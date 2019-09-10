10 сентября 2019 | Время чтения 3 мин

Ориентируясь на 2060 год, участники дискуссии пытались ответить на три вопроса. Во-первых, будет ли большое количество людей жить в космосе? Также станет ли космическая отрасль основным источником богатства и экономического роста? И наконец, будут ли США и их союзники играть ведущую роль в установлении норм поведения в космосе?

Максим Исаев, , 09:22 — REGNUM Космическое командование ВВС США выпустило замечательный документ, который должен послужить стратегической основой для будущих Космических сил Соединённых Штатов, пишет Брент Зярник в статье для издания The Hill.

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В 2018 году Космическое командование ВВС пригласило десятки учёных, инженеров и специалистов в области космоса принять участие в дискуссии, посвящённой будущему космической сферы. В эту группу входили сотрудники из космического командования ВВС и исследовательской лаборатории ВВС, гражданские лица и военные, представители НАСА и правительственных аналитических центров. Участники, включая меня, обсудили возможное развитие космической сферы в течение следующих 40 лет и подготовили доклад о будущем космоса.

Ориентируясь на 2060 год, участники дискуссии пытались ответить на три вопроса. Во-первых, будет ли большое количество людей жить в космосе? Также станет ли космическая отрасль основным источником богатства и экономического роста? И наконец, будут ли США и их союзники играть ведущую роль в установлении норм поведения в космосе?

Опираясь на эти вопросы, исследователи предложили три возможных позитивных сценария будущего, при которых космическая отрасль станет источником богатства при главенстве либеральных демократических ценностей. Также были предложены более негативные сценарии, когда космос по-прежнему будет служить источником расцвета человечества, но его потенциал будет определяться авторитарными ценностями, а во главе всего этого будет стоять авторитарная мировая держава, такая как Китай. Наконец, говорилось о двух самых худших сценариях будущего, при которых космос останется враждебным с точки зрения поселений или торговли и станет источником ожесточённого конфликта.

Земля LoganArt

Доклад содержит вывод о том, что США должны признать, что космос вскоре станет основным двигателем национальной политической, экономической и военной мощи для «любой страны, которая лучше всего воспользуется данными возможностями». В докладе далее говорится, что «Китай реализует долгосрочную гражданскую, коммерческую и военную стратегию по изучению и экономическому развитию пространства между Землёй и Луной, явным образом стремясь прийти на смену США в роли ведущей космической державы».

В докладе указан ряд рекомендаций, в том числе говорится о необходимости разработки долгосрочной национальной стратегии в области космического пространства для обеспечения дальнейшего космического лидерства в конкурентной борьбе с Китаем. Стратегия должна сосредоточиться на развитии технологий и возможностей, которые позволили бы ответить положительно на большинство перечисленных выше вопросов. Также США порекомендовали, чтобы военные получили возможность решать задачи, затрагивающие «весь спектр расширенных национальных интересов в космосе», включая гражданские и коммерческие интересы, а не только задачи, непосредственно связанные с поддержанием национальной безопасности.

Космическое командование ВВС США должно придерживаться национальной космической стратегии и одновременно с этим нести ответственность за её разработку и исполнение в соответствии с указанными обязательствами. Выводы и рекомендации, содержащиеся в докладе, сильно отличаются от обычного перечня космических обязательств ВВС, и вполне оправдывают создание мощных и независимых Космических сил США, на необходимость создания которых указал президент США Дональд Трамп. Конгресс, похоже, одобряет подобный подход.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ключевые научные сотрудники ВВС США, космического командования ВВС США и представители НАСА выступают за создание космических сил, которые смогли бы защищать американскую и смежную космическую торговлю, а также отстаивать международное космическое право в расширяющемся поле человеческой деятельности. Пока не известно, как быстро Космическое командование ВВС, которое вскоре может стать независимой космической службой, отреагирует на рекомендации, содержащиеся в докладе, но в докладе предложили первый чёткий и всеобъемлющий путь развития Космических сил США.