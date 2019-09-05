5 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Александр Белов, , 08:53 — REGNUM Премьер-министр Италии Джузеппе Конте смог сформировать новое правительство после того, как сторонники «Движения пяти звёзд» выступили в поддержку альянса с главной левой силой — Демократической партией Италии. Быстрое урегулирование политического кризиса в Италии представляет собой разительный контраст на фоне непрекращающегося хаоса в Великобритании. Но новая коалиция, учитывая программу и вероятный состав министерской команды, выглядит крайне шаткой. Мало надежд на то, что новая коалиция сможет обеспечить стабильное и эффективное управление страной, пишет Фердинандо Джульяно в статье для издания Bloomberg.

Флаг Италии

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За политическими переговорами всегда больно наблюдать, но переговоры между демократами и «Движением пяти звёзд» были особенно ужасными. Неопытный лидер «пятизвёздных» Луиджи Ди Майо, чья поддержка сократилась вдвое в период пребывания партии в правительстве, по сообщениям, в ходе переговоров настоял на том, что он должен остаться в качестве вице-премьера Италии. Демократы ответили отказом, поскольку испугались, что в этом могут увидеть слишком много преемственности с предыдущим союзом между ультраправой партией «Лига Севера» и «Движением пяти звёзд». Ди Майо в конце концов сдался, но настоял на онлайн-голосовании, в ходе которого сторонники «пятизвёздных» должны были высказаться в отношении альянса с демократами. Критики данного предложения опасались манипуляций и взлома онлайн-голосования. Однако большинство (около 80%) сторонников «Движения пяти звёзд» поддержали альянс, положив тем самым конец этому печальному зрелищу.

Луиджи Ди Майо

До сих пор неясно, что именно будет отстаивать новоиспечённый альянс. Во вторник, 3 сентября, обе стороны составили список из 26 пожеланий, который включал ряд обещаний, начиная с продвижения меритократии и заканчивая защитой благ, обеспечиваемых за счёт бюджета. Ясно одно: правительство хочет продвигать более экспансионистскую фискальную политику, чтобы стимулировать увеличение государственных инвестиций и уменьшить налоговую нагрузку на рабочих. Стоимость заимствований в Италии резко снизилась, доходность 10-летних облигаций составила менее 1%. Торговый спор между США и Китаем также сильно ударил по экономике еврозоны, оправдав тем самым увеличение дополнительных расходов. Но возможности Италии для манёвра по-прежнему ограничены: предыдущее правительство обязалось повысить НДС в 2020 году, что, как ожидается, принесёт Италии дополнительные $25,3 млрд. Демократы и «Движение пяти звёзд» хотят отменить повышение НДС. Если они это сделают, то дефицит вырастет примерно до 3% ВВП, что затруднит финансирование других правительственных инициатив.

Обе стороны также не прояснили ситуацию по ряду потенциально спорных вопросов. В последнее время демократы сильнее склонились влево, благодаря чему они могли бы достигнуть консенсуса с «Движением пяти звёзд» в отношении ряда мер, включая повышение налогов для корпораций и физических лиц с высокими доходами. Тем не менее центристская группа депутатов, сформировавшаяся вокруг бывшего премьер-министра Маттео Ренци, может затруднить продвижение ряда инициатив правительства. «Движение пяти звёзд» также скептически относится к нескольким инфраструктурным проектам, в том числе к проекту высокоскоростной железной дороги между Италией и Францией, который поддерживают демократы. Этот железнодорожный проект также породил разногласия между «Лигой Севера» и «Движением пяти звёзд», что в конечном итоге привело к краху правительства. Новая администрация может столкнуться с аналогичной ситуацией.

Маттео Ренци Kremlin.ru

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Наконец, ходят слухи, что правительственная команда в целом выглядит не впечатляюще. Ди Майо станет министром иностранных дел Италии. Данная должность, как надеются демократы, будет держать его как можно дальше от внутренней политики. Но его назначение на эту должность окажется пощечиной для дипломатов и партнёров по еврозоне, которые ранее были поражены его непоследовательностью в отношении внешней политики. В 2017 году Ди Майо обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону, заявив в открытом письме, что обе их партии вместе могут обновить ЕС. Затем, в феврале 2019 года, Ди Майо посетил делегацию «желтых жилетов» во Франции на фоне нескончаемых протестов. Французское правительство было вынуждено отозвать своего посла из Рима. Все недоумевают, как он мог стать главой дипломатической службы Италии.

Лидер «Лиги Севера» Маттео Сальвини, подтолкнувший предыдущее правительство к краху в надежде на новые выборы, без сомнения, ещё не раз пожалеет о том, что его план обернулся против него. Но его поезд, возможно, ещё не ушёл. Сальвини сможет с лёгкостью атаковать столь слабое правительство по вопросам миграции и экономической политики. Новое правительство Конте только родилось, а его враги уже готовы к атаке.