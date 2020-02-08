Печальная деградация антимонопольного подразделения министерства юстиции США продолжается. Структура, которой поручено беспристрастное обеспечение соблюдения антимонопольных законов Соединённых Штатов, превратилась в ещё один инструмент президента США Дональда Трампа, который он может использовать для поощрения своих друзей или наказания своих врагов среди американских корпораций, пишет Джо Носера в статье для издания Bloomberg.

Дональд Трамп

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Я не знаю, как ещё можно охарактеризовать новость, о которой в пятницу, 6 сентября, сообщило издание The Wall Street Journal, о том, что министерство юстиции США начало проверку в отношении четырёх крупных автопроизводителей, которые согласились соблюдать строгие калифорнийские ограничения на выбросы выхлопных газов, и предпочли проигнорировать менее обременительное экологическое регулирование, предложенное администрацией Трампа.

Издание The Wall Street Journal сообщило: «Антимонопольное подразделение министерства юстиции действует по собственному желанию и без руководства или координации с Белым домом».

Ну, конечно.

Антимонопольное подразделение также не консультировалось с Белым домом, когда пыталось заблокировать сделку AT & T Inc. и Time Warner в 2017 году. А то, что компания Time Warner владеет новостной сетью CNN, которую Трамп ненавидит больше всех, — это просто чистое совпадение. Антимонопольная служба не консультировалась с Белым домом, когда одобрила сделку между Walt Disney и 21st Century Fox после незначительных изменений. Никто ведь не знает о том, что основатель 21st Century Fox Руперт Мёрдок всегда был ближайшим союзником Трампа.

Вполне может оказаться, что никто с Белым домом не консультировался до того, как антимонопольная служба начала проверку. До того, как Макан Делрахим занял пост главы антимонопольного отдела министерства юстиции, он был заместителем советника в Белом доме Трампа. Возможно, Делрахиму вообще не нужно консультироваться с Белым домом, просто он и так знает, чего хочет Трамп. Он знает, кто намазывает масло на его хлеб.

Макан Делрахим

Давайте предположим, в качестве мысленного эксперимента, что четыре компании — Ford Motor, Honda Motor, BMW AG и Volkswagen AG — совместно решили бы реализовать план Трампа по снижению выбросов. Вы думаете, что антимонопольные миньоны Делрахима начали бы антимонопольное расследование? Я тоже думаю, что нет.

Сама идея о том, что автопроизводитель может нарушать антимонопольное законодательство, придерживаясь более высоких ограничений на уровень выбросов, кажется нелепой. Предположение заключается в том, что четыре компании могли поговорить друг с другом, а затем обратиться к Калифорнии с предложением. Об этом, по-видимому, свидетельствует тот факт, что штат согласился несколько снизить свои требования в отношении выбросов. Я не сомневаюсь, что компании консультировались друг с другом, прежде чем говорить с Калифорнией. Ни одна компания не хочет идти против Трампа в одиночку. Вполне естественно, что они хотят объединиться. Также нет ничего странного в том, что они ведут переговоры со штатом, собственно также как и любая другая отрасль. Такое поведение вряд ли является нарушением антимонопольного законодательства.

В сообщении издания The Wall Street Journal говорится, что в министерстве юстиции опасаются, что сделка ограничит конкуренцию. Но на протяжении десятилетий общенациональные и региональные ограничения в отношении выбросов выхлопных газов поддерживали конкуренцию среди компаний за производство автомобилей, которые отвечают установленным экологическим нормам. Эту конкуренцию можно сохранить только в том случае, если автопроизводители будут соблюдать экологические стандарты Калифорнии.

Правда, конечно же, заключается, в том, что Трамп объявил войну Калифорнии. Большинство жителей Калифорнии проголосовали за бывшего кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Калифорния — это синий штат, т. е. штат, поддерживающий Демократическую партию. Калифорния находится в авангарде сопротивления Трампу. В мае 2019 года Калифорния подала 50-й иск против администрации Трампа. Борьба вокруг экологических стандартов — это составная часть более широкой войны с Калифорнией.

(сс) Prayitno Автомобильное движение. Лос-Анджелес, Калифорния

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Поскольку ещё 15 штатов США также приняли у себя калифорнийские экологические стандарты, автопроизводители взяли за основу именно стандарты Калифорнии. Калифорнийские стандарты обеспечивают предсказуемость и определённость. План Трампа создаёт неопределённость, которая не нужна автопроизводителям.

Решение министерства юстиции о проверке соглашения между Калифорнией и четырьмя автомобильными компаниями привносит ещё один вид неопределённости — гораздо более опасный. Это говорит о том, что Трамп будет использовать государственную власть, чтобы подчинить компании своей воле.

Компании должны знать, что они могут рассчитывать на принцип верховенства права. Нет ничего более важного. Расследование в отношении компаний, которое носит политический оттенок, подрывает основополагающую идею о том, что американское правительство — это правительство закона, а не головорезов.