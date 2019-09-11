11 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Существует три региона, где Вашингтон мог бы задействовать стратегию по разжиганию конкуренции и споров между Россией и Китаем: российский Дальний Восток, Центральная Азия и Арктика.

Максим Исаев, , 08:38 — REGNUM И Россия, и Китай представляют собой экспансионистские державы, которые угрожают американским и западным интересам по всему миру. Однако между этими странами нет подлинного и долгосрочного альянса. Имеет место партнёрство, которое направленно на уменьшение влияния США. Вашингтон мог бы сосредоточить свою политику на разжигании конфликтов и конкуренции между Москвой и Пекином, благодаря которым Запад мог бы извлечь выгоду, пишет Януш Бугайский в статье для издания The Hill.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Несмотря на то, что именно Россия остаётся основным и ближайшим противником Запада, Китай начинает превращаться в долгосрочную угрозу. Россия стремится разрушить трансатлантический мир, однако её возможности снижаются. В ближайшее десятилетие Россия столкнётся с внутренними беспорядками и кризисом преемственности.

Китай представляет собой стабильно развивающегося глобального конкурента с растущей экономикой, стратегия которого заключается в том, чтобы превзойти в своём развитии ЕС и США. ВВП Китая более чем в семь раз больше ВВП России. Численность населения Китая в 10 раз больше численности населения России. В военном отношении Китай также превосходит Россию, которая столкнулась с серьёзными сокращениями бюджета на фоне стагнации экономики.

Китайские военные Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Худший сценарий заключается в том, что альянс между Россией и Китаем укрепил бы позиции России, позволил бы Китаю расширить его операции по утверждению экономического влияния в ЕС, а также предоставил бы обеим странам дополнительные возможности для военного развёртывания, одновременно ограничив американские возможности. Также существует альтернативный сценарий, при котором Вашингтон будет поощрят споры между двумя ключевыми противниками, чтобы ослабить их альянс против Запада, поскольку России и Китаю пришлось бы задействовать свои ресурсы против друг друга.

Существует три региона, где Вашингтон мог бы задействовать стратегию по разжиганию конкуренции и споров между Россией и Китаем: российский Дальний Восток, Центральная Азия и Арктика. Нужно поддержать попытки Китая, направленные на расширение своего влияния в сибирском и дальневосточном регионах России.

Российское население в Сибири и регионах Тихоокеанского побережья продолжает сокращаться, в то время как население соседнего Китая продолжает расти. Вдоль китайско-российской границы с одной стороны проживают около 4,3 млн российских граждан, а с другой — более чем 109 млн китайцев, многие из которых будут искать новую землю, работу и ресурсы. Постоянный приток китайских рабочих в Россию свидетельствует о том, что Пекин начинает рассматривать своего северного соседа не только в качестве поставщика сырья, но и как будущего поставщика новых территорий для своего растущего населения.

Растущее китайское население в России позволит Китаю занять более навязчивую политическую позицию и заявить о том, что он защищает интересы китайских граждан. Задействовав подрывную тактику, Пекин может претендовать на территорию и ресурсы в районах, граничащих с КНР, которые он мог бы развивать более эффективно с экономической точки зрения. В следующем поколении большая часть России к востоку от Урала может превратиться в китайский протекторат.

Увеличивающееся проникновение Китая на территорию России приведёт к трениям в отношениях с Москвой и наращиванию военной мощи вдоль их общей границы. Переброска российских военных ресурсов на восточный театр действий уменьшила бы угрозы, которые Россия представляет для членов и партнёров НАТО. Данное обстоятельство также позволило бы ограничить китайский экспансионизм, поскольку Китаю пришлось бы отвлечь свои ресурсы для защиты своих северных и западных границ, что привело бы к укреплению позиций США в рамках защиты Японии и Южной Кореи, а также сдерживания агрессии Пекина в Восточной и Юго-Восточной Азии.

Центральная Азия также могла бы превратиться в поле битвы между Россией и Китаем. Китайская инфраструктурная инициатива «Один пояс — один путь» направлена на то, чтобы подчинить страны, которые к ней присоединятся. В том числе за счёт уменьшения влияния Москвы и подрыва её региональных альянсов. Вашингтон должен занять активную позицию с точки зрения поддержания независимости всех пяти стран Центральной Азии, одновременно с этим позаботившись о поддержании конкуренции между Пекином и Москвой. В рамках этой стратегической шахматной игры, включающей в себя энергоносители, экономические инвестиции и военное сотрудничество, Вашингтон мог бы помочь местным лидерам оказать сопротивление российскому и китайскому давлению, стравив двух хищников между собой.

Один пояс — один путь Иван Шилов © ИА REGNUM

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Москва считает, что на арктической арене она может занять доминирующую позицию, включая Северный морской коридор, и монополизировать доступ к полярным минеральным ресурсам. Но на фоне глобального потепления, упадка российской судостроительной промышленности и роста конкуренции со стороны других держав, включая Китай, амбиции Кремля оказались под вопросом. США должны укрепить свои позиции в противодействии попыткам России установить контроль над морскими путями в Арктике, одновременно ограничив возможности Китая. Это потребовало бы более решительного дипломатического, экономического и военного участия.

Арктика (сс) tpsdave

Угроза ужесточения западных санкций в отношении России, в том числе в отношении её экспорта энергоресурсов, в случае если она продолжит оказывать давление на своих соседей, приведёт к ещё большей экономической зависимости от Китая. Это, в свою очередь, приведёт к росту чувства обиды в Москве и обострению политических трений с Пекином, которые США могут использовать в своих стратегических целях.