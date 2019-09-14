14 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 08:52 — REGNUM Экспертное сообщество в области национальной безопасности Австралии вновь проводит дебаты о том, стоит ли Австралии приобретать ядерное оружие. Дискуссии вокруг ядерного оружия разгорелись с новой силой после публикации новой книги Хью Уайта «Как защитить Австралию», в которой есть глава о возможности развития ядерного потенциала в Австралии, пишет Элберт Палаццо в статье для издания The Strategist.

Сидней, Австралия

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Обсуждение будущей безопасности страны — это, конечно, хорошо, даже необходимо, поскольку есть необходимость пересмотра ряда вопросов, связанных с национальной безопасностью, т.к. Австралия вошла в более опасную и противоречивую эпоху. Хотя для многих вполне естественно то, что в рамках дискуссии о национальной безопасности возникает вопрос о ядерном оружии, однако очень скоро от его рассмотрения могут отказаться.

Есть две причины, по которым к обсуждению вопроса о ядерном оружии вскоре потеряют интерес. Во-первых, нет никакого смысла в том, чтобы полагаться на оружие, которое нельзя использовать. Во-вторых, это неуместность ядерного оружия при решении самой серьёзной будущей проблемы, грозящей безопасности Австралии, — изменение климата.

Любой эксперт в области безопасности или военный аналитик, который поддерживает вступление Австралии в ядерный клуб, должен подумать и принять возможные последствия: результатом применения ядерного оружия, вероятно, станет истребление всего рода человеческого. Некоторые могут возразить, что ядерное оружие использовали ранее, и, за исключением жертв американских ядерных ударов в Хиросиме и Нагасаки, никто не пострадал, для человечества начался величайший период процветания. Всё это верно, но не стоит упускать из виду, что США сбросили только две бомбы, потому что у них просто больше не было атомных бомб. Сегодня всё изменилось.

Ядерный гриб

Любой, кто санкционирует ядерную атаку против другого государства, обладающего ядерным оружием, может быть уверен в том, что этот шаг приведёт к эскалации конфликта. Некоторые государства, обладающие ядерным оружием, производят тысячи подобных устройств, каждое из которых является более мощным, чем те, которые использовались США в 1945 году. Использование даже небольшого процента современного ядерного арсенала может привести к исчезновению людей. Те, кому посчастливится выжить после ядерных атак, не переживут ядерной зимы.

Можно говорить о ядерном оружии, когда воспринимаешь его абстрактно, но как только оно будет создано, последствия его применения станут более чем реальными. Эксперты в области обороны не должны забывать о том, на что способно ядерное оружие, в противном случае нынешняя дискуссия — это не более чем игра.

Вторая причина, по которой Австралии следует отказаться от ядерного оружия, заключается в том, что от него нет никакой пользы при решении самой серьёзной проблемы, с которой может столкнуться национальная безопасность Австралии. В книге Уайта нет даже мимолётного упоминания о проблеме изменения климата. В рамках нынешней дискуссии эту проблему также не обсуждают. К сожалению, эксперты больше всего заняты анализом возможных последствий межгосударственного конфликта, изредка вспоминая также о негосударственных субъектах.

Национальные государства — это дело рук человека. Они являются частью созданной им среды. Но многие эксперты слишком часто упускают из виду, что антропосфера существует в естественной среде. На протяжении тысячелетий в природном мире существовали относительно мягкие условия, которые позволили человечеству развиваться и построить нынешнюю цивилизацию.

Иван Айвазовский. Всемирный потоп. 1864

Экспертное сообщество предпочитает говорить о процессе смены власти, который происходит в Восточной Азии, но с гораздо меньшим энтузиазмом оно готово обсуждать последствия изменения климата для безопасности страны. Из этих двух проблем именно изменение климата представляет более серьёзную угрозу для безопасности не только Австралии, но и всего человечества.

Интересно, какую роль может сыграть ядерное оружие в смягчении рисков, связанных с изменением климата? Я думаю, что ядерное оружие здесь вообще ни причём. На самом деле, для развития ядерного потенциала потребуются ресурсы, которые Австралия могла бы задействовать для решения более актуальных проблем.

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Те последствия изменения климата, которые человечество претерпело в прошлом, всегда оказывались катастрофическими. Учитывая это, можно сказать, что многие государства могут столкнуться с огромным давлением, поскольку изменение климата может ограничить их доступ к основным ресурсам. Неустойчивые государства не смогут справиться с дополнительным давлением, а внутригосударственные конфликты, скорее всего, ускорят их крах. По мере разрушения структур социальной поддержки, включая сферу здравоохранения, начнутся эпидемии и голод, которые приведут к массовой миграции. Ряд неустойчивых государств могут оказаться в непосредственной сфере интересов Австралии, поэтому вооружённым силам Австралии следовало бы об этом задуматься. В данной ситуации от ядерного оружия не будет никакого толка.

Вооруженные силы Австралии

Скорее всего, вооружённым силам Австралии, необходимо, например, расширить свои медицинские и инженерные возможности, продумать тактику и стратегию, а также увеличить численность персонала, необходимого для решения проблем, связанных с разными группировками, враждующими на фоне рушащегося общества. Нужны также средства доставки соответствующего персонала в необходимые районы. Это должно стать приоритетом, а не ядерное оружие.