Эксцентричному президенту США удается удерживать в топе тему покупки острова Гренландия уже вторую неделю подряд. Сначала газета The Washington Post озвучила, что Белый дом намеревался выплачивать Дании 600 млн долларов в год за передачу автономии Гренландии в бессрочное владение Соединенных Штатов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Затем сам Дональд Трамп (как всегда в «Твиттере») заявил о переносе запланированного на 2−3 сентября государственного визита в Данию из-за отказа премьер-министра Дании Метты Фредериксен обсуждать вопрос продажи самого большого в мире острова. Возмущение датского политического истеблишмента колебалось от «Трамп ведет себя как избалованный ребёнок» до того, что он «живет на другой планете».

nettips Гренландия

Читайте также: Датские политики: Трамп унизил королеву

Примирительную точку попыталась поставить Метте Фредериксен заявлением о том, что не собирается вступать в «словесную войну» и что даже союзники могут иметь разногласия. Однако некоторые аналитики утверждают: притягательность недр и стратегическое значение острова для Арктики таковы, что теперь США возьмутся за прямую «обработку» гренландцев, минуя политические институты Датского Королевства. Во всяком случае, свое намерение открыть в столичном Нууке свое консульство администрация Трампа уже озвучила.

В этой связи выглядит обнадеживающей информация «Известий» о том, что до конца текущего года Арктика и Дальний Восток будут усилены сверхдальнобойными (дальность поражения 400 км) зенитными комплексами С-300В4. Эта модифицированная версия классической «трехсотки» прошла успешные боевые испытания в Сирии и способна гарантированно поражать 24 аэродинамические цели, включая самолеты-невидимки, или 16 баллистических ракет, летящих со скоростями до 4500 м/с.

Mil.ru ЗРС С-300

Читайте также: Арктику и Дальний Восток защитят сверхдальнобойные С-300В4

Кроме того, отметились успешными пусками баллистических ракет атомные подводные лодки Северного флота «Тула» и «Юрий Долгорукий». Ракеты, выпущенные из акватории Баренцева моря и приполюсного района Северного Ледовитого океана, успешно поразили учебные цели на полигонах в Архангельской области и на полуострове Камчатка.

Mil.ru Подводная лодка «Юрий Долгорукий»

Читайте также: Российские подлодки провели успешные пуски баллистических ракет

Если же говорить о «мирном атоме», то на этой неделе очевидным именинником можно считать госкорпорацию «Росатом». 23 августа из Мурманска к месту эксплуатации на Чукотку (г. Певек) отправился плавучий атомный энергетический блок «Академик Ломоносов». Его мощности хватит, чтобы заменить Билибинскую АЭС и Чаунскую ТЭЦ. Пройдя 5000 км при помощи буксиров, «Академик Ломоносов» начнёт работать в пункте назначения уже в декабре нынешнего года. Срок эксплуатации плавучей ПАТЭС — минимум 36 лет.

Здесь же в Мурманске в ходе торжественной церемонии отправки «Академика Ломоносова» генеральный директор АО «Балтийский завод»Алексей Кадилови главаФГУП «Атомфлот»Мустафа Кашкаподписали контракт на строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22 220. Сроки постройки одного ледокола — не позднее 20 декабря 2024 года, второго — не позднее 20 декабря 2026 года.

Bestalex Строящийся атомный ледокол проекта 22 220

Читайте также: «Атомфлот» и «Балтийский завод» будут строить ледоколы проекта 22220

Наконец, на этой неделе «Росатом» отметился инициативой по строительству серии атомных ледоколов «Лидер» (проекта 10 510) посредством концессии. По сообщению газеты «Ведомости», при ее использовании 25% работ будет финансировать государство, а за сам проект полностью отвечать концессионер — от строительства до услуг по ледокольной проводке судов. Необходимые подготовка и подача концессионной инициативы государству могут произойти в 2020—2021 гг.

Напомним, что, согласно планам «Росатома», три атомных ледокола «Лидер» должны быть введены в эксплуатацию на дальневосточном судостроительном комплексе «Звезда» до 2033 года.

Читайте также: «Росатом» намерен строить ледоколы «Лидер» по концессии

На этом фоне удручающе, на первый взгляд, прозвучало решение крупнейшей во Франции (и четвертой в мире) транспортной компании CGA CGM отказаться от использования всех трех арктических транспортных коридоров, включая Северный морской путь (СМП). По данным Le Figaro, несмотря на транспортное преимущество Севморпути, CMA CGM сделала «твердый выбор в отношении защиты окружающей среды и глобального биоразнообразия».

Из высокопоставленных российских чиновников вопрос о привлечении зарубежных партнеров к освоению Арктики, судя по всему, больше всего волновал вице-премьера — полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева.

Dfo.gov.ru Юрий Трутнев

Сначала стало известно о письме Юрия Трутнева на имя президента Владимира Путина, в котором он указывает на отсутствие заинтересованности со стороны «Роснефти» и Газпрома (единственных разработчиков на сегодняшний день) в форсировании разработки арктического шельфа. Для усиления конкуренции он предложил внедрить «норвежскую модель», предполагающую создание российской госкомпании, у которой будет оставаться 30%, а остальные доли могут получить иностранцы и частные компании.

Читайте также: Трутнев продвигает идею норвежской модели для освоения Арктики

Свою мысль он еще больше развил в интервью телеканалу «Россия 24», где предложил внести изменения в ФЗ «О недрах»: «У нас огромные ресурсы на шельфе арктических морей. Противники этих предложений говорят: у нас санкции, никто туда не пойдет. Невозможно спорить о том, чего не попробовали. Нам кроме изменения в законе ничего для этого не надо. Если мы изменим закон и хотя бы приоткроем калитку — с участием российской государственной компании, чтобы все это было под контролем, то только тогда мы получим ответ на вопрос «придут или не придут?» — заявил Юрий Трутнев.

Добавим, что Владимир Путин перенаправил письмо вице-премьера министру энергетики Александру Новаку, поручив рассмотреть инициативу и доложить свои предложения. Однако, по мнению источников РБК, Минэнерго не пойдет против интересов «Роснефти» и Газпрома, которые прогнозируемо выступят против либерализации доступа на шельф.

Читайте также: Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики