6 сентября 2019 | Время чтения 4 мин

Если вы в рамках своих долгосрочных бизнес-планов рассматриваете китайцев в качестве клиентов или поставщиков, то у вас могут возникнуть проблемы. Вам лучше переориентироваться на Вьетнам, Филиппины, Индию или на других дружественных партнёров.

Александр Белов, , 08:38 — REGNUM Малым предприятиям, которые ведут бизнес с китайскими компаниями, лучше уже сейчас начать стоить другие планы, потому что экономическая война с КНР, вероятно, немного затянется. Лучшим доказательством этого является опубликованный на прошлой неделе торговый план действий бывшего конгрессмена и нынешнего кандидата в президенты США от Демократической партии Бето О'Рурка, пишет Джин Маркс в статье для издания The Hill.

Американская таможня. Пошлины

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О'Рурк — яростный противник президента США Дональда Трампа — подчеркнул, что в случае победы на выборах он немедленно отменит торговые пошлины в отношении китайского импорта стоимостью $500 млрд. Однако О’Рурк признался, что «целевые торговые пошлины» — это инструмент, «который порой может оказаться необходимым».

Бето О’Рурк

О'Рурк согласен с тем, что необходимо что-то предпринять в отношении торгового дисбаланса с КНР, недобросовестной торговой практики Пекина и валютных манипуляций. Он просто хочет пойти по иному пути. Его план предусматривает поиск союзников в таких организациях, как Международная организация труда и Всемирная торговая организация, с тем, чтобы обеспечить соблюдение трудовых и экологических норм в Китае. Его план также будет касаться вопросов конкуренции, избыточных мощностей, китайских промышленных субсидий и других проблем, связанных с нынешней торговлей.

Всё это говорит о том, что на посту президента США О'Рурк вполне может сделать ставку на «односторонние действия» в отношении Китая, ограничив его доступ к рынкам США, банковским и финансовым ресурсам.

Однако О'Рурк — это не единственный кандидат в президенты США от Демократической партии, который планирует предпринять агрессивные действия в отношении Китая. Все кандидаты в президенты США выразили обеспокоенность в отношении Китая, и хотя некоторые из них так и не решились сказать ничего определённого в отношении торговых пошлин и других мер, направленных против Китая, ведущие кандидаты от Демократической партии в последнее время заняли более решительную позицию.

Сенатор и кандидат в президенты США от Демократической партии Элизабет Уоррен фактически поддержала некоторые политические шаги нынешнего президента, заявив, как и О'Рурк, что «торговые пошлины — это один из составляющих элементов нашей торговой политики в целом». Некоторые указывают на то, что её торговый план почти такой же протекционистский, как и у Трампа.

Элизабет Уоррен

Уоррен разработала набор «стандартов» в области охраны окружающей среды, труда и прав человека, которые, по ее словам, «страны должны выполнить в качестве предварительного условия перед заключением любого торгового соглашения с США». Она пообещала пересмотреть «все соглашения, которые мы должны подтвердить», чтобы убедиться в том, что все нынешние торговые партнёры США выполняют необходимые требования и соответствуют стандартам. Ознакомившись с планом Уоррен, любой, кто когда-либо имел дело с Китаем, сразу же поймёт, что у Пекина возникнут проблемы.

Как и О'Рурк, Уоррен сделала акцент на защите рабочих и окружающей среды. Но, в отличие от О'Рурка, она планирует агрессивно преследовать крупные корпорации и, что наиболее важно, такие страны, как Китай, которые нарушают соглашения. Уоррен заявила, что её администрация создаст механизм для выявления случаев недобросовестной торговой практики.

«Если в результате расследований будут получены убедительные доказательства нарушений, то Государственный департамент незамедлительно задействует торговые инструменты защиты, пока правонарушители не продемонстрируют, что они отказались от недобросовестной торговой практики», — подчеркнула Уоррен.

Чтобы не остаться в стороне от дискуссии, главный оппонент Уоррен, бывший вице-президент США и нынешний кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил в своём июльском выступлении, что США необходимо занять «жёсткую» позицию по отношению к Китаю, особенно в сфере кражи интеллектуальной собственности и злоупотреблений в торговле.

Джо Байден Ibtimes.com

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Другой видный демократический кандидат в президенты США Берни Сандерс на протяжении многих лет публично выступал против нормализации отношений с Китаем. Сандерс — тот ещё протекционист — хочет положить конец свободной торговле с китайцами и вместо этого «разработать торговую политику, требующую от американских корпораций создавать рабочие места здесь, а не за границей». Даже если администрация Трампа и Китай смогут прийти к соглашению, президент США столкнётся с огромным политическим давлением, которое может вынудить его сохранить торговые пошлины в отношении Китая, пока тот не докажет, что действительно соблюдает условия соглашения.

Что всё это значит для мелкого американского фермера, пивовара, производителя одежды, интернет-магазина или поставщика автозапчастей? Это означает, что если вы в рамках своих долгосрочных бизнес-планов рассматриваете китайцев в качестве клиентов или поставщиков, то у вас могут возникнуть проблемы. Вам лучше переориентироваться на Вьетнам, Филиппины, Индию или на других дружественных партнёров.