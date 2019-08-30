30 августа 2019 | Время чтения 4 мин

По мере того, как Трамп продолжает обострять тему справедливого разделения оборонного бремени в рамках НАТО, раскол среди его европейских членов, вероятно, продолжит усиливаться. Европейские правительства должны урегулировать эти конфликты и стремиться к тому, чтобы сделать континент более самодостаточным с точки зрения обороны и безопасности.

Максим Исаев, , 07:50 — REGNUMВ конце текущего месяца, 31 августа, когда президент США Дональд Трамп прибудет в Польшу, его наверняка будет ждать восторженный приём со стороны польского правительства. Недавно объявив себя новым Мессией для народа Израиля, Трамп вполне может заключить из восторженных аплодисментов в Варшаве, что он также является королём Польши, пишет Марко Оверхаус в статье для издания Project Syndicate.

Польские солдаты поднимают флаг НАТО (сс) SSgt Ian Houlding GBR Army. NATO

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Но, помимо игр с тщеславием Трампа, польское правительство обязательно превратит вопрос о военном присутствии США в Польше в главную тему обсуждений. Вообще дебаты о войсках США в Польше иногда рассматривают как попытку противопоставить между собой Польшу и Германию. Однако в данном случае можно упустить из виду суть вопроса. То, что действительно стоит на кону, так это внутренняя устойчивость ЕС перед лицом всё более неопределённой роли США в НАТО.

Действительно, недавние замечания Трампа и других высокопоставленных американских чиновников, включая Ричарда Гренелла и Джорджетты Мосбахер, американских послов в Германии и Польше соответственно, могут создать впечатление, что США пытаются противопоставить между собой Германию и Польшу. Критикуя Германию за её недостаточные расходы на оборону, администрация США, похоже, заинтересована в том, чтобы вознаградить Польшу за то, что она достигла поставленной цели, увеличив уровень оборонных расходов до 2% ВВП. Ранее все члены НАТО обязались достигнуть аналогичного уровня оборонных расходов, однако лишь немногие смогли справиться с этой задачей к настоящему моменту. Недавняя критика со стороны польского правительства в адрес Германии относительно уровня оборонных расходов лишь усиливает это впечатление.

Тем не менее все разговоры о польско-германской ссоре из-за обороны несколько преувеличены. Несмотря на то, что США объявили о своём желании разместить ещё 1 тыс. военнослужащих в Польше, в дополнение к нынешним 4 тыс. 500 солдатам, пока неясно, увеличат ли численность солдат в Польше за счёт переброски военнослужащих, в настоящее время расположенных в Германии или из США. Даже если пополнение будет переброшено из Германии, это не будет представлять собой серьёзный стратегический сдвиг. Более того, само польское правительство неоднократно указывало на то, что оно не рассматривает американское военное присутствие в стране как подход, при котором выигрыш одного оборачивается проигрышем для остальных, в том числе для Германии или других европейских союзников по НАТО.

Американские солдаты (сс) The U.S. Army

В то же время существует более серьёзная и тревожная причина, из-за которой вопросу о размещении американских войск в Польше уделяется так много политического внимания. Неоднозначные и часто откровенно враждебные высказывания Трампа в отношении НАТО породили сомнения в приверженности США безопасности ЕС. И эта неопределённость, в свою очередь, усугубила политические трения внутри Европейского союза и среди европейских союзников США по НАТО.

Несмотря на то, что образовавшаяся линия раскола не проходит аккурат между Западной и Восточной Европой, всё же имеют место определённые региональные различия.

Первое различие заключается в том, что некоторые страны ЕС относительно спокойно относятся к угрозам в сфере безопасности, исходящим от России, в то время как другие европейские страны видят в действиях России непосредственную угрозу своему благополучию. С тех пор, как Германия потеряла статус одного из ключевых форпостов «холодной войны», она стала рассматривать НАТО в первую очередь как политический инструмент, а не как инструмент защиты от вмешательства. Таким образом, немецкие политики теперь могут позволить себе довольно абстрактное представление об авторитете США, которое в основном зиждется на заявлениях Трампа и его комментариях в Twitter. Действительно, сегодня в Берлине много говорят об увеличении «европейской стратегической автономии» от США.

Но такие страны, как Польша, страны Прибалтики и Румыния, не могут позволить себе такую роскошь. Эти страны измеряют авторитет США по тому, что именно администрация Трампа и военные США делают на местах. Для этих правительств тот факт, что США размещают свои войска и участвуют в региональных военных учениях, имеет большее значение, чем антинатовские комментарии Трампа в Twitter.

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Йенс Столтенберг и Дональд Трамп

Европейские союзники по НАТО также заняли разные позиции относительно роли ядерного оружия. Члены НАТО в Восточной Европе выступают за размещение ядерного оружия США в ЕС. Для них важны не детали, связанные с мощностью оружия, системами доставки или его конкретным местонахождением, а просто факт наличия ядерного оружия. Для восточноевропейских стран это оружие подкрепляет их уверенность в политической приверженности США безопасности континента. Поэтому заявления немецких политиков, особенно левых, о необходимости вывоза этого оружия, вероятно, будут встречены крайне враждебно Польшей и другими восточными соседями Германии.

По мере того, как Трамп продолжает обострять тему справедливого разделения оборонного бремени в рамках НАТО, раскол среди его европейских членов, вероятно, продолжит усиливаться. Европейские правительства должны урегулировать эти конфликты и стремиться к тому, чтобы сделать континент более самодостаточным с точки зрения обороны и безопасности. Действительно важный вопрос заключается в том, каким образом они могли бы этого достигнуть, а не в том, следует ли перебросить несколько сотен солдат из Германии в Польшу.