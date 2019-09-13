Президент США Дональд Трамп, похоже, готовит почву для возобновления переговоров с Ираном по ядерной программе, что увеличивает вероятность ослабления американских санкций против Ирана в обмен на саммит с иранским президентом Хасаном Рухани. Если Трамп не пересмотрит цели, которые он хочет достигнуть на переговорах с Ираном, он совершит серьёзную ошибку, говорится в редакционной статье издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

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После вывода США из ядерного соглашения с Ираном, которое подписал предшественник Трампа бывший президент США Барак Обама в 2015 году, нынешний глава Белого дома изложил основные условия, необходимые для заключения нового ядерного соглашения: никакого ядерного оружия, отказ от программы по развитию баллистических ракет и увеличение срока действия ограничений, предусмотренных в первоначальном соглашении. Вся проблема заключается в последнем пункте, который затрагивает «положение об окончании срока действия» соглашения. В предыдущей версии ядерного соглашения чётко указано, когда истечёт срок действия его ключевых условий, что, в свою очередь, позволило Ирану возобновить более высокий уровень обогащения урана.

Почти сразу после подписания ядерного соглашения 2015 года критики предупредили, что оно сможет остановить стремление Ирана к разработке ядерного оружия только до 2030 года, когда срок его действия истечет. Администрация Обамы заявила о том, что если бы Иран сильно захотел создать ядерную бомбу, то смог бы сделать это за год. Команда Обамы считала, что соглашение предоставит достаточно времени для того, чтобы мировое сообщество оказало давление на иранских лидеров и убедило их отказаться от попыток разработать ядерное оружие.

Предложенный график был безнадежно оптимистичным, как показали последующие события. Этим летом Ирану потребовалось всего несколько недель на то, чтобы преодолеть установленные ограничения на запасы обогащённого урана. Теперь он угрожает задействовать более современные центрифуги, что значительно сократит время, необходимое для получения оружейного урана с обогащением более 90%.

На переговорах по вопросу ограничения иранской ядерной программы в Лозанне 2 апреля 2015 года

Нет никаких сомнений в том, что Иран хочет получить ядерное оружие. Иран богат нефтью и газом, у него просто нет других рациональных причин, объясняющих необходимость ядерной программы. Иран оставил свои предыдущие тайные попытки разработать ядерное оружия только тогда, когда режим поймали с поличным при эксплуатации секретного завода по обогащению урана в Нетензе и установки по производству тяжелой воды в Эраке.

Возможно, самым большим недостатком положения об окончании срока действия соглашения является его близорукость. К тому времени, когда истечет срок действия соглашения, у Ирана будет целых 15 лет, чтобы накопить сотни миллиардов долларов нефтяных доходов, нарастить свою военную мощь и усилить поддержку таких доверенных лиц, как ливанское движение «Хезболла». Иранский режим займёт гораздо более сильную позицию, чтобы противостоять международным санкциям, а будущему американскому президенту будет гораздо сложнее заручиться поддержкой внутри страны или за рубежом для проведения карательной военной операции.

Также к моменту истечения срока действия соглашения Иран окажется более глубоко интегрирован в мировую экономику, что значительно увеличит масштаб возможного ущерба для других стран при попытке обуздать Иран. Сложно себе представить, что ЕС, который к тому времени привыкнет продавать Ирану пассажирские самолеты Airbus, истребители Mirage и седаны Mercedes, вообще захочет присоединиться к каким-либо новым антииранским санкциям, не говоря уже о военной кампании.

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Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Именно по этим причинам бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, первый госсекретарь в администрации Трампа, заявил, что соглашение 2015 года просто позволило отложить проблему на определённый срок, но в будущем её всё равно кому-то придётся решать. Если Трамп расширит срок действия ядерного соглашения, это не позволит улучшить соглашение. У Ирана появится ещё больше времени для развития своих военных возможностей и накопления потенциала для обеспечения «ядерного прорыва».

Именно сейчас Иран оказался наиболее уязвимым за последние несколько десятилетий, он продолжает ослабевать на фоне американской кампании «максимального давления». Вместо того, чтобы настаивать на расширении срока действия ядерного соглашения, Трамп должен настаивать на полном прекращении ядерной деятельности Ирана и на полном прекращении другого опасного поведения, включая разработку баллистических ракет и поддержку террористических групп по всему Ближнему Востоку, в обмен на возвращение Ирана в мировую экономику. В следующий раз может просто не представиться такого шанса.