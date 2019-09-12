12 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

В начале 2019 года в австралийской комиссии по криминальной разведке сообщили, что, согласно данным национальной программы мониторинга сточных вод, за последние два года произошло заметное увеличение использования фентанила в ряде населённых пунктов по всей Австралии.

Александр Белов, , 08:41 — REGNUM В США продолжает бушевать опиоидная эпидемия, и нет никаких признаков её ослабления. В 2017 году более 70 тыс. граждан США умерли от передозировки наркотиков, при этом в 40% случаев смерть была связана с использованием синтетических опиоидов, таких как фентанил. Большинство синтетических опиоидов, потребляемых в США, производятся в лабораториях материкового Китая. Поэтому в августе 2019 года, после многократных предупреждений, президент США Дональд Трамп запретил весь импорт опиоидов из Китая, пишут Джон Койн и Женевьева Фили в статье для издания The Strategist.

Опиоидная чума Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мере роста собственной проблемы с фентанилом в Австралии правительству премьер-министра Скотта Моррисона необходимо разработать свою стратегию по сокращению поставок опиоидов и решить, будет ли она опираться на санкции или сотрудничество с китайскими властями.

Фентанил в 50 раз сильнее героина. В США в 2016—2017 годах уровень смертности от передозировки героина снизился, а смертность от синтетических наркотиков, таких как фентанил, увеличилась на 45%. В октябре 2017 года Трамп заявил, что кризис опиоидов в США представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, и взял на себя обязательство задействовать законные полномочия федерального правительства для «преследования компаний, которые способствовали разжиганию эпидемии».

США немедленно начали разработку законопроекта по введению санкций против китайских предприятий, занимающихся производством фентанила или его аналогов. Тем не менее законопроект — это ещё не закон. Если законопроект будет принят, то администрации штатов и министерство финансов США должны будут ежегодно предоставлять отчёт, в котором будут указаны те граждане Китая, включая всех правительственных чиновников, которые причастны к производству фентанила и его распространению в США.

В декабре 2018 года, в ответ на требования Трампа, правительство председателя КНР Си Цзиньпина обязалось принять серьёзные меры в отношении производства и отгрузки фентанила. 23 августа, когда усилилась торговая напряжённость между Китаем и США, Трамп объявил, что он «приказал» почтовой службе США и курьерским судоходным компаниям начать поиск и блокирование всех поставок фентанила.

В начале 2019 года в австралийской комиссии по криминальной разведке сообщили, что, согласно данным национальной программы мониторинга сточных вод, за последние два года произошло заметное увеличение использования фентанила в ряде населённых пунктов по всей Австралии.

Сидней, Австралия (сс) Herry Lawford

В ежегодном австралийском отчёте о случаях передозировки за 2019 год, который выпускает исследовательский институт Пеннингтона, указано, что в 2017 году зарегистрировали 904 случая непреднамеренной смерти, которые были связаны с опиоидами, что составляет 56% от всех случаев непреднамеренной передозировки, зарегистрированных в 2019 году. В период с 2005 по 2017 год число смертельных случаев от передозировки фентанила возросло более чем на 1000% (с 12 до 198).

Вероятность широкомасштабного австралийского опиоидного кризиса кажется вполне реальной, но будет ли возможен или уместен здесь режим санкций в отношении китайских производителей фентанила? В Австралии в настоящее время действует автономный режим санкций — отдельно от обязательств по осуществлению санкций Совета Безопасности ООН, — в соответствии с Законом об автономных санкциях 2011 года. Хотя парламент создал автономный режим, он не контролирует его реализацию. Эта ответственность лежит исключительно на министре иностранных дел Австралии.

Торговые санкции в соответствии с Законом об автономных санкциях в настоящее время действуют против Ирана, Мьянмы, Сирии, Зимбабве и России, в частности против Республики Крым и Севастополя.

Автономный режим санкций был введён либо за нарушение территориальной целостности или суверенитета другой страны, либо по причине нарушения прав человека и применения насилия в отношении гражданских лиц. Таким образом, введение торговых санкций в соответствии с автономным режимом в отношении иностранных производителей лекарств и прекурсоров будет представлять собой значительный отход от их первоначальных целей. Такой шаг можно рассматривать как приравнивание плохого регулирования в сфере легального, а также нелегального фармацевтического производства в Китае к нарушению территориальной целостности или прав человека. Это то, что не следовало бы делать Австралии.

Хотя применение санкций в данном конкретном случае будет свидетельствовать о том, насколько серьёзно Австралия относится к необходимости борьбы с наркокризисом, эти санкции приведут к значительному обострению и без того напряжённых отношений с правительством Китая, а также не окажут существенного влияния на цепочки поставок фентанила.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По нашему мнению, санкции против китайских производителей фармацевтической и химической продукции оказались бы очень громоздкими, ими трудно было бы управлять. Размеры и непрозрачность китайской индустрии нелегальных наркотиков и её цепочек поставок осложнят процесс эффективного применения санкций. Процесс выявления и мониторинга организаций, а также отдельных лиц, занимающихся производством незаконных синтетических наркотиков в Китае, без помощи со стороны правительства Китая, окажется ресурсоёмким и сложным.

Китайское правительство продолжает бороться с поставками нелегальных наркотиков, поэтому высока вероятность того, что нелегальное производство фентанила и его аналогов будет переброшено в соседние страны, расположенные вдоль реки Меконг. Вместо санкций Австралии стоит направить ресурсы на проверку входящей почты, особенно посылок из Китая, а также небольших посылок, заказанных на «чёрных онлайн-рынках». Австралия также может сосредоточить своё внимание на развитии существующих двусторонних договоренностей по обеспечению правопорядка и пограничного контроля.