КНР в необходимости полного запрета производства фентанила. На прошлой неделе американская администрация ввела адресные санкции против граждан КНР, причастных к производству и контрабанде фентанила.

В рамках борьбы с фентанилом, который дополнительно обострил наркокризис в США, предстоит пройти долгий путь, но Трамп энергично продолжает эту борьбу и уже смог добиться больших результатов. Возможно, мы так и не услышим победных реляций в СМИ, однако нам удастся спасти бесчисленное количество жизней.