Решение президента США Дональда Трампа расстаться со своим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном было предопределено. Они придерживаются разных позиций по Афганистану. Их позиции по Северной Корее также различаются. Между Трампом и Болтоном возникла напряжённость из-за Венесуэлы. Они даже не смогли договориться о том, уйдёт ли Болтон сам или его уволят, пишет журналист Эли Лейк в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Болтон

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Однако чаще всего они спорили из-за Ирана. Болтон выступил за расторжение ядерной сделки 2015 года, которую подписал бывший президент США Барак Обама, и потребовал обеспечить максимальное давление на лидеров Ирана. Вместе с государственным секретарём США Майком Помпео Болтон смог убедить Трампа в начале 2019 года в необходимости сохранения военного присутствия США в Сирии для противодействия иранскому Корпусу стражей Исламской революции.

Трамп поддержал максимальное давление, но в последнее время он также стал заигрывать на дипломатическом поле. На саммите G7 во Франции, состоявшемся в прошлом месяце, американский президент сократил первоначальные 12 требований, выдвинутых администрацией США в качестве предварительного условия отмены антииранских санкций, до трёх. Трамп всегда оставляет дверь открытой для переговоров. В последнее время он стал транслировать эту идею всё чаще и всё более открыто. Переговоры чуть не состоялись на полях саммита G7, когда президент Франции Эммануэль Макрон пригласил в Биарицц главу иранского МИД Джавада Зарифа. Болтон, как мне сообщили высокопоставленные представители США, узнал о предстоящем визите Зарифа от израильтян.

U.S. Department of State Мохаммад Джавад Зариф

О перспективе встречи Трампа с президентом Ирана Хасаном Рухани стало известно во вторник, 10 сентября, на брифинге с Помпео и министром финансов Стивеном Мнучином. Когда журналисты спросили, может ли Трамп встретиться с Рухани в конце сентября на предстоящей сессии Генеральной ассамблеи ООН, Помпео отметил: «Конечно. Президент чётко дал понять: он готов встретиться без предварительных условий».

Treasury.gov Стивен Мнучин

На сегодняшний день Иран пока не согласился на саммит с Трампом. Зариф заявил, что США должны отменить санкции перед началом переговоров. Ранее Рухани согласился только на короткие телефонные переговоры с Обамой, который на протяжении большей части своего президентства стремился заключить ядерное соглашение с Ираном.

Тем не менее уход Болтона может проложить путь к реализации мечты Трампа о саммите между США и Ираном. Зариф сконцентрировал всю свою пропагандистскую кампанию именно на Болтоне. Он обвинил Болтона, но не Трампа, в нагнетании напряжённости между двумя странами. Союзники Зарифа в Вашингтоне уже празднуют конец эры Болтона. Во вторник, 10 сентября, президент Национального иранско-американского совета Джамаль Абди похвалил Трампа.

«Мы поздравляем президента Дональда Трампа с тем, что может оказаться одним из лучших решений за всё его президентство… Один этот шаг существенно снижает риск новой, катастрофической войны на Ближнем Востоке», — заявил Абди.

Трамп слышал и другие аргументы. Ранее в июне 2019 года ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что Болтон — это «бюрократический ленточный червь». Сенатор-республиканец Рэнд Пол предложил свои услуги в налаживании связей с Ираном, чтобы помочь организовать переговоры.

United States Senate Рэнд Пол

Конечно, нелепо утверждать, что Болтон, который служил Трампу менее полутора лет, несёт всю ответственность за напряжённость в отношениях между США и Ираном, который не прекращал нападения на американских граждан в течение последних 40 лет. Вопрос заключается в том, что США могут сделать с этой напряжённостью.

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Вот почему разочарование Трампа в Болтоне вызывает некоторую иронию. В 2017 году Трамп провёл серию встреч с Болтоном, желая узнать его мнения по поводу выхода из ядерного соглашения, что не могло не подорвать позиции Герберта Макмастера, который в тот момент занимал должность советника по национальной безопасности. Макмастер выступал за то, чтобы сохранить ядерное соглашение и оказать давление на европейских союзников с тем, чтобы они помогли пересмотреть ядерное соглашение.

Barracks.marines.mil Герберт Макмастер

Сейчас у Трампа, похоже, развился синдром раскаяния. Однако Трамп никогда не признается в том, что он настаивает на заключении сделки с Ираном, которая очень похожа на ту, которую подписал Обама. Трамп имеет право назначить на пост советника по национальной безопасности человека, который будет разделять его новые взгляды. Однако тот, кого назначат на этот пост, будет находиться в безопасности до того момента, пока Тамп опять не передумает.