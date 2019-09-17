На фоне пожаров на гигантском саудовском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Абкайке всё внимание сейчас приковано к мировым ценам на нефть. В результате ракетного удара или удара с использованием беспилотников, в котором США уже обвинили иранских союзников, Саудовской Аравии пришлось временно сократить уровень добычи нефти почти на 50%. Однако наиболее важным здесь является то, что атака продемонстрировала возможные перспективы конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, пишет Робин Миллс в статье для издания Syndication Bureau.

Иван Шилов ИА REGNUM Горящая нефть

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Недавняя атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии является последней в серии подобных атак на объекты ОАЭ и Саудовской Аравии. Однако предыдущие нападения можно назвать своего рода предупреждениями, учитывая масштабы их последствий. Например, предыдущие атаки привели к незначительным повреждениям четырёх танкеров, находящихся в порту ОАЭ. Также в мае 2019 года беспилотники атаковали саудовский нефтепровод, а в июне атакам подверглись два танкера в Оманском заливе. С точки зрения выбранной цели и масштабов последствий последняя атака представляет собой серьёзную эскалацию и является первой атакой, которая действительно потрясла мировые нефтяные рынки.

Цитата из видео YouTube Пожар на НПЗ в Абкайке

НПЗ в Абкайке является крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим заводом. Он способен перерабатывать до 7 млн тонн баррелей в день. При этом общая пропускная способность Саудовской Аравии составляет 12,5 млн баррелей в сутки. Из Абкайка выходит нефтепровод, который тянется до города Янбу, расположенного на побережье Красного моря. Данный нефтепровод выступает в качестве альтернативного Персидскому заливу экспортного маршрута. Из-за ударов Саудовской Аравии также пришлось сократить добычу газа, поэтому стране придётся сжигать больше нефти, возможно, ещё 300 тыс. баррелей в сутки, чтобы удовлетворить внутренний спрос на электроэнергию.

После атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии заговорили о возможном росте цен на нефть. Некоторые предположили, что стоимость нефти вырастет всего на несколько долларов, другие считают, что нефть подорожает на $10−15, третьи указывают на трёхзначные цифры. Однако можно с уверенностью сказать, что атака произошла в относительно благоприятный момент. В Саудовской Аравии, других странах Персидского залива и России сохраняются высокие запасы нефти. Несмотря на то, что добыча сланцевой нефти в США несколько сократилась, рост цен на нефть может оживить сланцевый сектор. Международное энергетическое агентство вполне может организовать поставки нефти из стратегических запасов, которыми располагают его члены. Трейдеров больше беспокоит спрос и возможная рецессия, чем предложение.

В среднесрочной перспективе причин для беспокойства может оказаться больше, чем в краткосрочной. Абкайк является ключевым узлом в нефтяной промышленности Саудовской Аравии, поэтому Эр-Рияд организовал многоуровневую защиту НПЗ в Абкайке. Это позволило с лёгкостью отразить атаку «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2006 году. Однако предпринятые меры безопасности оказались неэффективными во время воздушного нападения. Данное обстоятельство ставит под сомнение целесообразность сосредоточения в одном месте столь крупных производственных мощностей, независимо от того, насколько бы укреплёнными они ни казались. Увеличение оборонных расходов, а также наращивание сил США в Персидском заливе не позволили Саудовской Аравии отразить ракетные, беспилотные и морские атаки.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

Помимо НПЗ в Абкайке в Саудовской Аравии есть десятки других важных промышленных объектов: установки сепарации газа от нефти, нефтебазы, нефтехимические заводы, электростанции и опреснительные установки, на долю которых приходится до 50% питьевой воды. Сотни морских нефтегазовых платформ могут подвергнуться ещё большей опасности, поскольку их также могут атаковать подводные беспилотники в случае открытого столкновения с Ираном. ОАЭ может подвергнуться аналогичным опасностям, которые, возможно, причинят стране ещё больше вреда, учитывая зависимость ОАЭ от международного бизнеса, туризма и торговли.

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С точки зрения Ирана, атаки на нефтяные объекты — это меры, предпринятые в ответ на санкции США, поддержанные Саудовской Аравией, которые заблокировали большую часть экспорта иранской нефти (более серьёзный удар, чем тот, с которым столкнулась Саудовская Аравия в субботу, 14 сентября). Однако Тегеран недооценил то, как далеко США могут зайти с точки зрения давления на своих союзников, и как мало могут сделать Россия и Китай, чтобы помочь Ирану. При этом нельзя сказать, что Иран просчитался, так как после выхода США из ядерного соглашения ему не сделали предложения, которое он мог бы принять.

США и Саудовская Аравия, напротив, явно просчитались, полагая, что они могут предпринять любые необходимые действия, не опасаясь серьёзной ответной реакции. Иран неоднократно демонстрировал свою способность выводить эти страны из равновесия. Действия Ирана практически ничем не ограничены после того, как ему заблокировали доступ к мировой торговле.

Дональд Трамп и принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

Существует риск роста цен на нефть и дальнейшего экономического спада в преддверии предвыборной кампании в США. На этом фоне многие могут возложить вину на Трампа. Дальнейшее стремление к переговорам с Ираном или отмена санкций могут показаться проявлением слабости, даже если в течение некоторого времени не будет новых атак на нефтяные объекты.

Нефтеперерабатывающая промышленность — это сильнейшее оружие Саудовской Аравии, однако Эр-Рияду продемонстрировали, что это оружие может с лёгкостью превратиться в дамоклов меч.