



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кандидат

Предвыборные тучи могут сгуститься в регионах в октябре в связи со слухами о назначении первым вице-премьером Дмитрия Козака, который будет курировать в том числе кадровую политику. Политологи и телеграм-каналы предвещают новую волну «губернаторопада», среди регионов называется и Чувашия. Но пока есть время повыбирать, а у нынешней правящей команды — с рентгеновским взглядом чекиста присмотреться к потенциальным кандидатам. Например, к депутату Госдумы и экс-лидеру чувашских единороссов 55-летнему Николаю Малову — некогда одному из самых богатых депутатов Госсовета, который сейчас, что называется, в самом расцвете сил. Он примечателен своей самостоятельностью и политической выживаемостью — взбирался на посты (всё выше и выше) как в команде первого президента Чувашии Николая Федорова, так и в команде действующего главы республики Михаила Игнатьева — при том, что не является «своим» ни в одной из них. Именно Малову «удружили» медиа первыми, выбросив информацию о его назначении врио главы Чувашии.

5. Охотник за властью

Николай Малов — один из немногих политиков первого плана в Чувашии, который в глазах нынешней команды бросает на себя тень своей самостоятельностью, богатством и личностной «многослойностью». Хотя выдвигался на высокие политические посты от команды главы Чувашии Михаила Игнатьева (был главным единороссом и вице-спикером, а затем стал депутатом Госдумы), но не является там «своим»: он не родственник, не друг, не товарищ из ближнего круга. Он является «чужим» и для команды Николая Федорова, при котором получил билет в политику, став депутатом Госсовета и возглавив профильный комитет. Говорят, что Малов дважды пытался попасть к Николаю Федорову на приём — ещё до того, как Михаил Игнатьев угодил в клинику в Санкт-Петербурге, но дважды уходил несолоно хлебавши.

Duma.gov.ru Депутат Госдумы Николай Малов

Если оценивать его карьерную лестницу, то Малов прошёл партийную школу, был депутатом нескольких созывов в Госсовете — везде поднимаясь если не до «верхушки» пирамиды, то занимая места рядом. В партии это — пост главы регионального отделения «Единой России», в парламенте — кресло вице-спикера. Перед тем как вкусить власть, он обеспечил себе безбедную жизнь: проявил себя как крепкий хозяйственник, возглавляя сначала крестьянско-фермерское хозяйство, затем — ООО «НВМ» и ОАО «Ядринмолоко». Молочный (и не только) бизнес вывел его на первые строчки рейтинга самых богатых депутатов Госсовета Чувашии, а вкупе с привычками и поведением за глаза его называют «барином».

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Среди других кандидатов Малов выбивается своей гибкостью и умением договариваться, сохранять уважительные отношения с оппозицией и даже врагами, держать нюх и быть осторожным при столкновении различных сил, шутить над ситуацией и даже над собой. Например, одно из первых выступлений политика в парламенте запомнилось тем, что он перепутал доклады и вместо озвученного вопроса по тарифам рассказывал о ситуации в животном мире, иронично сравнив себя с Брежневым, «который выступал так же, как я».

При этом Малов способен и ведёт свою игру на политическом поле, равно дистанцируясь от противоборствующих команд Федорова и Игнатьева, но сохраняя личные отношения с их представителями. И именно это может оценить Кремль, которому не нужны ни внутриэлитные конфликты, ни лишнее беспокойство по поводу социально-экономического положения региона, когда необходимо назначать персонального федерального куратора в лице главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Gov.cap.ru Рабочий визит Дениса Мантурова в Чебоксары

Малов знает своё место и умеет ждать. Он, в недавнем прошлом главный единоросс республики, может долго мириться с должностью главы комитета и в конце концов стать вице-спикером парламента. Довольствоваться 10-м номером в партийном списке на выборах в Госдуму, а не победным одномандатным округом, отданном Кремлём справороссу Анатолию Аксакову, — и через год таки войти в Госдуму благодаря освободившимся мандатам. Он выжидает. Как охотник, терпеливо дожидающийся в засаде своей добычи. А чем отличается охотник за властью?

«Николай Малов умеет угождать и нашим, и вашим. Говорят, что он развил очень бурную деятельность в кулуарах. Человек он опытный, поэтому действует очень аккуратно», — отмечал ранее лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

Подробнее о других кандидатах:

Часть первая. Боевая подруга Михаила Игнатьева

Часть вторая. Дорогой Леонид Ильич

Часть третья. Второй план Михаила Игнатьева

Часть четвёртая. Преданный Михаилу Игнатьеву