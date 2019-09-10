10 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 10:00 — REGNUM Шесть лет назад Объединённые Арабские Эмираты стремились взять на себя роль крупного военного и политического деятеля на Ближнем Востоке. Успешный государственный переворот против «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте в июле 2013 года предоставил ОАЭ возможность занять решающее место в формировании событий во всем регионе — возможность, которой страна с удовольствием воспользовалась, пишет Хассан Хассан в статье для издания The Foreign Policy.

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В июле 2019 года стратегия ОАЭ претерпела изменения. Во-первых, страна объявила о своём выходе из войны в Йемене, которую она начала вместе с Саудовской Аравией в 2015 году. Теперь страна хочет сосредоточиться исключительно на стабилизации и борьбе с терроризмом. Эмиратские чиновники также заняли примирительную позицию в отношении Ирана. Правительство ОАЭ перестало обвинять Тегеран в том, что он стоит за организацией нападений на четыре нефтяных танкера у побережья ОАЭ, несмотря на заявления США и Саудовской Аравии, которые обвинили Иран в этих нападениях. ОАЭ и Иран также провели ряд встреч на высоком уровне, что происходит не часто. В ходе дискуссии Тегеран и Абу-Даби обсудили и вопрос демаркации морских границ. Всё это происходит в момент, когда Вашингтон продолжает оказывать максимальное давление на Тегеран и пытается сплотить союзников вокруг своей антииранской кампании. Произошедшие изменения также противоречат приоритетам Саудовской Аравии — ближайшего союзника Абу-Даби, который теперь должен самостоятельно вести войну, которую он не сможет выиграть без поддержки союзников.

В ОАЭ так и не предоставили каких-либо чётких объяснений своих удивительных геополитических разворотов. Однако, проанализировав результаты стратегии ОАЭ за последние шесть лет, можно сделать несколько выводов. Во-первых, настойчивость ОАЭ привела к утрате политического положения и снижению репутации страны в США. Во-вторых, оказалось, что реализовать стратегию гораздо сложнее, чем ранее предполагали в ОАЭ.

Изменения в политике ОАЭ, по-видимому, также были вызваны голосованием в сенате США, состоявшимся весной 2019 года, за прекращение участия Соединённых Штатов в войне в Йемене. Соответствующая резолюция была одобрена, несмотря на протесты со стороны Белого дома. С другой стороны, Абу-Даби пришлось переосмыслить свою стратегию на фоне недавних региональных неудач.

Объединённые Арабские Эмираты Анна Рыжкова © ИА Красная весна

ОАЭ всегда чутко реагировали на изменение общественного мнения в США и институциональную критику, однако союз с Саудовской Аравией несколько замедлил процесс изменения стратегии ОАЭ. Ранее в 2019 году высокопоставленные эмиратские чиновники считали, что всё же смогут выдержать испытания, связанные с войной в Йемене, а также другим непредсказуемым поведением Саудовской Аравии, включая убийство журналиста издания The Washington Post Джамала Хашогги в октябре 2018 года. ОАЭ пришлось сократить сотрудничество с Саудовской Аравией, поскольку в Абу-Даби опасаются того, что Эр-Рияд задействует для достижения своих собственных национальных интересов такие средства, которые окажутся неприемлемыми для ОАЭ, включая налаживание связей с противниками, такими как Турция и Катар. С точки зрения ОАЭ, это один из наихудших дипломатических сценариев.

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В настоящее время ОАЭ пытаются восстановить свою репутацию в Вашингтоне и других западных столицах, изображая из себя маленькую страну, которая стремится к стабильности и процветанию с помощью мягкой силы и экономического взаимодействия и, таким образом, противостоит всевозможным войнам на Ближнем Востоке. Подобная позиция противоречит политике ОАЭ, которую страна проводила в течение последних шести лет.

Новая позиция ОАЭ, возможно, не приведёт к прекращению поддержки доверенных лиц в регионе, но может изменить динамику отношений с Саудовской Аравией. ОАЭ и Саудовская Аравия думали, что вместе они смогут создать новый региональный порядок по своему автократическому образу и подобию, но этим мечтам, похоже, не суждено сбыться. Выход ОАЭ из Йемена может убедить Саудовскую Аравию в необходимости принять ещё более агрессивную политику, противоречащую интересам эмиратов. Йеменская война больше, чем другие региональные проблемы, смогла объединить между собой ОАЭ и Саудовскую Аравию. Теперь эта война может превратиться в фактор, способствующий их расколу.