29 августа 2019 | Время чтения 5 мин

Мораторий на выдачу новых лицензий на игровой бизнес — это одно из последний изменений, произошедших в отношениях между Манилой и Пекином, для которых, с одной стороны, характерно стремление Дутерте заполучить китайскую помощь и инвестиции, а с другой — недоверие со стороны национального министерства обороны по отношению к намерениям КНР.

Максим Исаев, , 08:51 — REGNUM

Когда филиппинские власти объявили мораторий на выдачу новых лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр, этот шаг был направлен не только на сдерживание деятельности азартных заведений, контролируемых Китаем, пишет Ричард Джавад Хейдариан в статье для издания Asia Times.

Китайское казино Tabelog.com

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Китайские игорные заведения на Филиппинах, получившие официальное название «Филиппинские оффшорные игорные операции» (POGO), процветали при президенте Филиппин Родриго Дутерте, чему отчасти способствовало смягчение его администрацией визового режима для граждан Китая.

Но из-за растущих опасений в сфере безопасности, включая подозрения оборонного ведомства Филиппин относительно того, что POGO могут быть связаны с китайской шпионской деятельностью, направленной на получение информации о ключевых военных объектах, власти остановили быстрое расширение игорного бизнеса.

Филиппинское онлайн-казино рассчитанное на китайских клиентов (cc) Тори Хо

Мораторий на выдачу новых лицензий на игорный бизнес — это одно из последний изменений, произошедших в отношениях между Манилой и Пекином, для которых, с одной стороны, характерно стремление Дутерте заполучить китайскую помощь и инвестиции, а с другой — недоверие со стороны национального министерства обороны по отношению к намерениям КНР.

Недавно Пекин призвал филиппинские власти к более жёстким мерам против китайских игровых заведений, запрещённых на материковом Китае, однако представители министерства обороны Филиппин считают, что заявления Пекина могут быть направлены на то, чтобы замаскировать возможную роль POGO в шпионской деятельности Китая.

Дельфин Лорензана Mil.ru

Министр обороны Филиппин Дельфин Лорензана и другие открыто предположили, что для материкового Китая POGO представляют собой не только центры организованной преступности, но и могут выступать в качестве шпионских центров, деятельность которых направлена против Филиппин.

Согласно серии аэрофотоснимков, размещённых в интернете, POGO расположены вблизи военных объектов армии, флота и военно-воздушных сил в Маниле. Например, в таких деловых районах Манилы, как Аранета Сентер и Иствуд, POGO расположены рядом с крупными военными учреждениями.

Кроме того, около 130 тыс. китайских рабочих и операторов онлайн-казино сгруппировались вокруг штаб-квартиры военно-воздушных и военно-морских сил Филиппин, штаб-квартиры филиппинской национальной полиции Camp Rafael T. Crame и даже рядом с Camp Aguinaldo, где расположены офисы министерства национальной обороны.

«Когда вы видите, как много людей находится в POGO на постоянной основе…, всем этим (китайцам) очень легко переключить свою деятельность на шпионаж… Они находятся рядом (с военными объектами)», — заявил Лорензана.

Опасения в связи с возможной слежкой за военными объектами также связаны с недавним практически никак нерегулируемым наплывом граждан КНР, при этом, по разным оценкам, десятки тысяч китайских граждан пребывают на территории Филиппин с просроченными туристическими визами, которые они получили для работы в индустрии онлайн-игр.

Гермоген Эсперон-младший

Советник по национальной безопасности Филиппин Гермоген Эсперон-младший ранее заявил, что деятельность китайских граждан, «не имеющих документов», или тех граждан КНР, у которых были обнаружены фальшивые документы, может представлять угрозу для национальной безопасности. Предположения Эсперона-младшего основаны на результатах слежки сотрудников органов безопасности Филиппин за предполагаемой шпионской деятельностью китайских мигрантов.

«Возникает чувство обеспокоенности, когда целое здание или кондоминиум занимают люди одной национальности и вы не имеете возможности отследить все их действия… К тому же каждые восемь часов там происходит что-то похожее на ротацию сил, когда люди выходят и заходят в игорные комплексы POGO. Вы начинаете задумываться, чем они там, собственно, заняты?» — заявил Эсперон-младший.

Высшее руководство заявило, что недостаточно просто приостановить выдачу новых лицензий на ведение игорного бизнеса, призвав принять более жёсткие меры, включая перемещение POGO в районы, более отдалённые от военных и других объектов стратегического назначения.

В настоящее время в игровой индустрии POGO занято около 350 тыс. человек, в том числе более 100 тыс. граждан Китая. Действительно, после прихода администрации Дутерте для игорной индустрии Филиппин настал «золотой век», поскольку за первые три года президентства Дутерте объём общих доходов увеличился в четыре раза до $4,1 млрд. В 2019 году Филиппинская корпорация развлечений и азартных игр (PAGCOR) рассчитывает собрать $152 млн только за счёт лицензионных отчислений, что почти в 11 раз больше с момента прихода администрации Дутерте. Таким образом, власти, регулирующие игорный бизнес, пытаются преуменьшить шпионскую полемику вокруг POGO. Некоторые высказывают предположение, что мораторий на выдачу лицензий был введён по указанию Китая. За несколько дней до объявления о запрете на выдачу новых игровых лицензий посольство Китая в Маниле призвало власти Филиппин обуздать деятельность POGO. В другом недавнем заявлении МИД КНР оффшорную игорную деятельность называл «самой опасной опухолью в современном обществе».

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Эксперты считают, что резкие заявления КНР в отношении POGO имеют определённый расчёт, поскольку Пекин ранее в значительной степени умалчивал о быстрой экспансии POGO на Филиппинах.

Некоторые полагают, что Пекин, вероятно, ранее рассматривал игорный бизнес как потенциальный плацдарм для установления более тесных связей с правительством Дутерте, которое заинтересованно в получении китайских инвестиций для стимулирования национальной экономики. Но теперь, когда филиппинские военные чиновники выразили опасения в связи с возможной шпионской деятельностью КНР, Пекин, похоже, станет рассматривать POGO скорее как дипломатическое препятствие, чем стратегический актив.