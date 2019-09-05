Москва, , 08:21 — REGNUM Бывший владелец «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев не смог обжаловать принятие к производству иска от конкурсного управляющего ООО «Зерновая компания «Настюша», который потребовал его банкротства как физлица. Пройдя несколько инстанций и проиграв, он попытался добиться рассмотрения в Верховном суде РФ. Судья Иван Разумов вынес решение — «отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ». Таким образом, иск начнут рассматривать в стандартном порядке. Следующее заседание назначено на 19 сентября 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Верховный судья в решении отметил, что Арбитражный суд Москвы был прав, когда решил, что «предоставленных конкурсным управляющим документов и сведений достаточно для принятия его заявления к производству». Не было усмотрено и нарушений правил о подсудности.

Слушания по основному требованию неоднократно откладывались. В этот раз на 19 сентября 2019 года, так как «представитель должника ходатайствовал о передачи дела по подсудности».

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Напомним, банкротный иск к 50-летнему Дмитрию Ананьеву был подан в апреле 2019 года конкурсным управляющим подмосковного ООО «Зерновая компания «Настюша». Управляющего для банкира предложили выбрать из московского Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Стратегия». Слушания неоднократно откладывались, была также сделана попытка наложить обеспечительные меры в виде ареста в пределах 2 885 395 565,14 рубля на ряд имущества. В том числе — на 33% доли в уставном капитале ООО «ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ», самолёт, денежные счета. Помимо этого, истец требовал запретить любые регистрационные действия с рядом участков, недвижимым имуществом в Москве, Московской и Ярославской областях, а также с автомобилями «БМВ» ХЗ, «Мерседес-Бенц» Виано, «Мерседес-Бенц» S600 и водным транспортным средством. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об обеспечительных мерах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Ананьев вместе с братом Алексеем выступает ответчиком также и в другом деле, где на кону 282 млрд рублей. Иск был подан ПАО «Промсвязьбанк» к группе физлиц как требование о взыскании с них убытков.

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