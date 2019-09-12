Администрация президента США Дональда Трампа и китайское правительство намерены возобновить торговые переговоры на высоком уровне в октябре по поводу спора вокруг использования китайскими компаниями американской интеллектуальной собственности, но никто не рассчитывает на то, что эскалация торговой войны прекратится в ближайшем будущем, пишет старший научный сотрудник программы по американской экономике и глобализации в Центре Mercatus при Университете Джорджа Мейсона Дэниел Т. Грисволд в статье для издания The Hill.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Колодки

Читайте также: The Hill: США могут и должны разорвать партнерство между Россией и КНР

Судя по всему, Китай понёс ущерб из-за торговых пошлин США, при этом Трамп указывает на то, что его пошлины принесли казначейству США дополнительные доходы в десятки миллиардов долларов. «Нам не нужен Китай, и, честно говоря, было бы намного лучше без него», — заявил президент США в августе. Но с мнением Трампа не согласно растущее число американцев, и члены Конгресса уже приняли меры, чтобы обуздать Трампа и его злоупотребления действующим торговым законодательством.

Производство в США и рост занятости резко замедлились в последние месяцы, в то время как во втором квартале 2019 года сократился объём инвестиций в бизнес. Новый анализ Торговой палаты США показал, что 43% руководителей предприятий, входящих в рейтинг крупнейших корпораций США Fortune 500, выразили обеспокоенность по поводу торговых пошлин или неопределённости в торговле.

Первыми на линии огня оказались американские импортёры и потребители. Торговые пошлины Трампа скоро окажут своё влияние на стоимость одежды, обуви, мебели, бытовой техники и электроники, которые США импортируют из Китая. Этот импорт позволяет улучшить жизнь десятков миллионов американских семей, особенно семей с низкими доходами. Исследование, проведённое Федеральным резервным банком Нью-Йорка, показывает, что в ближайшее время американским домохозяйствам придётся дополнительно тратить более $800 в год из-за торговых пошлин Трампа.

Советский плакат. У них лишь для богатых изобилие (фрагмент)

Что касается американских компаний, то торговые пошлины на импортные материалы и компоненты из Китая разрушают давно сложившиеся цепочки поставок, увеличивая при этом производственные затраты, что в конечном итоге делает их продукцию менее конкурентоспособной на мировых рынках. При этом компании США не могут за короткий срок найти альтернативные цепочки поставок.

Торговая война также может сократить американскую экспортную долю на втором по величине потребительском рынке в мире. В 2018 году Китай стал четвертым по величине экспортным рынком для товаров и услуг США, уступив лишь ЕС, Канаде и Мексике. Китай является (или, по крайней мере, являлся до недавнего времени) крупным покупателем пассажирских транспортных средств, самолётов, полупроводников и химикатов, произведённых в США, а также американской сельскохозяйственной продукции. Американские компании также рискуют потерять долю рынка в Китае. По данным Бюро экономического анализа, в 2017 году через свои филиалы в Китае транснациональные компании США продали товары и услуги под американским брендом на сумму $375 млрд, при этом США получили $25,9 млрд прибыли. Следующий этап торговой войны может привести к тому, что Китай ополчится против этих компаний, задействовав дискриминационные нормы, чтобы заставить американские фирмы уступить свою долю на рынке международным конкурентам.

Торговая война может нанести ещё один удар в виде более высоких процентных ставок, поскольку китайские инвестиции в США продолжают падать. Обратная сторона двустороннего торгового дефицита с Китаем — это устойчивый приток китайского капитала, который помогает финансировать ненасытный аппетит правительства США. Те доллары, которые Китай не потратил на покупку американского экспорта, он потратил на покупку казначейских облигаций США. Эти инвестиции снизили долгосрочные процентные ставки в Соединённых Штатах, снизили расходы по займам федерального правительства, а также снизили ставки по ипотечным кредитам для миллионов американских домовладельцев.

Конгресс должен доказать, что он может контролировать торговую политику США, прежде чем торговая война с КНР причинит дополнительный ущерб экономике Соединённых Штатов. Финансовый комитет Сената под председательством Чака Грассли (штат Айова) планирует осенью 2019 года рассмотреть законопроект, который ограничит полномочия президента в сфере введения торговых пошлин. Предлагается ограничить возможность использования президентом раздела 232 Закона о расширении торговли 1962 года, разработанного в целях обеспечения национальной безопасности. Трамп злоупотребил этим законом для защиты отечественных производителей стали.

(сс) Erik Drost Капитолий

Читайте также: Foreign Policy: почему ОАЭ резко изменили свою региональную политику?

Финансовый комитет начал своевременную и важную работу. Конституция США предоставляет Конгрессу, а не президенту, полномочия вводить торговые пошлины в отношении импортных товаров и «регулировать торговлю с иностранными государствами». Финансовый комитет должен также разработать ограничения в отношении раздела 301 Закона о торговле 1974 года, который администрация Трампа использовала для увеличения торговых пошлин в отношении китайского импорта. Также нужно ограничить сферу действия Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, который президент пригрозил использовать для «выведения» американских компаний из Китая.

Отцы-основатели США пришли к выводу, что торговая политика слишком важна, чтобы оставлять её на усмотрение президента, что, собственно, и отражено в американской конституции.