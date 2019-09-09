Создатель ПАО «Промсвязьбанк», экс-сенатор от Ямала Дмитрий Ананьев пытается оспорить одну из сделок, что стала обоснованием для убытков, вменяемых ему и его брату Алексею их бывшим «детищем».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Немного истории банка

Братья Ананьевы — Алексей и Дмитрий — в 1995 году создали «Промсвязьбанк». Но уже в середине декабря 2017 года у банка начались проблемы, была введена временная администрация, что работала до начала сентября 2018 года. А весной того же года банк перешёл под полный контроль госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». На сегодня банк один из системно значимых в России, выступает опорным для крупных контрактов, в том числе и в сфере гособоронзаказа. Уставный капитал ПАО на конец 2018 года составлял 75 млрд и один рубль. У него восемь филиалов в России, в том числе в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Хабаровске, и один за её пределами — на Кипре. Есть также представительство в Пекине.

55-летний Алексей Ананьев по итогам 2013 года входил в список Forbes, будучи в сотне самых богатых бизнесменов России с состоянием 1,7 млрд долларов США. Из открытых источников известно, что до конца 2018 года он имел отношение к одной из крупнейших в стране IT-компаний. Также Алексей Ананьев был основателем Института русского реалистического искусства в Москве.

50-летний Дмитрий Ананьев — бывший сенатор от Ямала, чьи интересы он представлял с 2006 по 2013 год. Он также входил в список Forbes, но по итогам 2017 года. Его капитал оценивали в 1,4 млрд долларов США, что гарантировало 59-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России. Ходили слухи, что после потери контроля над «Промсвязьбанком» Дмитрий уехал жить в Лондон. Но слухи слухами, а на сегодня младшего Ананьева пытаются признать банкротом как физлицо.

(сс) Alexdc26 Офис «Промсвязьбанк»

Инициатором выступил конкурсный управляющий ООО «Зерновая компания «Настюша». До этого судом были признаны недействительными два договора поручительства между «Настюшей» и Дмитрием Ананьевым. С экс-банкира взыскали 2,88 млрд рублей в пользу компании. Между тем в середине августа 2019 года Ананьев обратился в Девятый апелляционный суд с требованием о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам одного из постановлений, вынесенных в марте этого же года по спору о договоре поручительства от ноября 2010 года, как обеспечения займа экс-главы «Настюши» Игоря Пинкевича. Заседание назначено на 1 октября. А заседание по банкротному иску против экс-сенатора должно пройти 19 сентября 2019 года, и в деле фигурирует та же сумма, что и в гражданском споре.

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Многомиллиардные притязания

Помимо проблем с личным банкротством у Дмитрия Ананьева есть гораздо более весомая — иск «Промсвязьбанка» на 282 млрд рублей, поданный в декабре 2018 года к нему, Алексею Ананьеву и ещё 11 физическим лицам и юрлицу, аффилированному с братьями. В такую сумму банк оценили убытки, которые, как он считает, причинили экс-владельцы, топ-менеджеры и вип-клиенты. Дело до конца не рассмотрено, но имущество фигурантов уже успело побывать под арестом в рамках него, в том числе и самолёты Ананьевых. При этом самолёт Алексея попал под арест дважды — второй раз уже после отмены обеспечения.

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Казалось бы при чём тут «кипрский берег»?

Дело на исторически рекордную сумму тянется почти год. А тем временем Дмитрий Ананьев отдельным делом пытается оспорить одну из сделок с кипрской компанией, которая как доказательство убытков фигурирует в иске банка. Речь идёт о прокредитованной в октябре 2015 года Minga management limited.

Началось всё с того, что кипрская компания, четыре года назад прокредитованная «Промсвязьбанком», тогда ещё находившимся под контролем братьев-создателей, потребовала отменить решение международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате РФ от 19.03.2019 года по иску ПАО «Промсвязьбанк» к ней «о взыскании денежных средств в размере 351 394,38 долл. США и 2 634 402 254 руб. 02 коп. по кредитному договору №0538−15−3-0 от 07.10.2015 г».

Council.gov.ru Дмитрий Ананьев

В августе 2019 года банк обратился в суд за исполнительным листом по делу, в этот спор поспешил вступить и Дмитрий Ананьев. Ведь в конце июля 2019 года он также потребовал отмены решения международного арбитража. Когда три вышеперечисленных спора объединили в одно производство, Ананьев подал ходатайство о вступлении в дело третьим лицом, аргументировав тем, что одним из оснований для взыскания убытков, заявленных ПАО «Промсвязьбанк», является выдача последним кредитов «MINGA MANAGEMENT LIMITED, в отношении которых принято решение МКАС при ТПП РФ».

"В своём исковом заявлении по делу А40−308 982/2018 ПАО «Промсвязьбанк» прямо ссылается на дело №М-154/2018 как на основание для взыскания с Ананьева Д. Н. убытков. Таким образом, по мнению Ананьева Д. Н., судебный акт по каждому из вышеперечисленных дел может повлиять на его права и обязанности», — отмечается в материалах спора.

Дело до конца не рассмотрено, следующее заседание — 17 сентября 2019 года. Если Дмитрию Ананьеву удастся добиться положительного для него вердикта, то как минимум одна претензия об убытках к нему может быть снята.

Примечательно: в материалах суда адресом проживания банкира указан Кипр, СМИ сообщают, что вопросы к кипрским сделкам есть у следователей и к его брату Алексею, но официально пока это не подтверждается.

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