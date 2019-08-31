Недавно бывший спикер палаты представителей Конгресса США Ньют Гингрич несколько взволновал американские власти, предложив запустить космический конкурс, победитель которого получит приз за развитие Луны и Марса. Предполагалось, что правительство США могло бы выделить соответствующее финансирование, а размер приза составил бы $2 млрд. Приз могла бы получить частная компания, которая первая смогла бы вернуть людей на Луну и создать там лунную базу. Гингрич поспешил добавить, что этот план не стоит рассматривать в качестве альтернативы космической программы НАСА «Артемида», его можно было бы реализовать параллельно. Конкурс выступил бы в качестве страхового полиса на случай, если проект «Артемида» столкнётся с какими-либо техническими, бюджетными или политическими проблемами, пишет Марк Р. Уиттингтон в статье для издания The Hill.

Мечты о космосе

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Сама идея кажется довольно соблазнительной. Если в НАСА планируют потратить десятки миллиардов долларов в рамках программы по возвращению людей на Луну, то конкурс Гингрича может обойтись всего в $2 млрд, при этом победитель получит награду, только если цель будет достигнута. В число потенциальных кандидатов на участие в конкурсе входят такие руководители частных космических компаний, как генеральный директор SpaceX Илон Маск и глава Blue Origin Джефф Безос.

С другой стороны, шансы на то, что нынешний Конгресс проголосует за выделение средств на данный конкурс, даже в рамках бюджета НАСА, практически равны нулю. Независимо от того, что говорит Гингрич, политики увидят в состязании за премию в $2 млрд лишь альтернативу программе «Артемида», а не полезное к ней дополнение.

Директор NASA Джим Брайденстайн, согласно Ars Technica, положительно отнёсся к возможности организации состязания за приз или даже нескольких таких состязаний в рамках программы «Артемида». Он выступил с идеей заключения соглашений с частными космическими компаниями, оплата по которым будет производиться только после выполнения той или иной задачи. Например, НАСА может обратиться к таким компаниям, как SpaceX или Blue Origin с просьбой создать определённый продукт или оказать услугу, договорившись о том, что оплата будет произведена только после того, как услуга будет оказана. В данном случае коммерческой компании пришлось бы взять на себя все риски. Брайденстайн уже обсудил идею оплаты только по факту доставки груза на поверхность Луны.

NASA. Aubrey Gemignani Джим Брайденстайн

До настоящего момента НАСА занимало промежуточную позицию между оплатой по факту доставки и традиционными видами соглашений, когда оплата производилась в момент, когда тот или иной проект проходил определённые этапы развития. Commercial Crew Program — многоэтапная программа NASA по развитию частных пилотируемых космических кораблей для доставки астронавтов на Международную космическую станцию, является ярким тому примером.

Планируется, что первые полёты на Луну будут представлять собой сочетание традиционного и проверенного подхода НАСА с подходом, чем-то похожим на Commercial Crew Program. Астронавты полетят на окололунную космическую станцию Deep Space Gateway на космическом корабле «Орион», который запустят в космос с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System. На станции Gateway астронавты пересядут на коммерческий лунный посадочный аппарат и спустятся на поверхность Луны.

Соглашения об оплате по факту доставки можно было бы включить в программу «Артемида», а не создавать что-то параллельно. Подобные соглашения можно было бы заключить на поставку оборудования, необходимого для постройки постоянной лунной базы.

Nasa.gov Американцы на Луне

Давайте мысленно перенесёмся в конец 2020-х годов, когда НАСА и его международные партнёры уже осуществили ряд полётов на Луну. Американское космическое агентство могло бы заключить соглашение с компанией SpaceX или Blue Origin на доставку вездеходов и другого необходимого оборудования на предполагаемое место строительства лунной базы. Например, частная компания доставляет груз и только после этого получает деньги за оказанную услугу. Затем астронавты разгружают коммерческий космический корабль, приземлившийся на поверхности Луны, и начинают создавать первый постоянный дом в другом мире.

В итоге, когда НАСА, его коммерческие и международные партнёры будут уверены в надёжности коммерческих грузовых перевозок, можно будет перепоручить коммерческим компаниям доставку астронавтов на лунную базу и с неё. Сама база могла бы эксплуатироваться как коммерческое предприятие, а НАСА и другие международные и коммерческие организации могли бы арендовать помещения на данном объекте.

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Spacex.com Концепт-арт Dragon 2, приземляющегося на Марс

Пока жители лунной базы исследовали бы Луну и осваивали её ресурсы, НАСА могло бы переключить своё внимание на Марс. Лунная база могла бы предоставить необходимое ракетное топливо, которое производили бы изо льда, расположенного в районе Южного полюса Луны. Брайденстайн продолжает рекламировать Луну в качестве будущей тренировочной площадки и своеобразного трамплина, которые помогли бы реализовать мечту президента США Дональда Трампа об американском флаге на поверхности Марса. Коммерческая лунная база послужит в качестве пункта заправки и последнего порта для космической миссии на Марс в 2030-х годах.

Будет ли путешествие на Марс организовано только коммерческими компаниями, о чём мечтает Маск, или всё же правительство возьмёт на себя руководящую роль, как то планирует НАСА, трудно сказать.