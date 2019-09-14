14 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Европейская экономика Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Венгрия, Словакия, Чешская Республика, Польша и Румыния, по крайней мере, частично обязаны Германии своим недавним впечатляющим экономическим ростом. Немецкие компании интегрировали эти страны в свои ориентированные на экспорт производственные цепочки, помогли снизить уровень безработицы и установить стандарты условий труда и качества. В совокупности торговый оборот этих пяти стран с Германией в 2018 году достиг $360,8 млрд, что на 63% больше, чем торговый оборот Германии с Китаем. Для всех пяти стран Германия является крупнейшим экспортным рынком.

Поэтому, когда экономика Германии сталкивается с проблемами, например, такими, как во втором квартале 2019 года, это должно вызвать шок в восточноевропейских странах. И действительно, рост в данном регионе немного замедлился. Но в некоторых странах эти экономические шоки оказались гораздо более болезненными, чем в других, согласно последним статистическим данным по промышленному производству. Пока что Румыния и Чехия пострадали больше всех, в то время как Венгрия, Польша и Словакия продолжают сопротивляться экономическому спаду в Германии. Какие меры предприняли эти страны?

Все перечисленные пять стран Восточной Европы страдают от нехватки рабочей силы после длившегося в несколько лет периода низкой рождаемости и высокой эмиграции. Низкий уровень безработицы ведёт к росту заработной платы и внутреннего спроса. В четырех из пяти стран — за исключением Словакии — розничные продажи демонстрируют здоровый рост.

На улицах Будапешта (сс) Attila Schmidt

Внутренний спрос, однако, достиг значительных показателей в трёх странах с наиболее экспансионистской фискальной политикой, а именно в Румынии, Венгрии и Польше. В оставшихся двух странах националистические правительства дали большие социальные обещания, заявив о том, что уровень жизни их стран должен как можно быстрее догнать уровень жизни в странах Западной Европы, при этом у них есть подушка в виде положительного сальдо торгового баланса. Румыния, напротив, зависит от импорта, а её шаткое социал-демократическое правительство самосохраняется только благодаря щедрым социальным расходам.

Польша и Венгрия, а также Чешская Республика проводят осознанную политику, направленную на уменьшение их зависимости от Германии. В 2000 году 42% экспорта Чехии шли в Германию, но к 2018 году эта доля сократилась до 32%. Венгрия и Польша также сократили свою экспортную зависимость от Германии на 10% и 7% соответственно за тот же период, но они сделали гораздо больше, чем просто отучили себя от крупнейшей экономики ЕС. Например, Польша сейчас производит больше готовой продукции, чем промежуточных товаров, чего не было на рубеже нынешнего и прошлого веков.

Супермаркет в Варшаве (сс) Michael Coghlan

Похоже, что секрет максимальной устойчивости к немецким экономическим проблемам лежит в фискальном экспансионизме и сознательной стратегии по диверсификации экспорта. Правительства восточноевропейских стран, политика которых сочетает два этих компонента, часто называют «популистскими», а их экономический национализм ставится под сомнение. Но даже несмотря на то, что их нелиберальная политическая практика подорвала основные свободы, породила коррупцию и в некотором смысле подорвала справедливость, их экономическое видение, похоже, оправдывает себя, по крайней мере, до тех пор, пока держатся рынки труда, а инфляция остаётся управляемой.

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Румыния присоединилась к Европейскому союзу позже остальных. У неё не было достаточно времени для того, чтобы диверсифицировать экспорт или увеличить производство готовой продукции, поэтому она больше остальных подвержена последствиям экономического спада в Германии и еврозоне в целом. Словакия в равной степени подвержена риску из-за её огромной зависимости от немецких автопроизводителей, а также из-за того, что она входит в еврозону. Это означает, что Словакия не может, также как и её соседи, контролировать монетарные стимулы с помощью своей собственной валюты.

Братислава (сс) Janusz Jakubowski

Германия — это не плохая страна, с точки зрения зависимости от неё. Мощный экспортный механизм Германии продолжает надёжно работать даже в условиях мировых торговых войн. Для стран Восточной Европы важно, чтобы эта зависимость не приобрела нездоровый характер, а уровень жизни продолжал расти, чтобы иметь возможность компенсировать любые временные экономические проблемы.